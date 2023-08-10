Статья Will Ulrike Gnade oder freies Geleit?, написанная Бёллем в декабре 1971 года, была опубликована в журнале Der Spiegel в январе 1972­го и стала причиной одного из самых громких и сложных скандалов в прессе послевоенной Германии. Главной причиной, побудившей Бёлля на столь радикальное публичное высказывание, стали не акции Фракции Красной Армии (RAF — Rote Armee Fraktion) сами по себе (к 1971 году Баадер и Майнхоф известны как потенциальные организаторы серии банковских ограблений, поджигатели супермаркетов и авторы множества манифестов), но политика СМИ, проводимая, в частности, популярной и ультраконсервативной газетой «Бильд». Медиаимперия Акселя Шпрингера, по мнению Бёлля, занималась лишь искажением фактов и последовательным превращением потенциальной угрозы в массовую истерию.

Генрих Бёлль - Как возникает насилие и к чему оно может привести: Генрих Бёлль и РАФ

перевод И. Ивакиной, Е. Кацевой; предисловие И. Ивакиной

М.: Common place, 2018. 190 с.

ISBN 978­-999999-­0-­59­-2

Генрих Бёлль - Как возникает насилие и к чему оно может привести: Генрих Бёлль и РАФ - Содержание

Ирина Ивакина. Предисловие