Carson D. A. - New Testament Commentary Survey
Работа Д. Карсона предназначена в помощь студентам и всем кто изучает Новый Завет. В ней автор даёт обзор и рекомендации относительно существующего многообразия богословских работ по изучению Нового Завета. Книга станет хорошим подспорьем тем, кто стремится иметь в своей библиотеке лучшие новозаветные исследования.
Carson D. A. - New Testament Commentary Survey
Карсон Д. А. Обзор новозаветных комментариев (6-е издание)
1986 1996, 2001, 2007 by D. A. Carson
Published by Baker Academic
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