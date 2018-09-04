В прошлом веке в Нью-Йорке продавали картину, которая более ста лет считалась утерянной. Это была картина «Айсберг», написанная американским художником девятнадцатого века Фредериком Эдвином Черчем. Ее обнаружили в кладовке одного из детских домов в Манчестере. Картина была очень грязной. Рабочие прислоняли к ней свою лестницу, а дети использовали в качестве мишени для стрел. Какой-то мальчик рядом с именем автора написал свое имя. Когда же эта картина попала на аукцион «Сотбис» в Нью-Йорке, за нее заплатили несколько миллионов долларов.

Необычное событие? Не совсем. Такое происходило не раз с древними папирусами, старыми музыкальными инструментами, посудой, монетами и книгами. Такое происходит и с книгой, которую мы с вами собираемся исследовать. Книгу Откровения долгие годы недооценивали. Ее не понимали и толковали самым причудливым образом. Для многих сект она стала предметом спекуляций. Обычные христиане не читали ее и не вникали в ее содержание. Математические лабиринты этой книги многим ее читателям казались непреодолимыми. Итак, эта книга достойна того, чтобы ее открыли заново.

Бьюис Ричард - Агнец побеждает!

Пер. с англ.

X.: БIБЛОС-АЛЬФА, 2018. 152 с.

ISBN 978-966-2013-10-5

Бьюис Ричард - Агнец побеждает! - Содержание

Предисловие

Введение

Часть первая Христос и Его Церковь

1. Расшифровка кода

2. Не бойся!

3. Письма с небес

Часть вторая Бог на престоле

4. Вечный престол

5. Агнец входит

6. Путешествие по истории

Часть третья Трубы звучат

7. Невнимательный мир

8. Неуничтожимая Церковь

9. Вечное Царство

Часть четвертая Победа Агнца

10. Битва с сатаной

11. Союзники сатаны

12. Великое разделение

Часть пятая Победа над злом

13. Дорога к Армагеддону

14. Таинственная жена

15. Когда побеждает добро

Часть шестая Новый мировой порядок

16. Тысяча лет

17. Момент истины

18. Светлая утренняя звезда

Бьюис Ричард - Агнец побеждает! - Предисловие

Мне пришлось побывать вместе с Ричардом Бьюисом на конгрессе в Лозанне (Швейцария). Однажды утром мы завтракали за одним столиком. Прежде чем мы приступили к рогаликам с джемом, один активный член делегации, сидевший рядом с нами, спросил, согласны ли мы с его методом толкования Писания. Мы колебались с ответом, так как не могли ответить ни да, ни нет, но наша вежливость не удовлетворила этого человека, и он с недовольным видом перешел к другому столику. Часто, открыв толкование на книгу Откровения, мы обнаруживаем подробную и безапелляционную трактовку изложенных в ней истин. В результате нам хочется как можно быстрее закрыть это толкование и взять в руки другую книгу. Иное дело — «Путешествие по книге Откровения» Ричарда Бьюиса.

В то же утро, спустя некоторое время, мы сели в автобус, имея при себе портативный магнитофон. По радиоприемнику передавали интервью, взятое у миссионера, который всю свою жизнь посвятил переводу Писания и строго соблюдал евангельские заповеди. Мы записали это интервью на магнитофон. Что интересно, мы не услышали в нем никаких заумных толкований. Из сердца Агнец побеждает! служителя изливались потоки любви к Господу и Его Слову. В этом автобусе нам было гораздо уютнее, чем за столиком во время завтрака.

Книга Бьюиса подобна автобусу, который повезет нас в реальную Церковь — в Церковь, которая живет и развивается, а не в некий теологический скит. Если Библия предназначена для современной Церкви (а она именно для нее и предназначена!), то Откровение следует считать книгой, адресованной современной Церкви, и это действительно так! Мой дорогой друг Ричард Бьюис повезет вас к цели, заезжая в самые глухие переулки, но не теряя при этом из виду главной улицы. Итак, занимайте места! Мы увидим Откровение таким, каким не видели его никогда в жизни!

Майкл Боген