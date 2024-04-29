Целищева Оксана - Ричард Рорти - «маргинальный аналитический философ»

Целищева - Ричард Рорти
Интерес к мыслителям с мировой славой подвержен подъемам и спадам. Один из самых известных философов современности, американец Ричард Рорти, умерший в 2007 г., иллюстрирует этот процесс. Он не успел дожить до вхождения в «аллею славы» философов, запечатленных томами знаменитой серии «Библиотеки живущих философов» (подготовительные материалы к которой все же вышли после его смерти). Но при жизни вряд ли у кого из американских философов, начиная с 1980-х, была такая известность, как у Рорти. Она не ограничивалась узкопрофессиональным сообществом философов, его читали и обсуждали многие из тех, кого принято называть гуманитариями в широком смысле. Правда, слава у него была скандальная, его одновременно ненавидели и превозносили, он был олицетворением свободного мыслителя либерального толка и опять-таки одновременно «плохим парнем американской философии». В одной из своих работ он иронически выразил стремление американского философа, сформулированное до того по другому поводу Энди Уоррэлом: «Все мы будем суперстар на четверть часа». Рорти продержался в этой роли намного дольше.
Его известность была обязана нескольким обстоятельствам. Во-первых, он был одним из представителей исчезающего племени публичных интеллектуалов, который высказывался по самым злободневным вопросам общественной жизни. Когда шокированная Америка узнала об избрании Д. Трампа президентом, обьяснение этому нашли в работе уже покойного Рорти, который пророчествовал о пришествии во власть «сильного человека». Цитата, повторенная в прессе сотни раз, была взята из книги Рорти с характерным названием «Против боссов, против олигархов».
Во-вторых, он был истинно американским философом и определенно был патриотом. Название недавней книги о нем говорит само за себя («Создание себя американским философом» (Gross, 2008). Не менее интересным в этом отношении является его книга Достигая нашей страны. Возвращение его усилиями читающей публике визионеров американской культурной истории - У. Уитмена, У. Джеймса, Р. У. Эмерсона и, конечно же, возрождение прагматизма встроили Рорти в канон американской культуры. Рорти провозгласил себя прагматистом, приверженцем сугубо американской философии, продолжателем традиций знаменитых философов У. Джемса и Дж. Дьюи. Весьма подзабытая к последней четверти XX в., эта философия получи- ла мощный импульс к развитию с подачи Рорти, и в настоящее время принято говорить о ней как о неопрагматизме.
Целищева Оксана - Ричард Рорти - «маргинальный аналитический философ»
Μ.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2021, 352 с.
ISBN 978-55־88373-704־
Целищева Оксана - Ричард Рорти - «маргинальный аналитический философ» - Оглавление
Предисловие
ГЛАВА 1. Прагматист
- Прагматист?
- Три ипостаси философа
- Между двух миров
- Разрыв с прошлым
- Добродетели и пороки
- Визионерский прагматизм
- «Расчистка зарослей»
ГЛАВА 2. Лингвистический философ
- Лингвистический поворот
- Поздний Витгенштейн и другие
- Поиск собственной идентичности
- Критерий успеха в философии
- Первые сомнения и постфилософское будущее
- Двадцать пять лет спустя
ГЛАВА 3. Ревизионист
- Новая философия
- Прагматистский след
- Окольная критика и терапия
- Наставление и революция
- Смешение
- Разговор человечества
- Герменевтика и разговор
- Поэзия как путь к Бытию
- Экзистенциализм как зеркало континентальной философии
- Манифест «другой философии» Рорти
ГЛАВА 4. Критик
- Антипатия к Расселу: истоки неприятия аналитической философии
- Провал самоидентификации аналитической философии
- Автономия аналитической философии
ГЛАВА 5. Релятивист
- Подражатель Куну
- Философ vs ученый
- Так кто же был большим релятивистом?
- Иррационализм, релятивизм и Витгенштейн
ГЛАВА 6. Экуменист
- Автономия континентальной философии
- Скептицизм Рорти к континентальной философии
- Роль аргументации в философии
- Наука и «экуменизм» Рорти
- Баланс философских симпатий
ГЛАВА 7. Плюралист
- Плюрализм философии и культура
- Аналитическая философия как новая парадигма
- Эфемерность аналитической тематики
- Экзистенциальная трансформация философии
- Историцизм и растворение аналитической философии в культуре
- Расширение поля аналитической философии и потеря ею идентичности
ГЛАВА 8. Анархист и синкретист
- Против метода: два основания
- Синкретизм: 16 тезисов
- Разочарованный метафизик
Послесловие
- Дзен и смерть философа
Литература
Приложение
- Дж. Райерсон «Поиск неопределенности: прагматистское паломничество Ричарда Рорти»
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