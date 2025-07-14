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Бёлэ - Безвидный свет

Робер Бёлэ - Безвидный свет. Введение в изучение восточносирийской христианской мистической традиции
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History
Вниманию читателей предлагается классическая работа по истории восточносирийской мистической традиции, написанная одним из крупнейших специалистов в этой области. Несмотря на то что через тридцать лет после ее публикации изучение сирийского христианства приобрело необычайную популярность и за это время было совершено множество открытий, она остается единственным обобщающим введением в восточносирийский христианский мистицизм. Это обстоятельство и определило решение подготовить русский перевод книги Безвидный свет.
Ее автор, Робер Бёлэ родился в 1927 году в Париже. В 1945 году, когда ему исполнилось 18 лет, он вступает в Орден босых братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель (лат. Ordo Fratrum Diacalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, O.C.D.). Спустя 8 лет его рукополагают в пресвитера, и в 1956 году он уезжает в Багдад, присоединившись к кармелитской миссии, основанной там еще в XVII веке. В Ираке он получает должность профессора догматического богословия в Халдейской понтификальной семинарии. Позже в понтификальном колледже Вавилона он преподает общую и восточную духовность (академическую дисциплину, завоевавшую популярность во второй половине XX века), натурфилософию и онтологию. В1997 году Р. Бёлэ при содействии своей ученицы Надиры Хайят начал преподавать сирийское богословие.
Еще в Париже под влиянием своего учителя Луи Массиньона он проявлял интерес к исламскому мистицизму, однако Орден попросил его заняться исследованиями мистических сочинений сирийских церквей, поскольку еще до своего приезда в Багдад он три года занимался изучением восточных языков. В1971 году Р. Бёлэ окончил Практическую школу высших исследований, а в 1974 году защитил докторскую диссертацию в Сорбонне. Позже обе ее части были опубликованы в виде двух монографий — "Безвидный свет. Введение в изучение восточносирийской христианской мистической традиции" (1987) и "Духовное учение Иоанна Дальятского, восточносирийского мистика VIII века" (1990). Эти две книги наряду с критическим изданием корпуса Посланий Иоанна Дальятского стали делом всей его жизни.
В 2004 году он покидает Ирак, поддерживая тем не менее связь со своими учениками по всему миру. Робер Бёлэ скончался 9 августа 2007 года в Нормандии и похоронен в г. Лизьё.
В русском переводе, предлагаемом читателям, все цитаты на сирийском и греческом языках сверены с оригиналом. Во многих случаях эти источники остаются неопубликованными, и сверка с ними была осуществлена по рукописям. В тех случаях, когда с момента выхода книги Р. Бёлэ те или иные сочинения были критически изданы, сверка с текстом оригинала осуществлялась по изданиям. Также были исправлены многочисленные ошибки и опечатки в сносках на литературу. Наконец, была отредактирована транлитерация сирийских терминов.

Робер Бёлэ - Безвидный свет. Введение в изучение восточносирийской христианской мистической традиции

(Opera Mystica Syriaca, t. 2; Smaragdos Philocalias)
М.: Издательский дом «Познание», 2021. — 392 с.
ISBN 978-5-906960-33-7

Робер Бёлэ - Безвидный свет. Введение в изучение восточносирийской христианской мистической традиции - Содержание

  • Предисловие к русскому переводу
  • Предисловие
  • Глава 1. Верность учению духовных отцов
  • Глава 2. Влияние Евагрия
    • 2.1. Созерцание и молитва
    • 2.2. Антропология
    • 2.3. Словоупотребление в космологии Евагрия
  • Глава 3. Влияние Макариевского корпуса
    • 3.1. Сирийская версия сочинений Макария
    • 3.2. Мистика сердца
    • 3.3. Духовная восприимчивость
    • 3.4. «Мессалианство» Макария у восточносирийских мистиков
  • Глава 4. Наследие Иоанна Отшельника
    • 4.1. Три чина по Иоанну Отшельнику
    • 4.2. Три чина у восточносирийских мистиков
    • 4.3. «Объективная» интерпретация трех чинов Иоанна Отшельника
  • Глава 5. Вклад Григория Нисского и псевдо-Дионисия Ареопагита
    • 5.1. Григорий Нисский
    • 5.2. Псевдо-Дионисий
  • Глава 6. Влияние догматического богословия Церкви Востока
  • Глава 7. Заметки о некоторых восточносирийских духовных писателях VII-VIII веков
    • 7.1. Седьмое столетие
    • 7.2. Восьмое столетие
  • Приложения
  • А. М. Преображенский. Сообщения о соборах Церкви Востока конца VIII - начала IX вв.
    • 1. Католикос Тимофей I. Послание 50
    • 2. Ишоднах Басрский. Книга целомудрия, 126
    • 3. Ишоднах Басрский. Книга целомудрия, 127
    • 4. Раббан Афнимаран. Главы о ведении, 90
    • 5. Абу-ль-Фарадж Абдаллах ибн ат-Таййиб аль-Ираки. Христианское право VII, 13
    • 6. Абу-ль-Фарадж Абдаллах ибн ат-Таййиб аль-Ираки. Христианское право VII, 15
    • 7. Книга собеседований Мар Илии, митрополита Нисивина (отрывок)
    • 8. Григорий Абу-ль-Фарадж бар Эбройо. Светильник святилища (отрывок)
    • 9. Авдишо Нисибинский. Номоканон IX, 6
    • 10. Авдишо Нисибинский. Сборник, [который есть] чин церковных постановлений (отрывок)
  • Пагинация «Сотниц» Иоанна Дальятского и Иосифа Хаззайи в Harvard syr. 42 и других использованных в отдельных случаях рукописях
Библиография
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Views 1 659
Rating 5.0 / 5
Added 14.07.2025
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (2 comments)

A
Anthoniy 4 years ago

спасибо большое :)
S
savvatka 4 years ago

Спасибо за труд по сканированию монографии!!! Действительно, уникальное в своем роде исследование по истории мистицизма и созерцательной молитвы. Пожалуй, ни в греческой, ни в славянской научной традиции не выходили ничего подобного за исключением, разве что, исследования собственного паламистского варианта мистицизма. Воощбе, западная наука последние несколько десятилетий активно изучает сирийское христианство. К сожалению, переводы этих исследований у нас отсутствуют, поэтому огромная благодарность и переводчикам, и всем потрудившимся над оцифровкой данной уникальной монографии.

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