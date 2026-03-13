Бычков - Эстетика Аврелия Августина

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, History, Cultural Studies Art

Культура поздней античности знаменательна своим переходным характером. Именно тогда подводился итог многовековому развитию сложных и противоречивых культур древности и намечались черты нового этапа истории — средневекового. Особенно болезненно этот переход осуществлялся в сфере духовной культуры. Традиционная античная духовность, предельную концентрацию которой можно усмотреть в античной философии, отнюдь не без боя сдавала свои позиции. Для поздней античности характерен предельный накал духовной борьбы — острая схватка нового со старым.

В IV в. с признанием христианства официальной религией Римской империи исход этой борьбы, казалось, был уже предрешен, однако страсти нз утихали, но борьба стала принимать иные формы. Если христианские апологеты II — III вв. активно противостояли всем формам и проявлениям античной культуры, то в IV— V вв. фронт борьбы в целом сузился до чисто религиозной сферы и конфликт начал развиваться вглубь, проявляясь, в частности, в борьбе официального церковно-государственного христианства с различными отклонениями от него — ересями.

Этот богатый и напряженнейший период культурно-исторического развития греко-римского мира в латинской части империи отмечен деятельностью Аврелия Августина, мыслителя, по силе ума и духовности не уступавшего таким крупнейшим философам древности, как Платон и Аристотель. Личность Августина, сильная и глубокая, но предельно противоречивая в своем развитии, как бы сконцентрировала в себе всю сущность сложпого пятипекового пути духовного развития поздней античности.

Бычков Виктор - Эстетика Аврелия Августина

М.: Искусство, 1984. 264 с.

Рецензенты: доктор философских наук, профессор В. А. Карпушин, доктор филологических иаук профессор А. А. Тахо-Годи

Бычков Виктор - Эстетика Аврелия Августина - Оглавление

Введение

  • Глава 1. Жизнь как зеркало истории

  • Глава 2. Два града

  • Глава 3. Не ratio единым

  • Глава 4. Порядок

  • Глаза 5. Ритм

  • Глава 6. Красота и прекрасное

  • Глава 7. Творчество

  • Глава 8. Искусство

  • Глава 9. Знак

  • Глава 10. Восприятие эстетического

Заключение

Примечания

