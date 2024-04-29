Целищева Оксана - Ричард Рорти - «маргинальный аналитический философ»

Интерес к мыслителям с мировой славой подвержен подъемам и спадам. Один из самых известных философов современности, американец Ричард Рорти, умерший в 2007 г., иллюстрирует этот процесс. Он не успел дожить до вхождения в «аллею славы» философов, запечатленных томами знаменитой серии «Библиотеки живущих философов» (подготовительные материалы к которой все же вышли после его смерти). Но при жизни вряд ли у кого из американских философов, начиная с 1980-х, была такая известность, как у Рорти. Она не ограничивалась узкопрофессиональным сообществом философов, его читали и обсуждали многие из тех, кого принято называть гуманитариями в широком смысле. Правда, слава у него была скандальная, его одновременно ненавидели и превозносили, он был олицетворением свободного мыслителя либерального толка и опять-таки одновременно «плохим парнем американской философии». В одной из своих работ он иронически выразил стремление американского философа, сформулированное до того по другому поводу Энди Уоррэлом: «Все мы будем суперстар на четверть часа». Рорти продержался в этой роли намного дольше.

Его известность была обязана нескольким обстоятельствам. Во-первых, он был одним из представителей исчезающего племени публичных интеллектуалов, который высказывался по самым злободневным вопросам общественной жизни. Когда шокированная Америка узнала об избрании Д. Трампа президентом, обьяснение этому нашли в работе уже покойного Рорти, который пророчествовал о пришествии во власть «сильного человека». Цитата, повторенная в прессе сотни раз, была взята из книги Рорти с характерным названием «Против боссов, против олигархов».

Во-вторых, он был истинно американским философом и определенно был патриотом. Название недавней книги о нем говорит само за себя («Создание себя американским философом» (Gross, 2008). Не менее интересным в этом отношении является его книга Достигая нашей страны. Возвращение его усилиями читающей публике визионеров американской культурной истории - У. Уитмена, У. Джеймса, Р. У. Эмерсона и, конечно же, возрождение прагматизма встроили Рорти в канон американской культуры. Рорти провозгласил себя прагматистом, приверженцем сугубо американской философии, продолжателем традиций знаменитых философов У. Джемса и Дж. Дьюи. Весьма подзабытая к последней четверти XX в., эта философия получи- ла мощный импульс к развитию с подачи Рорти, и в настоящее время принято говорить о ней как о неопрагматизме.

Целищева Оксана - Ричард Рорти - «маргинальный аналитический философ»

Μ.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2021, 352 с.

ISBN 978-55־88373-704־

Целищева Оксана - Ричард Рорти - «маргинальный аналитический философ» - Оглавление

Предисловие

ГЛАВА 1. Прагматист

Прагматист?

Три ипостаси философа

Между двух миров

Разрыв с прошлым

Добродетели и пороки

Визионерский прагматизм

«Расчистка зарослей»

ГЛАВА 2. Лингвистический философ

Лингвистический поворот

Поздний Витгенштейн и другие

Поиск собственной идентичности

Критерий успеха в философии

Первые сомнения и постфилософское будущее

Двадцать пять лет спустя

ГЛАВА 3. Ревизионист

Новая философия

Прагматистский след

Окольная критика и терапия

Наставление и революция

Смешение

Разговор человечества

Герменевтика и разговор

Поэзия как путь к Бытию

Экзистенциализм как зеркало континентальной философии

Манифест «другой философии» Рорти

ГЛАВА 4. Критик

Антипатия к Расселу: истоки неприятия аналитической философии

Провал самоидентификации аналитической философии

Автономия аналитической философии

ГЛАВА 5. Релятивист

Подражатель Куну

Философ vs ученый

Так кто же был большим релятивистом?

Иррационализм, релятивизм и Витгенштейн

ГЛАВА 6. Экуменист

Автономия континентальной философии

Скептицизм Рорти к континентальной философии

Роль аргументации в философии

Наука и «экуменизм» Рорти

Баланс философских симпатий

ГЛАВА 7. Плюралист

Плюрализм философии и культура

Аналитическая философия как новая парадигма

Эфемерность аналитической тематики

Экзистенциальная трансформация философии

Историцизм и растворение аналитической философии в культуре

Расширение поля аналитической философии и потеря ею идентичности

ГЛАВА 8. Анархист и синкретист

Против метода: два основания

Синкретизм: 16 тезисов

Разочарованный метафизик

Послесловие

Дзен и смерть философа

Литература

Приложение