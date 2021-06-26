Цабель - Что - Как - Почему - Мы спрашиваем Библию

В чем же заключается вера христианина? И во что в сущности мы веруем? И почему мы в это веруем? В связи с нашей верой в ежедневной жизни нам задают много вопросов. Мы хотим вдумчиво и спокойно разобраться в этих вопросах и проблемах и попробовать найти подходящие ответы. Разумеется, наша человеческая логика в познание связи между причиной и последствием во многих случаях не находит удовлетворительного ответа. Мы должны поэтому обращаться с вопросом к Тому, Кто дает нашей жизни начало и ставит ей цель, т.е. к Богу. Он говорит через Свое Слово, Библию, обращаясь к нам людям.

Насколько важна эта Библия об этом пишет апостол Павел своему молодому сотруднику: "А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен; притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен" (2-е посл, к Тимофею 3,14-17). На каждый вопрос отвечают прежде всего различные места из Библии. Затем сам автор высказывается по поводу поставленных вопросов. При этом он буквально цитирует и другие места из Библии (примечания указывают, где мы можем найти в Библии эти цитаты). Те места из Библии, которые в тексте (в скобках) и в конце каждой главы указаны, должны быть прочитаны в Библии самим читателем. Библия вовсе не является собранием патентованных ответов на все вопросы нашей жизни, но чем глубже мы проникаем в познание Библии, тем более расширяется наш кругозор относительно возможностей работы Бога над нами.

В то же время, чем богаче становится наше познание Слова Божия, тем лучше сумеем мы и себе самим и нашим ближним (которых мы встречаем или которые нас о том просят) дать ответы на вопросы, которые нас современных людей волнуют. Что такое религия? Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие! Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. (Ев. от Матфея 23,23-26) Кузнец делает из железа топор, и работает на угольях, молотами обделывает его, и трудится над ним сильною рукою своею до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды, и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертание, потом обделывает его резцом, и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возращает его. И это служит человеку топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает бога, и поклоняется ему, делает идола, и повергается перед ним. Часть дерева сожигает в огне, другою частию варит мясо в пищу, жарит жаркое, и ест досыта, а также греется, и говорит: "хорошо, я согрелся; почувствовал огонь". А из остатков от того делает бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним, и молится ему, и говорит: "спаси меня; ибо ты бог мой". (Прор. Исайя 44, 12-17)

Цабель - Что - Как - Почему - Мы спрашиваем Библию

Издательство Миссионерского союза Свет на Востоке 1973 г. - 113 с.

Цабель - Что - Как - Почему - Мы спрашиваем Библию - Содержание