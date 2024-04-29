Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Целищева - Ричард Рорти

Целищева Оксана - Ричард Рорти - «маргинальный аналитический философ»
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, *Biographies Memoirs
Интерес к мыслителям с мировой славой подвержен подъемам и спадам. Один из самых известных философов современности, американец Ричард Рорти, умерший в 2007 г., иллюстрирует этот процесс. Он не успел дожить до вхождения в «аллею славы» философов, запечатленных томами знаменитой серии «Библиотеки живущих философов» (подготовительные материалы к которой все же вышли после его смерти). Но при жизни вряд ли у кого из американских философов, начиная с 1980-х, была такая известность, как у Рорти. Она не ограничивалась узкопрофессиональным сообществом философов, его читали и обсуждали многие из тех, кого принято называть гуманитариями в широком смысле. Правда, слава у него была скандальная, его одновременно ненавидели и превозносили, он был олицетворением свободного мыслителя либерального толка и опять-таки одновременно «плохим парнем американской философии». В одной из своих работ он иронически выразил стремление американского философа, сформулированное до того по другому поводу Энди Уоррэлом: «Все мы будем суперстар на четверть часа». Рорти продержался в этой роли намного дольше.
Его известность была обязана нескольким обстоятельствам. Во-первых, он был одним из представителей исчезающего племени публичных интеллектуалов, который высказывался по самым злободневным вопросам общественной жизни. Когда шокированная Америка узнала об избрании Д. Трампа президентом, обьяснение этому нашли в работе уже покойного Рорти, который пророчествовал о пришествии во власть «сильного человека». Цитата, повторенная в прессе сотни раз, была взята из книги Рорти с характерным названием «Против боссов, против олигархов».
Во-вторых, он был истинно американским философом и определенно был патриотом. Название недавней книги о нем говорит само за себя («Создание себя американским философом» (Gross, 2008). Не менее интересным в этом отношении является его книга Достигая нашей страны. Возвращение его усилиями читающей публике визионеров американской культурной истории - У. Уитмена, У. Джеймса, Р. У. Эмерсона и, конечно же, возрождение прагматизма встроили Рорти в канон американской культуры. Рорти провозгласил себя прагматистом, приверженцем сугубо американской философии, продолжателем традиций знаменитых философов У. Джемса и Дж. Дьюи. Весьма подзабытая к последней четверти XX в., эта философия получи- ла мощный импульс к развитию с подачи Рорти, и в настоящее время принято говорить о ней как о неопрагматизме.

Целищева Оксана - Ричард Рорти - «маргинальный аналитический философ»

Μ.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2021, 352 с.
ISBN 978-55־88373-704־

Целищева Оксана - Ричард Рорти - «маргинальный аналитический философ» - Оглавление

Предисловие
ГЛАВА 1. Прагматист
  • Прагматист?
  • Три ипостаси философа
  • Между двух миров
  • Разрыв с прошлым
  • Добродетели и пороки
  • Визионерский прагматизм
  • «Расчистка зарослей»
ГЛАВА 2. Лингвистический философ
  • Лингвистический поворот
  • Поздний Витгенштейн и другие
  • Поиск собственной идентичности
  • Критерий успеха в философии
  • Первые сомнения и постфилософское будущее
  • Двадцать пять лет спустя
ГЛАВА 3. Ревизионист
  • Новая философия
  • Прагматистский след
  • Окольная критика и терапия
  • Наставление и революция
  • Смешение
  • Разговор человечества
  • Герменевтика и разговор
  • Поэзия как путь к Бытию
  • Экзистенциализм как зеркало континентальной философии
  • Манифест «другой философии» Рорти
ГЛАВА 4. Критик
  • Антипатия к Расселу: истоки неприятия аналитической философии
  • Провал самоидентификации аналитической философии
  • Автономия аналитической философии
ГЛАВА 5. Релятивист
  • Подражатель Куну
  • Философ vs ученый
  • Так кто же был большим релятивистом?
  • Иррационализм, релятивизм и Витгенштейн
ГЛАВА 6. Экуменист
  • Автономия континентальной философии
  • Скептицизм Рорти к континентальной философии
  • Роль аргументации в философии
  • Наука и «экуменизм» Рорти
  • Баланс философских симпатий
ГЛАВА 7. Плюралист
  • Плюрализм философии и культура
  • Аналитическая философия как новая парадигма
  • Эфемерность аналитической тематики
  • Экзистенциальная трансформация философии
  • Историцизм и растворение аналитической философии в культуре
  • Расширение поля аналитической философии и потеря ею идентичности
ГЛАВА 8. Анархист и синкретист
  • Против метода: два основания
  • Синкретизм: 16 тезисов
  • Разочарованный метафизик
Послесловие
  • Дзен и смерть философа
Литература
Приложение
  • Дж. Райерсон «Поиск неопределенности: прагматистское паломничество Ричарда Рорти»
Views 273
Rating 4.8 / 5
Added 29.04.2024
Author brat Andron
Rate this publication:
4.8/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books