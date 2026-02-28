Текст непрерывно вступает в диалог с внутренним самоощущением читателя, радует откровением, им же терзает, мучает, повергает в отчаяние, дает надежду и... оставляет в сознании непомерной ответственности, которая возложена на человека уже самим фактом рождения. И всё потому, что читатель на самом деле и есть главный персонаж, создаваемый автором и вписываемый в мистериальную — то есть творящуюся в Божественном Мистериуме — историю мироздания. История во времени и конкретные обстоятельства жизни читателя со временем ничего неменяют в этой оппозиции «автор — читатель». Разве что ставшие привычными за это время рационализм и жизненный практицизм всё более оказывают себя как препятствие к пониманию текста, да неожиданная активность этого барочного двоемирия в XX веке поломала утвердившиеся было прогрессистские концепции истории культуры.
Якоб Бёме - De incarnatione verbi, или О вочеловечении Иисуса Христа
Уфа: ARC, 2014 г. - 392 с.
ISBN 978-5-988461-11-1
Якоб Бёме - De incarnatione verbi, или О вочеловечении Иисуса Христа - Содержание
I ЧАСТЬ. Как вечное Слово стало человеком и т. д.
Глава I. Что персона Христа, равно как Его вочеловечение, не может быть познана из естественного разумения или буквы св. Писания без божественного озарения. Равно с этим, о первозданности вечной божественной сущности
Глава II. Откровение Божества через сотворение ангелов и людей из божественной эссенции
Глава III. Врата сотворения человека
Глава IV. О райской сущности и правлении, как это могло бы быть, если бы человек остался в невинности
Глава V. О плачевном и жалком падении человека
Глава VI. О сне Адама, как создал Бог из него женщину и как он полностью стал земным, и как Бог с проклятием отнял у него Рай
Глава VII. О предсказанном семени женщины и змееборце
Глава VIII. О деве Марии и вочеловечении Иисуса Христа, Сына Божьего
Глава IX. О девственности Марии; чем она была до благословения и чем она стала в благословении
Глава X. О вочеловечении Иисуса Христа, Сына Божьего, и о том, как Он девять месяцев, как все человеческие дети, лежал запертым в материнской утробе, и как, собственно, было Его вочеловечение
Глава XI. О полезности: что пользы нам, бедным детям Евы, в вочеловечении и рождестве Иисуса Христа, Сына Божьего
Глава XII. О чистом девстве, как мы, бедные дети Евы, из чистой целомудренной благовоспитанности в вочеловечении Христа должны быть приняты и заново рождены в Боге, иначе не узрим Бога
Глава XIII. О двойственном человеке, как о ветхом и новом Адаме; о двуразличных людях, как старый злой относится к новому; какую ведет каждый религию, жизнь и веру, и что каждый понимает
Глава XIV. О новом рождении. В какой субстанции, эссенции, сущности и качестве состоит новое рождение, в качестве дитя девы, коль оно сидит еще в старом Адаме
II ЧАСТЬ. Вочеловечения Иисуса Христа
Как нам нужно войти в страдания, кончину и смерть Христа, и из Его смерти с Ним и через Него воскреснуть и уподобиться Его образу, и жить в Нём вечно
Глава I. О происхождении жизни из огня; далее: о вечном духе в вечной Деве мудрости Божьей, и что есть вечное начало и вечный конец
Глава II. Истинные драгоценные врата Святой Троицы, глаз света жизни. О Божественности вне природы
Глава III. Очень строгие врата. О том, как Бог неочевиден кроме как в Принципе огня; далее о вечной сущности и о безосновной воле
Глава IV. О Принципе и первостати огненного мира, о центре Природы, и как отделяется свет от огня, так что два мира из вечности в вечность пребывают друг в друге
Глава V. О Принципе в себе самом, что он есть
Глава VI. О нашей смерти, почему мы должны умереть, так как Христос умер за нас
Глава VII. О духовном зрении, как человек в этом мире может иметь божественное и небесное знание, что он может истинно говорить о Боге, и каково его зрение
Глава VIII. Дорога паломника из смерти в жизнь
Глава IX. Дальнейшие и многие обстоятельства этого третьего вызова, для высокого созерцания
Глава X. О Божьем образе человека как об одинаковости (Gleichheit) Бога и человека
III ЧАСТЬ. Вочеловечения Иисуса Христа
Дерево христианской веры; истинное наставление в том, как человек может быть один дух с Богом, и что он должен делать, чтобы творить дела Божьи
Глава I. Что есть вера, и как она является одним Духом с Богом
Глава II. О происхождении веры, и почему вера и сомнение живут вместе
Глава III. О свойстве веры, как она исходит из воли природного влечения в свободную Божью волю
Глава IV. Что есть дело веры, и как в ней превращается воля, и о вожде веры
Глава V. Почему безбожники не обращаются; что самое болезненное в обращении; о ложных пастырях; как войти в Царство Божье; о разрушении царства дьявола; о трех образах и о том, что мы унаследовали от Адама и Христа
Глава VI. Что может вожделение; как мы пали в Адаме и снова рождены во Христе; и как нелегко стать истинным христианином
Глава VII. С какой целью был создан этот мир со всем сущим и о двух вечных Мистериумах; о жестокой битве в человеке за образ; и в чем стоит, растет и плодоносит дерево христианской веры
Глава VIII. Каким образом Бог отпускает грех и как стать дитём Божьим
