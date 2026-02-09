Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Cambridge Companion to Jung

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, FOREIGN, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Educational
Series The Cambridge Companion (4 books)

The Cambridge Companion to Jung

2nd Edition, edited by POLLY YOUNG-EISENDRATH and TERENCE DAWSON, 2008

  • New developments in the post-Jungian field. ANDREW SAMUELS 1

PART I. JUNG’S IDEAS AND THE IR CONTEXT

  • 1. The historical context of analytical psychology. CLAIRE DOUGLAS

  • 2. Freud, Jung, and psychoanalysis. DOUGLAS A. DAVIS

  • 3. The creative psyche: Jung’s major contributions. SHERRY SALMAN

  • 4. Psychic imaging: a bridge between subject and object. PAUL KUGLER

PART II. ANALYTICAL PSYCHOLOGY IN PRACTICE

  • 5. The classical Jungian school. DAVID L. HART

  • 6. The archetypal school. MICHAEL VANNOY ADAMS

  • 7. The developmental school. HESTER MCFARLAND SOLOMON

  • 8. Transference and countertransference. CHRISTOPHER PERRY

  • 9. Me and my anima: through the dark glass of the Jungian/Freudian interface. ELIO FRATTAROLI

  • 10. The case of Joan: classical, archetypal, and developmental approaches

    • A classical approach. JOHN BEEBE

    • An archetypal approach. DELDON ANNE MCNEELY

    • A developmental approach. ROSEMARY GORDON

PART III. ANALYTICAL PSYCHOLOGY IN SOCIETY

  • 11. Jung and Buddhism: refining the dialogue. POLLY YOUNG-E ISENDRATH

  • 12. A Jungian analysis of Homer’s Odysseus. JOSEPH RUSSO

  • 13. Literary criticism and analytical psychology. TERENCE DAWSON

  • 14. Jung and politics. LAWRENCE R. ALSCHULER

  • 15. Jung and religion: the opposing self. ANN BELFORD ULANOV

Views 158
Rating
Added 09.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

