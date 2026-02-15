Цеона - Евангельские проповеди
Этот сборник представляет собой духовное наследие Павла Андреевича Цеоны, выдающегося проповедника и деятеля евангельского движения. Книга объединяет тексты, которые на протяжении десятилетий служили духовным ориентиром для верующих, особенно в периоды, когда живое слово проповеди было единственным источником библейского наставления. Основная черта его проповедей — глубокий христоцентризм: в каждом тексте автор стремится свести внимание слушателя к личности Иисуса Христа как единственного пути спасения и примера для повседневной жизни.
В своих трудах Павел Цеона уделяет большое внимание практическому христианству. Его проповеди — это не сухие догматические рассуждения, а живые обращения, затрагивающие вопросы совести, нравственной чистоты, молитвенной жизни и верности Богу в испытаниях. Автор мастерски использует библейские образы, раскрывая их актуальность для современного человека, и подчеркивает, что вера должна проявляться в делах любви и смирении. Сборник является важным документом, отражающим гомилетическую (проповедническую) традицию евангельских церквей и сохраняющим дух искреннего, неформального благочестия.
П. А. Цеона – Евангельские проповеди
Без выходных данных. – 354 с.
П. А. Цеона – Евангельские проповеди - Содержание
1. Неужели мало спасающихся? - 2. Церковь Христова - 3. Вифания - 4. Потерянная драхма - 5. Знамение с неба - 6. Просим? Да! Но берём ли предлагаемое? - 7. Малая закваска квасит всё тесто - 8. Великая вера - 9. Богатый юноша - 10. Борьба Иисуса в Гефсимании - 11. Иоанн Креститель в темнице - 12. Мир и святость - 13. Лжепророки - 14. Пасха наша — Христос заклан за нас! - 15. Право священнодействия служителей церкви - 16. Евангельские названия церкви - 17. Путь Христа на Голгофу - 18. Триединый Бог - 19. Человек — творение Божественной Троицы - 20. Хлеб, сшедший с небес - 21. Предсмертное слово Христа: «Совершилось!» - 22. Сеятель доброго семени - 23. Чародейство — особое дело диавола - 24. Воскресение и вознесение Иисуса - 25. Если не покаетесь, погибнете - 26. Христос распятый — спасение миру - 27. Ответы на вопросы радиослушателей - 28. Для служения Богу необходимо очищение - 29. Ответы на вопросы радиослушателей - 30. Церковь — тело Христово - 31. Сомнение в Богодухновенности посланий ап. Павла - 32. Знамение последнего времени - 33. Спасающая вера - 34. Мудрое сердце - 35. Второе пришествие Христа - 36. Божья Благодать - 37. Недостойные служители церкви - 38. Явление воскресшего Христа апостолам - 39. Покаяние верующих - 40. Свидетели Иеговы, кто они? - 41. Непонимание Евангелия - 42. Плачьте о себе и о детях ваших! - 43. Навуходоносор - 44. Сребролюбие — корень всякого зла - 45. Самоправедный Симон или грешница Мария? - 46. Не знаете, какого вы духа - 47. Называться и быть детьми Божьими - 48. Христос — Свет миру - 49. Испытаем пути свои - 50. Жатва — есть кончина века - 51. Пророчество о пришествии антихриста - 52. Беседа Христа с самарянкой - 53. Новозаветные праздники - 54. Опасность не войти в Царство Небесное - 55. Крест Христов - 56. Крещение — заповедь Иисуса Христа - 57. Вечное Евангелие - 58. Закон или благодать? - 59. Двоедушное сердце - 60. Преображение Господне - 61. Напрасное употребление Имени Бога - 62. Священник Иодай и царь Иоас - 63. Человек Божий из Иудеи - 64. Время близко - 65. Грех клятвопреступления и лжесвидетельства - 66. Цена человеческой души - 67. Ответы на вопросы радиокорреспондента о крещении - 68. Крещение Духом Святым - 69. Священнодействие в церкви - 70. Притчи — прообразы Царства Небесного - 71. Лицемерие - 72. Антихрист
