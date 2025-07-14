Бёлэ - Безвидный свет
Вниманию читателей предлагается классическая работа по истории восточносирийской мистической традиции, написанная одним из крупнейших специалистов в этой области. Несмотря на то что через тридцать лет после ее публикации изучение сирийского христианства приобрело необычайную популярность и за это время было совершено множество открытий, она остается единственным обобщающим введением в восточносирийский христианский мистицизм. Это обстоятельство и определило решение подготовить русский перевод книги Безвидный свет.
Ее автор, Робер Бёлэ родился в 1927 году в Париже. В 1945 году, когда ему исполнилось 18 лет, он вступает в Орден босых братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель (лат. Ordo Fratrum Diacalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, O.C.D.). Спустя 8 лет его рукополагают в пресвитера, и в 1956 году он уезжает в Багдад, присоединившись к кармелитской миссии, основанной там еще в XVII веке. В Ираке он получает должность профессора догматического богословия в Халдейской понтификальной семинарии. Позже в понтификальном колледже Вавилона он преподает общую и восточную духовность (академическую дисциплину, завоевавшую популярность во второй половине XX века), натурфилософию и онтологию. В1997 году Р. Бёлэ при содействии своей ученицы Надиры Хайят начал преподавать сирийское богословие.
Еще в Париже под влиянием своего учителя Луи Массиньона он проявлял интерес к исламскому мистицизму, однако Орден попросил его заняться исследованиями мистических сочинений сирийских церквей, поскольку еще до своего приезда в Багдад он три года занимался изучением восточных языков. В1971 году Р. Бёлэ окончил Практическую школу высших исследований, а в 1974 году защитил докторскую диссертацию в Сорбонне. Позже обе ее части были опубликованы в виде двух монографий — "Безвидный свет. Введение в изучение восточносирийской христианской мистической традиции" (1987) и "Духовное учение Иоанна Дальятского, восточносирийского мистика VIII века" (1990). Эти две книги наряду с критическим изданием корпуса Посланий Иоанна Дальятского стали делом всей его жизни.
В 2004 году он покидает Ирак, поддерживая тем не менее связь со своими учениками по всему миру. Робер Бёлэ скончался 9 августа 2007 года в Нормандии и похоронен в г. Лизьё.
В русском переводе, предлагаемом читателям, все цитаты на сирийском и греческом языках сверены с оригиналом. Во многих случаях эти источники остаются неопубликованными, и сверка с ними была осуществлена по рукописям. В тех случаях, когда с момента выхода книги Р. Бёлэ те или иные сочинения были критически изданы, сверка с текстом оригинала осуществлялась по изданиям. Также были исправлены многочисленные ошибки и опечатки в сносках на литературу. Наконец, была отредактирована транлитерация сирийских терминов.
Робер Бёлэ - Безвидный свет. Введение в изучение восточносирийской христианской мистической традиции
(Opera Mystica Syriaca, t. 2; Smaragdos Philocalias)
М.: Издательский дом «Познание», 2021. — 392 с.
ISBN 978-5-906960-33-7
Робер Бёлэ - Безвидный свет. Введение в изучение восточносирийской христианской мистической традиции - Содержание
- Предисловие к русскому переводу
- Предисловие
- Глава 1. Верность учению духовных отцов
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Глава 2. Влияние Евагрия
- 2.1. Созерцание и молитва
- 2.2. Антропология
- 2.3. Словоупотребление в космологии Евагрия
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Глава 3. Влияние Макариевского корпуса
- 3.1. Сирийская версия сочинений Макария
- 3.2. Мистика сердца
- 3.3. Духовная восприимчивость
- 3.4. «Мессалианство» Макария у восточносирийских мистиков
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Глава 4. Наследие Иоанна Отшельника
- 4.1. Три чина по Иоанну Отшельнику
- 4.2. Три чина у восточносирийских мистиков
- 4.3. «Объективная» интерпретация трех чинов Иоанна Отшельника
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Глава 5. Вклад Григория Нисского и псевдо-Дионисия Ареопагита
- 5.1. Григорий Нисский
- 5.2. Псевдо-Дионисий
- Глава 6. Влияние догматического богословия Церкви Востока
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Глава 7. Заметки о некоторых восточносирийских духовных писателях VII-VIII веков
- 7.1. Седьмое столетие
- 7.2. Восьмое столетие
- Приложения
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А. М. Преображенский. Сообщения о соборах Церкви Востока конца VIII - начала IX вв.
- 1. Католикос Тимофей I. Послание 50
- 2. Ишоднах Басрский. Книга целомудрия, 126
- 3. Ишоднах Басрский. Книга целомудрия, 127
- 4. Раббан Афнимаран. Главы о ведении, 90
- 5. Абу-ль-Фарадж Абдаллах ибн ат-Таййиб аль-Ираки. Христианское право VII, 13
- 6. Абу-ль-Фарадж Абдаллах ибн ат-Таййиб аль-Ираки. Христианское право VII, 15
- 7. Книга собеседований Мар Илии, митрополита Нисивина (отрывок)
- 8. Григорий Абу-ль-Фарадж бар Эбройо. Светильник святилища (отрывок)
- 9. Авдишо Нисибинский. Номоканон IX, 6
- 10. Авдишо Нисибинский. Сборник, [который есть] чин церковных постановлений (отрывок)
- Пагинация «Сотниц» Иоанна Дальятского и Иосифа Хаззайи в Harvard syr. 42 и других использованных в отдельных случаях рукописях
Библиография
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спасибо большое :)
Спасибо за труд по сканированию монографии!!! Действительно, уникальное в своем роде исследование по истории мистицизма и созерцательной молитвы. Пожалуй, ни в греческой, ни в славянской научной традиции не выходили ничего подобного за исключением, разве что, исследования собственного паламистского варианта мистицизма. Воощбе, западная наука последние несколько десятилетий активно изучает сирийское христианство. К сожалению, переводы этих исследований у нас отсутствуют, поэтому огромная благодарность и переводчикам, и всем потрудившимся над оцифровкой данной уникальной монографии.