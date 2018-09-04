Бьюис - Агнец побеждает
В прошлом веке в Нью-Йорке продавали картину, которая более ста лет считалась утерянной. Это была картина «Айсберг», написанная американским художником девятнадцатого века Фредериком Эдвином Черчем. Ее обнаружили в кладовке одного из детских домов в Манчестере. Картина была очень грязной. Рабочие прислоняли к ней свою лестницу, а дети использовали в качестве мишени для стрел. Какой-то мальчик рядом с именем автора написал свое имя. Когда же эта картина попала на аукцион «Сотбис» в Нью-Йорке, за нее заплатили несколько миллионов долларов.
Необычное событие? Не совсем. Такое происходило не раз с древними папирусами, старыми музыкальными инструментами, посудой, монетами и книгами. Такое происходит и с книгой, которую мы с вами собираемся исследовать. Книгу Откровения долгие годы недооценивали. Ее не понимали и толковали самым причудливым образом. Для многих сект она стала предметом спекуляций. Обычные христиане не читали ее и не вникали в ее содержание. Математические лабиринты этой книги многим ее читателям казались непреодолимыми. Итак, эта книга достойна того, чтобы ее открыли заново.
Бьюис Ричард - Агнец побеждает!
Пер. с англ.
X.: БIБЛОС-АЛЬФА, 2018. 152 с.
ISBN 978-966-2013-10-5
Бьюис Ричард - Агнец побеждает! - Содержание
Предисловие
Введение
Часть первая Христос и Его Церковь
- 1. Расшифровка кода
- 2. Не бойся!
- 3. Письма с небес
Часть вторая Бог на престоле
- 4. Вечный престол
- 5. Агнец входит
- 6. Путешествие по истории
Часть третья Трубы звучат
- 7. Невнимательный мир
- 8. Неуничтожимая Церковь
- 9. Вечное Царство
Часть четвертая Победа Агнца
- 10. Битва с сатаной
- 11. Союзники сатаны
- 12. Великое разделение
Часть пятая Победа над злом
- 13. Дорога к Армагеддону
- 14. Таинственная жена
- 15. Когда побеждает добро
Часть шестая Новый мировой порядок
- 16. Тысяча лет
- 17. Момент истины
- 18. Светлая утренняя звезда
Бьюис Ричард - Агнец побеждает! - Предисловие
Мне пришлось побывать вместе с Ричардом Бьюисом на конгрессе в Лозанне (Швейцария). Однажды утром мы завтракали за одним столиком. Прежде чем мы приступили к рогаликам с джемом, один активный член делегации, сидевший рядом с нами, спросил, согласны ли мы с его методом толкования Писания. Мы колебались с ответом, так как не могли ответить ни да, ни нет, но наша вежливость не удовлетворила этого человека, и он с недовольным видом перешел к другому столику. Часто, открыв толкование на книгу Откровения, мы обнаруживаем подробную и безапелляционную трактовку изложенных в ней истин. В результате нам хочется как можно быстрее закрыть это толкование и взять в руки другую книгу. Иное дело — «Путешествие по книге Откровения» Ричарда Бьюиса.
В то же утро, спустя некоторое время, мы сели в автобус, имея при себе портативный магнитофон. По радиоприемнику передавали интервью, взятое у миссионера, который всю свою жизнь посвятил переводу Писания и строго соблюдал евангельские заповеди. Мы записали это интервью на магнитофон. Что интересно, мы не услышали в нем никаких заумных толкований. Из сердца Агнец побеждает! служителя изливались потоки любви к Господу и Его Слову. В этом автобусе нам было гораздо уютнее, чем за столиком во время завтрака.
Книга Бьюиса подобна автобусу, который повезет нас в реальную Церковь — в Церковь, которая живет и развивается, а не в некий теологический скит. Если Библия предназначена для современной Церкви (а она именно для нее и предназначена!), то Откровение следует считать книгой, адресованной современной Церкви, и это действительно так! Мой дорогой друг Ричард Бьюис повезет вас к цели, заезжая в самые глухие переулки, но не теряя при этом из виду главной улицы. Итак, занимайте места! Мы увидим Откровение таким, каким не видели его никогда в жизни!
Майкл Боген
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