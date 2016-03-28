Католическая церковь и русское православие - Анджело Тамборра

Диалог Труд Анджело Тамборры (1913-2004), крупнейшего специалиста по истории и культуре Восточной Европы, ведет читателя по извилистому, но захватывающему пути диалога Католической и Русской православной церквей в России от самых его истоков, то есть от первой половины XIX века и вплоть до наших дней. Исследование адресовано историкам церкви, богословам, философам, студентам семинарий и гуманитарных факультетов ВУЗов.

Тамборра Анджело - Католическая церковь и русское православие

Пер. с ит. (Серия «Диалог»).

М., Библейско-богословский институт св.апостола Андрея, 2007. — 631с.

ISBN 5-89647-132-7

Тамборра Анджело - Католическая церковь и русское православие - Содержание

Глава 1 Универсалистские утопии и объединение церквей в эпоху Священного cоюза

Глава 2 Трудный диалог в обстановке международной напряженности (1848—1856)

Глава 3 Лавина объединительных проектов (1855—1870)

Глава 4 Конец светской власти папства и I Ватиканский собор

Глава 5 Унионизм в действии на фоне контактов и полемики (1878—1903)

Глава 6 От унионизма — к экуменизму

Стефано Каприо Диалог Католической и Русской православной церквей во второй половине XX века

I. Послесоборный период и диалог

II. От Иоанна Павла II — к третьему тысячелетию

Католическая церковь и русское православие - Предисловие

Есть нечто таинственное и, возможно, исторически не разрешимое в извечной драме притяжения-отторжения христианского Запада и христианского Востока. Линейными путями истории человечества этот разрыв, как все более становится очевидным, невозможно измерить и преодолеть, поэтому особый ключ к прочтению этой драмы дает следующая мысль Иоанна Павла II: «А вдруг эти разделения — еще и дорога, по которой идет Церковь, чтобы открыть несказанное богатство Христова Евангелия и Христова Искупления? Быть может, иначе эти богатства и не найдешь...»



Если это так, то путь раскрытия этого сокровища в истории человечества крайне противоречив и болезнен. Об этом, собственно, и свидетельствует книга Католическая церковь и русское православие известного итальянского историка-слависта Анджело Тамборры (1913 — 2004).



В католическом мире, по крайнее мере за прошедшее столетие, сложилась целая школа христианской ориенталистики. Католической Запад прошел впечатляющий путь, пытаясь определиться в своем отношении к православному Востоку: от различных унионистских проектов воссоединения к сегодняшнему экуменическому восприятию особой духовной реальности и особого исторического развития православия.

Этот путь и исследует Анджело Тамборра, причем в фокусе его работы находятся не столько официальные контакты и инициативы (хотя и они тоже), сколько различные события, идеи, проекты, наконец, живые люди, оставившие свой след на этом драматическом пути перемен, пройденном за последние два века. Тамборра кропотливо реставрирует историю идей и событий во взаимоотношениях католического Запада и православного Востока на примере именно Русской православной церкви. Поэтому совершенно логично, что эта книга, появившаяся на итальянском языке еще в 1992 году, наконец обрела и русского читателя.

Анатомия конфликта идей, стереотипов восприятия, жертвенных, но романтических иллюзий, история нахождения первых точек соприкосновения и взаимопонимания, хроника взлетов и падений — все это в блистательном изложении А. Тамборры являет собой увлекательное чтение для пытливого читателя, интересующегося историческими проблемами.ьКнига Католическая церковь и русское православие раскрывает многогранность исследовательского дарования итальянского историка.

Истории Восточной Европы как научной и академической дисциплине Тамборра посвятил всю свою жизнь. Начиная с первого опыта знакомства с Польшей в качестве стипендианта итальянского МИДа в конце 1930-х, с первой опубликованной научной работы L'intesa baltica (Балтийский союз, 1937) восточно-европейская тема в научном творчестве Тамборры постепенно развивалась, осваивая все новые проблемы и выходя на новые горизонты. Польша, Венгрия, Балканы, Оттоманская империя и, наконец, Россия.

Монография итальянского историка L'Europa centro-orientale nei secoli XIX-XX (1800-1920) (Восточная и Центральная Европа в XIX-XX веках, 1973) становится классической работой по данной проблематике. При этом А. Тамборра состоялся как признанный научный авторитет в области итальянского Рисорджименто, исследователь и публикатор дипломатических архивов, знаток исторических тем и сюжетов XIX века, эпохи европейского «модерна».

Логично, что центральной темой среди исследовательских приоритетов А. Тамборры стала «классическая» для XIX века тема образования и развития наций и народов. Культурное и политическое рождение наций, идеология и мифология «нациостроительства» в самом широком историческом контексте — вот поле научных интересов, в котором А. Тамборре поистине нет равных.