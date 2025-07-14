Вниманию читателей предлагается классическая работа по истории восточносирийской мистической традиции, написанная одним из крупнейших специалистов в этой области. Несмотря на то что через тридцать лет после ее публикации изучение сирийского христианства приобрело необычайную популярность и за это время было совершено множество открытий, она остается единственным обобщающим введением в восточносирийский христианский мистицизм. Это обстоятельство и определило решение подготовить русский перевод книги Безвидный свет.

Ее автор, Робер Бёлэ родился в 1927 году в Париже. В 1945 году, когда ему исполнилось 18 лет, он вступает в Орден босых братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармель (лат. Ordo Fratrum Diacalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, O.C.D.). Спустя 8 лет его рукополагают в пресвитера, и в 1956 году он уезжает в Багдад, присоединившись к кармелитской миссии, основанной там еще в XVII веке. В Ираке он получает должность профессора догматического богословия в Халдейской понтификальной семинарии. Позже в понтификальном колледже Вавилона он преподает общую и восточную духовность (академическую дисциплину, завоевавшую популярность во второй половине XX века), натурфилософию и онтологию. В1997 году Р. Бёлэ при содействии своей ученицы Надиры Хайят начал преподавать сирийское богословие.

Еще в Париже под влиянием своего учителя Луи Массиньона он проявлял интерес к исламскому мистицизму, однако Орден попросил его заняться исследованиями мистических сочинений сирийских церквей, поскольку еще до своего приезда в Багдад он три года занимался изучением восточных языков. В1971 году Р. Бёлэ окончил Практическую школу высших исследований, а в 1974 году защитил докторскую диссертацию в Сорбонне. Позже обе ее части были опубликованы в виде двух монографий — "Безвидный свет. Введение в изучение восточносирийской христианской мистической традиции" (1987) и "Духовное учение Иоанна Дальятского, восточносирийского мистика VIII века" (1990). Эти две книги наряду с критическим изданием корпуса Посланий Иоанна Дальятского стали делом всей его жизни.

В 2004 году он покидает Ирак, поддерживая тем не менее связь со своими учениками по всему миру. Робер Бёлэ скончался 9 августа 2007 года в Нормандии и похоронен в г. Лизьё.

В русском переводе, предлагаемом читателям, все цитаты на сирийском и греческом языках сверены с оригиналом. Во многих случаях эти источники остаются неопубликованными, и сверка с ними была осуществлена по рукописям. В тех случаях, когда с момента выхода книги Р. Бёлэ те или иные сочинения были критически изданы, сверка с текстом оригинала осуществлялась по изданиям. Также были исправлены многочисленные ошибки и опечатки в сносках на литературу. Наконец, была отредактирована транлитерация сирийских терминов.

Робер Бёлэ - Безвидный свет. Введение в изучение восточносирийской христианской мистической традиции

(Opera Mystica Syriaca, t. 2; Smaragdos Philocalias)

М.: Издательский дом «Познание», 2021. — 392 с.

ISBN 978-5-906960-33-7

Робер Бёлэ - Безвидный свет. Введение в изучение восточносирийской христианской мистической традиции - Содержание

Предисловие к русскому переводу

Предисловие

Глава 1. Верность учению духовных отцов

Глава 2. Влияние Евагрия 2.1. Созерцание и молитва 2.2. Антропология 2.3. Словоупотребление в космологии Евагрия

Глава 3. Влияние Макариевского корпуса 3.1. Сирийская версия сочинений Макария 3.2. Мистика сердца 3.3. Духовная восприимчивость 3.4. «Мессалианство» Макария у восточносирийских мистиков

Глава 4. Наследие Иоанна Отшельника 4.1. Три чина по Иоанну Отшельнику 4.2. Три чина у восточносирийских мистиков 4.3. «Объективная» интерпретация трех чинов Иоанна Отшельника

Глава 5. Вклад Григория Нисского и псевдо-Дионисия Ареопагита 5.1. Григорий Нисский 5.2. Псевдо-Дионисий

Глава 6. Влияние догматического богословия Церкви Востока

Глава 7. Заметки о некоторых восточносирийских духовных писателях VII-VIII веков 7.1. Седьмое столетие 7.2. Восьмое столетие

Приложения

А. М. Преображенский. Сообщения о соборах Церкви Востока конца VIII - начала IX вв. 1. Католикос Тимофей I. Послание 50 2. Ишоднах Басрский. Книга целомудрия, 126 3. Ишоднах Басрский. Книга целомудрия, 127 4. Раббан Афнимаран. Главы о ведении, 90 5. Абу-ль-Фарадж Абдаллах ибн ат-Таййиб аль-Ираки. Христианское право VII, 13 6. Абу-ль-Фарадж Абдаллах ибн ат-Таййиб аль-Ираки. Христианское право VII, 15 7. Книга собеседований Мар Илии, митрополита Нисивина (отрывок) 8. Григорий Абу-ль-Фарадж бар Эбройо. Светильник святилища (отрывок) 9. Авдишо Нисибинский. Номоканон IX, 6 10. Авдишо Нисибинский. Сборник, [который есть] чин церковных постановлений (отрывок)

Пагинация «Сотниц» Иоанна Дальятского и Иосифа Хаззайи в Harvard syr. 42 и других использованных в отдельных случаях рукописях

Библиография

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