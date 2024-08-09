Бюффе, Шарль - Правда о Робинзоне и Пятнице

31 января 1709 года экспедиция корсаров достигла Хуан-Фернандеса, необитаемого острова у побережья Чили. С наступлением ночи их шлюпка подходит к суше, люди в ней замечают огонь на берегу. Думая, что они столкнутся с вражеским кораблем, корсары поворачивают назад и готовятся к сражению. Но назавтра они видят на берегу одного-единственного человека, машущего белым флагом: Александра Селькирка, шотландского моряка, оставленного здесь четыре года тому назад. Корсары забирают его, одетого в козьи шкуры, и пытаются понять, что тот им говорит, так как Селькирк не в состоянии разборчиво произнести и половины слов.

В течение двух недель они наблюдают за тем, кого нарекли «губернатором». Бегая босиком быстрее, чем корабельный бульдог, Селькирк ловит коз на бегу. Он показывает построенные им хижины и рассказывает, как выжил, как питался лангустами и сердцевиной пальмового дерева, козьим мясом, диким кресс-салатом, репой… Как он углубился в середину острова, чтобы не слышать лай морских львов на побережье. Как перечитывал Библию, чтобы не забыть язык, приручал козлят и котят и учил их танцевать, чтобы поддерживать в себе хоть что-то человеческое. Чтобы вылечить больных моряков от цинги, он поит их козьим бульоном и окуривает дикими травами.

Его берут на борт старшим помощником командира корабля. Уединение завершилось. Селькирк снова стал корсаром, славным мореходом. Покинув Великобританию в 1703 году, он приезжает в Лондон в конце 1711-го, после восьми лет кругосветного плавания. Но больше всего его современников, живущих вдали от морского берега, интересовала именно история его островного одиночества. Как выжить одному на необитаемом острове? Для моряка это не столь насущный вопрос, как, скажем, вопрос, сколько времени можно находиться в воде, или каково ходить на деревянной ноге, потерять зубы, а вслед за ними и жизнь, если настигнет цинга, или как оттолкнуться от дна, когда тебя бросили в морскую пучину. Так все-таки, как же выжить на необитаемом острове? Первый ответ содержится на единственной странице небольшой книжечки, изданной в марте 1712 года одним из участников подобравшей Селькирка экспедиции, Эдвардом Куком. Вот этот текст целиком.

Бюффе, Шарль - Правда о Робинзоне и Пятнице

Пер. с фр. : А. Сафонова. — Москва : Паулсен, 2024. — 152 с. — (серия «Большие экспедиции в малом формате»).

ISBN 978-5-98797-383-7

Бюффе, Шарль - Правда о Робинзоне и Пятнице – Содержание

Пролог. ПОСЛУШАЙ МОРЯКА

Часть первая. РОБИНЗОН. Жизнь и выживание Александра Селькирка

Глава I, в которой рассказывается о ранних годах жизни Александра Селькирка и как он стал моряком. ЮНОСТЬ И СМЯТЕНИЕ

Глава II, которая рассказывает, как Александр Селькирк, старший помощник командира корабля «Пять портов», просил, чтобы 70 октября 1704 года, во время бедственной экспедиции корсаров, его оставили на острове Хуан-Фернандес ШУМ И УЖАС

Глава III, в которой капитан Вудс Роджерс рассказывает, как нашли Александра Селькирка на острове и как он выжил. ОДИНОЧЕСТВО И ВЫЖИВАНИЕ

Глава IV, в которой мы встретим журналиста, собирающего сведения об Александре Селькирке, и нотариуса, свидетельствующего его последнюю волю. ПОВЕСТВОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Часть вторая. ПЯТНИЦА. Жизнь и выживание Уильяма, индейца москито

Глава V, в которой станет известно, что индейца москито Уильяма оставили на том же острове Хуан-Фернандес за двадцать три года до Александра Селькирка. ОДИНОЧЕСТВО И ЗАБВЕНИЕ

Глава VI, в которой Уильям Дампир рассказывает, как живут индейцы москито и как один из них прожил три года и два месяца на острове Хуан-Фернандес. ОДИНОЧЕСТВО И ВСТРЕЧА

Эпилог. ХОЗЯИН И РАБ

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