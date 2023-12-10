Христиане привыкли говорить о том, что человек стоит на распутье, что ему предстоит серьезный жизненный выбор. Не так давно заговорили о том, что не только человек, но и наша цивилизация, весь наш мир — на распутье. А теперь начинаем понимать, что и церковь — на раздорожье, что наша эпоха — переходная, что именно сейчас мы выбираем образ будущего, в том числе будущего церкви.

На последующих страницах будут звучать голоса разных конфессий — православной, католической, баптистской, пятидесятнической, адвентистской. Как сможет убедиться читатель, у них много общего в отношении к церкви: обеспокоенность ее сегодняшним положением, интерес к ее богатому прошлому и открытость к иному будущему.

Именно в полифонии этих голосов мы можем найти если не ответ, то общее настроение. Можно сказать так: это настроение — ожидающее новой Реформации и готовое к ней.

До пятисотлетнего юбилея европейской Реформации осталось немного, поэтому подобные тексты очень своевременны - это хорошая подготовка, припоминание пути, анализ сего дня и пророческий взгляд вперед.

Михаил Черенков

Церковь вчера, сегодня и завтра. Доклады международной богословской конференции, ДХУ, 25—27 апреля 2013 г.

Черкассы: Коллоквиум, 2014.- 128 стр.

ISBN 978-966-8957-46-8

Сборник издан при поддержке Межсоборного присутствия Евангельского собора и Ассоциации «Духовное возрождение)

Церковь вчера, сегодня и завтра - Содержание

Церковь завтрашнего дня - Михаил Черенков

Христианское богословие эпохи постмодерна. От кризиса антропоцентризма к переживанию жизни церкви и причастности Богу - Юрий Черноморец

Размышления о тайне церкви - Михаил Дубровский

Церковная археология - Сергей Градировский

Богослужение как созерцание и уединенная молитва, или об «ахиллесовой пяте» традиционного протестантского поклонения - Виктор Ляху

Мессианское движение в Украине. История, богословие, проблемы, перспективы - Юрий Марк

Место женщины в церкви - Надежда Ружина

Разочарование в церкви. Богословский вопрос, неотъемлемая часть религиозного опыта верующего и кризис, который необходимо преодолеть - Александр Жибрик

Церковь вчера, сегодня и завтра - От истории к эсхатологии

Мы уже привычно говорим о церкви «вчера и сегодня» — какой она была и есть, понимая ее историю как длительность, непрерывность, последовательность, преемственность. Сложнее говорить о церкви «сегодня и завтра», а еще сложнее о церкви «завтра и послезавтра».

Когда-то у русского эмигрантского поэта Николая Водневского вышла хорошая книга «Вчера и сегодня», сборник воспоминаний о жизненном пути и этапах веры. Я с интересом читал этот текст как памятник уходящей эпохе, а теперь, к большому сожалению, и самому автору, покинувшему нас.

Но сейчас я жду, когда на полке появится ненаписанная книга, когда будет издана «история будущего», описано то, что еще может случиться. Биография людей и обществ, жизнеописание, рассказ о былом — это голос истории, престарелого учителя жизни. А возможна ли биография будущего, проективная история, описание «послезавтра»?

Такие вопросы раньше оставляли фантастам. Многое, увиденное в будущем фантастами или футурологами, сбылось, стало реальностью сегодня. Но вот что печально: несмотря на все успехи в предсказаниях фантастика умерла в конце прошлого столетия. На мой взгляд, проблема не с ней, не с идейным, а с «человеческим материалом». Люди стали все более близорукими, разучились жить дальше вечера того же дня, видеть дальше своего носа, мечтать больше, чем о повышении зарплаты.

Итак, я хочу констатировать: в богословских дискуссиях можно найти довольно много биографий церкви, и почти никогда — ее пророческих образов, смелых взглядов в будущее, прозрений дня грядущего. В то же время именно церковь завтрашнего дня занимает меня все больше. Это связано с тем, как я проживаю жизнь — я пытаюсь определить задачи сегодняшнего дня исходя из дня будущего, т. е. представить будущее и в свете его организовать свое настоящее так, чтобы оно к этому будущему готовилось.

Есть и другие способы - определить сегодняшний и завтрашний день посредством прошлого, т. е. жить и поступать так, как было раньше, продолжать то же самое. Свет будущего дня или тень дня вчерашнего, уже прошедшего, задают разные перспективы для самопонимания и самоопределения. Как в жизни человека, так и в жизни церкви этот выбор присутствует всегда - или видеть дальше и рассматривать день сегодняшний как начало нового, движение вперед, или смотреть назад и понимать день сегодняшний как конец вчерашнего. Таким образом, будущее можно видеть или в свете вечного дня, или в сумерках истории.

Церковь - не только духовная, но и вполне историческая реальность.

Это воплощение царства Божьего в истории, народ будущего, «род избранный... люди, взятые в удел» (1 Пет. 2, 9). «Историчность» церкви важно понимать, чтобы в молитвенных созерцаниях и теоретических умозрениях не упустить человеческое, социально-политическое, культурное, организационно-институциальное измерение церковного развития. Но нужно идти дальше — церковь не только историческая, но и эсхатологическая реальность. Это не только то, что было в истории и подтверждается ей. Это и то, чего еще не было в истории, что стоит над ней и спорит с ней.

Церковь - это не только то, что уже было и есть. Гораздо в большей степени это то, что нас ожидает в будущем, это община избранных, призванных, собранных из всех народов и времен, это конечное единство христиан с Христом, это новая реальность, невозможная сегодня, но уже существующая в будущем. Научиться мыслить церковь «исторически» — значит вписать ее в непрерывную линию развития и понять ее в этом всеисторическом масштабе «от Адама до Потсдама». Научиться думать о церкви в эсхатологическом ключе — значит стать частью будущего, понимать церковь в перспективе метаисторической от творения до нового творения, до нового неба и новой земли.

Акцент на прошлом («как и что было») закрывает подступы к вопросам: каково будущее церкви? Зачем нужна церковь в перспективе вечности? Чем все это закончится? Я уверен, что именно эти вопросы должны волновать церковь и ее богословов. Именно эти вопросы спасают церковь из исторического плена и ангажированности современностью, открывают долгосрочную, а точнее вечную перспективу.