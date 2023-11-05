Бёме - Что такое христианин?

Якоб Бёме (Jakob Bohme) родился в Альтзейденберге близ Герлица в 1575 г., умер 24 ноября 1624 г. в Лаузице. Будучи по социальному положению владельцем сапожной мастерской, он обладал настолько глубоким умом, что, читая в процессе самообразования в основном лишь теологические сочинения того времени (прежде всего, очевидно, немецких мистиков), явился тем провозвестником и основателем философии Нового времени, которого, по замечанию Хегеля, «Нам не следует стыдиться» [как сапожника]. Ибо пример Бёме ясно показывает, что стыдиться следует не сапожника, который был философом по своему призванию, но скорее философов, которые оказались сапожниками.

Прозванный современниками «тевтонским философом» (в те времена мистицизм носил общее название philosophia teutonica, т. е. «тевтонская философия»), Якоб Бёме, подобно Лютеру, считал, что спасение человека возможно не внешними «добрыми делами», и даже не внешним действием Божества, но лишь благодаря собственной вере и молитве. Ибо без внутреннего, духовного перерождения верой никакие добрые дела не имеют значения. Не абстрактная, схоластическая ученость, и тем более не внешняя власть людского авторитета, но лишь перерождение внутреннего человека способно на восстановление того вечного Начала, которое, согласно Бёме, было когда-то утрачено человеческим родом.

В России учение Бёме стало известно лишь в конце XVII столетия. Московское государство, недавно обретшее свою независимость (1480), едва ли за полтора столетия обрело доверие к просвещенному Западу. Сплошная изолированность от уже реформированной в целом церковнополитической системы европейских народов могла породить лишь такую же необычайную отрешенность и даже враждебность по отношению ко всему иностранному.

В 1689 г. по царскому указу был сожжен Квирин Кульман, приехавший из Германии в немецкую слободу в Москве проповедовать свое учение, основанное на идеях Якоба Бёме. С этих пор сочинения Бёме, особенно его молитвы, становятся весьма популярны в России, сначала в Москве, а затем и в столице. Вплоть до конца XIX в. были распространены рукописные переводы бёмевских сочинений, до сих пор хранящиеся в Отделе редких рукописей нашей петербургской Публичной библиотеки. На некоторых из них стоит подзаголовок: «иже во святых отца нашего Якоба Бёмена». В конце XVIII в. появился первый печатный перевод произведения Бёме: «Форма исповедания, взятая из творения Якоба Бёме». В 1815 г. в свет выходит «Christosophia, или Путь к Христу», а спустя столетие, в 1914 г. «Aurora, или Утренняя заря в восхождении».

Октябрьская революция 1917 г., и особенно красный террор, остервенело набросившийся на духовно-гуманитарное образование после окончания Гражданской . войны (1922), объявив религию «опиумом народа» (К. Маркс), почти полностью вытравили русское религиозное самосознание. Русский человек, находясь с этих пор под постоянным гнетом и инквизицией ecclesia militans «научно-материалистического мировоззрения», оказался фактически отброшен к истории Московского государства XVI в. Москва опять стала легендарным «Градом Божиим», в то время как «советский» народ «Новым Израилем», которому обещана власть над всеми царствами...

Якоб Бёме - Что такое христианин? Теософские послания

СПб.: Санкт-Петербургское общество Мартина Лютера, издательство Умозрение, 2021. - 48 с.

ISBN 978-5-б041974-7-9

Якоб Бёме - Что такое христианин? Теософские послания - Содержание

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