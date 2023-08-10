Бёлль - Как возникает насилие
Статья Will Ulrike Gnade oder freies Geleit?, написанная Бёллем в декабре 1971 года, была опубликована в журнале Der Spiegel в январе 1972го и стала причиной одного из самых громких и сложных скандалов в прессе послевоенной Германии. Главной причиной, побудившей Бёлля на столь радикальное публичное высказывание, стали не акции Фракции Красной Армии (RAF — Rote Armee Fraktion) сами по себе (к 1971 году Баадер и Майнхоф известны как потенциальные организаторы серии банковских ограблений, поджигатели супермаркетов и авторы множества манифестов), но политика СМИ, проводимая, в частности, популярной и ультраконсервативной газетой «Бильд». Медиаимперия Акселя Шпрингера, по мнению Бёлля, занималась лишь искажением фактов и последовательным превращением потенциальной угрозы в массовую истерию.
Генрих Бёлль - Как возникает насилие и к чему оно может привести: Генрих Бёлль и РАФ
перевод И. Ивакиной, Е. Кацевой; предисловие И. Ивакиной
М.: Common place, 2018. 190 с.
ISBN 978-999999-0-59-2
Генрих Бёлль - Как возникает насилие и к чему оно может привести: Генрих Бёлль и РАФ - Содержание
Ирина Ивакина. Предисловие
- «Ульрика хочет милосердия или личной неприкосновенности?». Писатель Генрих Бёлль о группировке Баадера — Майнхоф и «Бильд» (перевод И. Ивакиной)
- Потерянная честь Катарины Блюм, или Как возникает насилие и к чему оно может привести (Перевод Е. Кацевой)
- Спустя десять лет. Послесловие к новому изданию «Потерянной чести Катарины Блюм» (Перевод Е. Кацевой)
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