Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Carson D. A. - New Testament Commentary Survey

Carson D. A. - New Testament Commentary Survey
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology

Работа Д. Карсона предназначена в помощь студентам и всем кто изучает Новый Завет. В ней автор даёт обзор и рекомендации относительно существующего многообразия богословских работ по изучению Нового Завета. Книга станет хорошим подспорьем тем, кто стремится иметь в своей библиотеке лучшие новозаветные исследования.

Carson D. A. - New Testament Commentary Survey

Карсон Д. А. Обзор новозаветных комментариев (6-е издание)

1986 1996, 2001, 2007 by D. A. Carson

Published by Baker Academic

a division of Baker Publishing Group

P.O. Box 6287, Grand Rapids, MI 49516–6287

www.bakeracademic.com

Views 289
Rating
Added 19.01.2026
Author esxatos
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books