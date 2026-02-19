Церковно-исторический вестник
Едва ли нужно специально доказывать необходимость существования церковно-исторического журнала. История Церкви все еще остается одной из малоизученных областей исторического знания. Ныне наступило благодатное время, позволяющее восполнить этот зияющий пробел.
Замысел создания этого журнала возник в самом начале 1990-х гг., в связи с изданием книг серии “Материалы по истории Церкви”. С течением времени редакционная коллегия серии получила достаточно большое количество материалов, предлагавшихся к публикации в рамках серии. Среди них было немало исторических источников (письма, небольшие по объему воспоминания, записки и т. д.), а также отдельные статьи. Все они имели разнородный характер и объединить их в каком-либо церковно-историческом сборнике небольшого объема не представлялось возможным. Было также признано нецелесообразным печатать те или иные документы отдельно в виде маленьких брошюр. Именно поэтому все они до сего дня остались неопубликованными. Создание нашего журнала позволит редакционной коллегии серии “Материалы по истории Церкви” издать эти большей частью весьма интересные и ценные для историков материалы.
Редакция предполагает выпускать “Церковно-исторический вестник” ежеквартально. Мы надеемся, что (как это было и при издании серии “Материалы по истории Церкви”) наши читатели окажут свою посильную поддержку в осуществлении этого проекта. Мы приглашаем к сотрудничеству всех любителей церковной истории, как живущих в нашем Отечестве, так и за его пределами.
Церковно-исторический вестник - № 1 - 1998 г.
М. : Издание Общества любителей церковной истории при участии Крутицкого Патриаршего Подворья и издательского дома “Грааль”, 1998 г. - 164 с.
ISBN 5-7873-0006-8
Церковно-исторический вестник - № 1 - 1998 г. - Содержание
От редакции
- Профессор Д. В. Поспеловский - Профессор протоиерей Василий Виноградов о Патриархе Тихоне
- Протопресвитер Василий Виноградов - О некоторых важнейших моментах последнего периода жизни и деятельности Святейшего Патриарха Тихона
- Письма протопресвитера Василия Виноградова к епископу Иоанну (Шаховскому)
- Н. Китер - Православная церковь в СССР в 1930-е годы
ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ
- Материалы к биографии архиепископа Иоанна (Шаховского)
- Памяти протопресвитера Георгия Шавельского
- Воспоминания об о. Георгии
- Протопресвитер Георгий Шавельский - Церковь и революция
СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ
- Т. Самсонова - Соловецкий монастырь на рубеже XIX-XX в.
- B. Морозан - Экономическое положение духовенства России в XIX-начале XX вв.
- C. Фирсов - Финансовое положение русской церкви в последнее предреволюционное десятилетие
РЕЦЕНЗИИ
Церковно-исторический вестник - № 2-3- 1999 г.
М. : Издание Общества любителей церковной истории при участии Крутицкого Патриаршего Подворья и издательского дома “Грааль”, 1999 г. - 293 с.
Церковно-исторический вестник - № 2—3 - 1999 г. - Содержание
От редакции
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ПРЕСЛЕДОВАНИЯХ ЗА ВЕРУ В СОВЕТСКОЙ -РОССИИ
- И. И Осипова - От составителя
- Глава 1. ЗАЯВЛЕНИЯ, ПРОТОКОЛЫ, ХОДАТАЙСТВА. 1922—1932
- Глава 2. ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ И КАРТОЧКИ АРЕСТОВАННЫХ. 1919—1922
- Глава 3. ПИСЬМА В ПКК ЗАКЛЮЧЕННЫХ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ
- 1919—1922 гг.
- 1923—1924 гг.
- 1925—1926 гг.
- 1927—1928 гг.
- 1929—1930 гг.
- 1931—1934 гг.
- Исповедники веры — прошедшие тюрьмы, лагеря и ссылки, расстрелянные или умершие там
- Список священнослужителей и мирян, подвергшихся репрессиям, составленный по документам архива ПКК. 1918—1934 1
Алфавитный указатель имен
- И. В. Соловьев - История одного документа :
- Письмо Высокопреосвященнейшего Архиепископа Никона (Рождественского) — Высокопреосвященнейшему Архиепископу Арсению (Стадницкому)
- Профессор Н. Н. Глубоковский - За тридцать лет (1S84—1914 гг.)
- С.-Петербургская Духовная Академия во времена студенчества там Патриарха Варнавы
СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ
- О. Д. Попова - «...Юные дети, вашея помощи во учении книжнем просящия...» (О системе учебных заведений для дочерей духовенства в дореволюционной России)
- М. В. Шкаровский - Политика нацистской Германии по отношению к Русской Православной Церкви 1941—1945 гг.
- О. Ю. Васильева - Русская Православная Церковь и экуменическое движение: исторические аспекты проблемы
- А. А. Платонов - «Опись личной библиотеки академика Е. Е. Голубинского со включением всех заметок, сделанных им на книгах (неизвестная работа И. А. Голубцова)
Церковно-исторический вестник - №4-5 - 1999 г.
М. : Издание Общества любителей церковной истории при участии Крутицкого Патриаршего Подворья и издательского дома “Грааль”, 1999 г. - 280 с.
Церковно-исторический вестник - №4-5 - 1999 г. - Содержание
От редакции
МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ НА АМЕРИКАНСКОМ КОНТИНЕНТЕ
- Митрополит Вениамин (Федченков) - «Раскол или единство?» Материалы для решения вопроса об Американской Церкви
- Архиепископ Иоанн (Шаховской) - Православие в Америке (экклезиологический очерк)
ПУБЛИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
- Одинцов М. И. - Неизвестный документ митрополита Сергия (Страгородского)
- Митрополит Сергий (Страгородский) - «Историческая справка об Американской епархии Русской Православной Церкви»
- Поспеловский Д. В. - Относительно мемуаров покойного отца Олега Болдырева
- Протоиерей Олег Болдырев - Воспоминания
СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ
- Протоиерей Борис Даниленко - Русские богословы и церковные историки в европейской эмиграции XX века
- Соловьев И. В. - Дни примирения. (Попытка воссоединения Русского Западно-Европейского Экзархата с Московской Патриархией)
- Ланин Алексей - Из истории борьбы за русскую церковную собственность во Франции в начале 20-х годов (из документов французских специальных служб)
- Солодченко Лариса (Дания) - Русская православная церковь в Дании
- Петрушевский В. - О личности и церковно-музыкальном творчестве А. Л. Веделя (к истории Киево-Академического хора и к характеристике церковного пения в Киеве в конце XVIII века)
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
- Людоговский Ф. Б. - Язык и метаязык
Церковно-исторический вестник - № 6-7 - 2000 г.
М. : Издание Общества любителей церковной истории при участии издательского дома “Грааль”, 2000 г. - 239 с.
Церковно-исторический вестник - № 6-7 - 2000 г. - Содержание
От редакции
ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ
- Профессор Завитневич В. 3. - Владимир святой как политический деятель
- Профессор Завитневич В. 3. - Значение великой московской смуты в общем ходе политического развития допетровской Руси
ПУБЛИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
- Кравецкий А. Г. - Три статьи Б. И. Сове (предисловие публикатора)
- Сове Б. И. - Соборное дело Церкви
- Сове Б. И. - <В день Апостола и Евангелиста Иоанна>
- Сове Б. И. - Пророк евхаристического возрождения
СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ
- Игумен Иннокентий (Павлов) - Духовная грамота святителя Ионы. К вопросу об автокефалии Русской Церкви
- Негоновская И. Т. - Образ отца Иоанна Кронштадтского в переписке и других документах конца XIX — начала XX вв.
- Фирсов С. Л. - Революция 1917 года и попытки «демократизации» Русской Церкви
- Профессор Поспеловский Д. В. - «Осень святой Руси». Сталин и Церковь: «Конкордат» 1943 г. и жизнь Церкви
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
- Соловьев И. В. - Новая книга об о. Философе Орнатском
- Поспеловский Д. В. - Размышления над книгой
Церковно-исторический вестник - № 8 - 2001 г.
М. : Издание Общества любителей церковной истории при участии издательского дома “Грааль”, 2001 г. - 179 с.
Церковно-исторический вестник - № 8 - 2001 г. - Содержание
От редакции
ПУБЛИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
- Протопресвитер Андрей Карпович - Воспоминания из австрийского плена в годы первой мировой войны
- Материалы по истории русских церковных разделений за границей
- Профессор Троицкий С. В. - История самочинной карловацкой организации
СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ
- Агеев Д. А. - Миссионерское служение святителя Иннокентия (Вениаминова) в архиерейском сане
- Приложение: Иннокентий, митрополит Московский - Наставление священнику, назначаемому для обращения иноверных и руководствования обращенных в христианскую веру
- Поместный Собор 1917—1918 гг. в работах современных российских и зарубежных историков
- Профессор Гюнтер Шульц - «1914—1918 гг. как поворотный пункт в церковной истории России»
- Профессор Одинцов М. И. - Всероссийский Поместный Собор 1917—1918 гг.: споры о церковных реформах, основные решения, взаимоотношения с властью
- Белякова Е. В., Белякова Н. А. - Обсуждение вопроса о диакониссах на Поместном Соборе 1917—1918 гг.
ЮБИЛЕИ
- 10 лет издательству Крутицкого Патриаршего подворья
- Ваковский Д. В. - Юбилей пастыря (к 75-летию протоиерея Валентина Чаплина)
Церковно-исторический вестник - № 9 - 2002 г.
М. : Издание Общества любителей церковной истории при участии издательского дома “Грааль”, 2002 г. - 232 с.
Церковно-исторический вестник - № 9 - 2002 г. - Содержание
От редакции
ВОСПОМИНАНИЯ
- Москвичка - Свет России. Московские воспоминания 1923—1927
- Дух России - Монахиня Вероника (Котляревская) - Воспоминания монахини
ПУБЛИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
- Письмо Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского), митрополитов Алексия (Симанского) и Николая (Ярушевича) И. В. Сталину от 5 сентября 1943 года
- Материалы по истории «обновленческого» раскола в Русской Церкви (1922—1946)
- «Справка о приеме Председателем Совета по делам Русской православной церкви при СНК СССР Г. Г. Карповым митрополита (обновленческого) Александра Введенского»
- Священник Сергий Желудков - Воспоминания об о. Александре Боярском
СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ
- Михайлов С. С. - Из истории единоверия в Московской епархии в XIX столетии
- Шабров И.В. - Православное духовенство на выборах в III и IV Государственную Думу
- Профессор Одинцов М. И. - Арсений (Стадницкий), митрополит Ташкентский и Туркестанский (1862—1936 гг.)
- К 50-летию автокефалии Православной Церкви в Чешских землях и в Словакии
- Христофор, архиепископ Пражский и Чешских земель, профессор - Истоки Православной Церкви в Чехии
- Бурега В. В. - Проблема юрисдикции Православной Церкви в Чешских землях и в Словакии в XX веке
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- Профессор Зандер Л. А. - Наш дорогой Владыка (по поводу воспоминаний митрополита Евлогия (Георгиевского))
- Майданович Е. Л., Мотина О. Нежданова Е. А. - «Путь моей жизни». Воспоминания митрополита Евлогия (Георгиевского), изложенные по его рассказам Т. Манухиной.
- Указатель имен к изданию 1994 г. (Материалы по истории Церкви. Кн. 3)
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
- Профессор Поспеловский Д. В. - Александр (Могилев), архиепископ. «Священномученик Никодим. Жизнь, отданная Богу и людям»
- Соловьев И. В. - Балашов Николай, протоиерей. «На пути к литургическому возрождению»
Церковно-исторический вестник - № 10 - 2003 г.
М. : Издание Общества любителей церковной истории при участии издательского дома “Грааль”, 2003 г. - 253 с.
Церковно-исторический вестник - № 10 - 2003 г. - Содержание
От редакции
ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ
- Профессор Н. Ф. Каптерев - Власть патриаршая и архиерейская в древней Руси в их отношении к власти царской и к приходскому духовенству
- Профессор Н. А. Бердяев - Церковная смута и свобода совести
- Профессор Н. А. Бердяев - «Живая церковь» и религиозное возрождение в России.
ПУБЛИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
- Серебрянский Н. И. (Кострома) - Материалы о семинарской жизни питомца Костромской духовной Семинарии академика Е. Е. Голубинского (по документам из семинарского архива)
- Документы из архива Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (АУФСБ РФ СПб ЛО)
СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ
- А. А. Федотов (Иваново) - Архипастыри земли Ивановской
- С. С. Михайлов (Москва) - Из истории старообрядцев-неокружников на территории Московской области в 1940—1950-х годах
- М. В. Шкаровский (Санкт-Петербург) - Во главе Петроградской автокефалии
- В. Б. Заславский (Калуга) - Из истории православия в Средней Азии
- Протодиакон Сергий Голубцов (Москва) - Протопресвитер Николай Колчицкий, жизнь и деятельность 1890—1961
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- Кривошеева Н. А. (Москва) - Именной уазатель к книге А. Левитина-Краснова, В. Шаврова «Очерки по истории русской церковной смуты»
Церковно-исторический вестник - № 11 - 2004 г.
М. : Издание Общества любителей церковной истории, 2004 г. - 256 с.
Церковно-исторический вестник - № 11 - 2004 г. - Содержание
От редакции
Протодиакон Сергий Голубцов - Церковная Московия в 1935-1965 годах
ПУБЛИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
- Епископ Серафим (Афанасьев) - О церковном обновлении
СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ
- Первушин М В. - Преподобный Евфросин Псковский в контексте русской церковной истории
- Бендин А. Ю. - Веротерпимость и проблемы национальной политики Российской империи (вторая половина XIX — начало XX века)
- Миндлин А. Б. - Подавление религиозного движения русских монахов на греческом Афоне (по материалам российской прессы и Государственной думы)
- Щеглов Гордей, Ионов Александр - Делегация Высшего церковного управления и церковные архивы в первые годы после Октябрьской революции
- Зимина Н. П. - Преосвященный Серафим (Афанасьев) и борьба с обновленчеством в Уфимской епархии в 1922-1928 гг
- Заславский В. Б. - Церковная смута в Туркестанской епархии (по материалам Центрального государственного архива республики Узбекистан и другим источникам)
- Шкаровский М. В. - Обновленческий «протопресвитер» Владимир Красницкий и его встреча с В. И. Лениным
Церковно-исторический вестник - № 12 - 13 - 2005-2006 гг.
М. : Издание Общества любителей церковной истории, 2005-2006 гг. - 264 с.
Церковно-исторический вестник - № 12 - 13 - 2005-2006 гг. - Содержание
- От редакции
- Агеев Д. А. - Экзархат православных русских приходов в Западной Европе. Хроника взаимоотношений с Русской Православной Церковью
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
- Приветствие патриарха Московского и всея Руси Алексия участникам конференции «Жизненный путь и наследие митрополита Евлогия (Георгиевского). К 60-летию со дня кончины»
- Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяев) - Вступительное слово на конференции «Жизненный путь и наследие митрополита Евлогия (Георгиевского)
- Кострюков А. А. - Митрополит Евлогий и патриарший указ об упразднении зарубежного ВЦУ от 5 мая 1922 года (№ 348/349)
- Бурега В. В. - Взаимоотношения митрополита Евлогия (Георгиевского) с Константинопольским Патриархатом в первой половине 1920-х годов: к постановке проблемы
- Игумен Филарет (Булеков) - Митрополит Евлогий и общественно-религиозная дискуссия в Европе первой половины XX века
- Фирсов С. Л. - Владыка Евлогий (Георгиевский) как депутат Государственной Думы (К характеристике Холмского вопроса 1912 года)
- Ребиндер С. А. - Экклезиология митрополита Евлогия
- Иеромонах Савва (Тутунов) - Церковно-правовые основания существования «Парижской митрополии» в 1921-1946 годах
- Шаховской Д. М. - Митрополит Евлогий и русское самосознание
- Шмеман А. Д. - Воспоминания о митрополите Евлогии (Георгиевском)
СТАТЬИ, НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ
- Митрофанов А. Ю. - Туринский собор 398 г. и ег о значение для внутреннего состояния Западной Церкви на рубеже IV-V вв
- Получше А. Ю. - Обер-прокуратура Святейшего Синода: основные этапы становления и развития (XVIJI — середина XIX в.)
- Никулин М. В. - Обер-прокурор Святейшего Синода Дмитрий Андреевич Толстой: штрихи к портрету на фоне церковного переустройства
- Венедиктов В. Ю. - Болгарская церковная схизма 1872 года и ее отражение в греческой и русской церковно-общественной мысли (по материалам Государственного архива Российской Федерации)
- Гуревич Л. Л. - «Неоднозначное назначение»: к истории назначения митрополита Серафима (Лукьянова) экзархом Московского Патриархата в Западной Европе
- Короткая Н. Г. - Обновленческий раскол на Смоленщине в 20-е годы XX века
ПУБЛИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
- Шкаровский М. В. - Материалы к биографии профессора Б. В. Титлинова (конец 1943 — начало 1944)
- Архиепископ Антоний (Мельников) - Отзыв на работу митрополита Мануила «Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 год (включительно). Публикация А. К. Галкина
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
- Гуревич А. Л. - Русское православие в эмиграции: опыт фундаментального исторического исследования
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
- Священник Илья Соловьев - Памяти протодиакона Сергия Голубцова
- Протодиакон Сергий Голубцов - Священномученик Любомудров Константин Павлович (27.07.1879-19.11.1937)
Церковно-исторический вестник - № 14 - 2007 г.
М. : Издание Общества любителей церковной истории, 2007 г. - 271 с.
Церковно-исторический вестник - № 14 - 2007 г. - Содержание
ПУБЛИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
- Шеметов Николай - Красный «игумен» Евгений Тучков. Материалы к биографии (публикация документов из личного архива Е. А. Тучкова)
- Климов М. [Тучков Е. А]. - Русская Православная Церковь и контрреволюция
- Письмо Е. А. Тучкова сыну Борису Евгеньевичу
- Справка
СТАТЬИ, НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ
- Шкаровский М. В. - Русские приходские общины в Болгарии
- Кострюков А. А. - Особенности богослужения в действующей армии в начале XX века (об одном «свидетельстве» Н. Д. Жевахова)
- Каиль М. В. - «Революция в церкви»: дискуссии о церковной реформе и Смоленский епархиальный съезд духовенства и мирян 1917 г.
- Слесарев А. В. - Большой террор и Православная Церковь в Восточной Белоруссии в 1937 г.
- Громогласова Е. - Священномученик Сергий Лавров
- Архимандрит Никандр (Анпилогов) - Жизнь, труды и мученическая кончина последнего настоятеля Свято-Покровского Авраамиево-Городецкого монастыря, архимандрита Серапиона (Михайлова)
Церковно-исторический вестник - № 15 - 2008 г.
М. : Издание Общества любителей церковной истории, 2008 г. - 159 с.
Церковно-исторический вестник - № 15 - 2008 г. - Содержание
От издательства
ПУБЛИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
- Одинцов М. И. - Гудбай, Америка! (Письма православного миссионера)
СТАТЬИ, НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ
- Митрофанов А. Г. - Духовные основы «григорианской реформы»: духовно-аскетические взгляды епископа Ансельма Луккского (1036-1086 гг.)
- Протоиерей Александр Романчук - Греко-католическая церковь в пределах Российской империи в первой трети XIX в.: проблемы и перспективы
- Протодиакон Сергий Голубцов - Профессор-протоиерей Димитрий Васильевич Рождественский (25.10.1864-27.09.1926)
- Ходаковская О. И. - Епископ Сергий (Лавров)
- Белякова Е. В. - Пути преодоления раскола: старообрядческий вопрос на Поместном Соборе 1917—1918 гг.
- Мраморное А. И. - Обвинения против православного духовенства в Саратовском губернском революционном трибунале (1918-1920 гг.)
- Шкаровский М. В. - Советская церковная политика в причерноморских странах в 1944-1953 гг.
- Протоиерей Андрей Марченко - О присоединении обновленческого митрополита Крутицкого Филарета (Яценко) к русской древлеправославной церкви
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
- Священник Илья Соловьев - Памяти Сергея Викторовича Римского (1952-2006)
БИБЛИОГРАФИЯ
- Кулаженко Лидия - Сборник жизнеописаний клириков Полоцко-Витебской епархии, за веру православную пострадавших в XX столетии
- Священник Илья Соловьев - Православная Миссия в условиях оккупации
- Священник Илья Соловьев - К вопросу о преемстве высшей церковной власти в 1920-1930 гг.
Церковно-исторический вестник - № 16 - 17 - 2009-2010 гг.
М. : Издание Общества любителей церковной истории, 2009-2010 гг. - 176 с.
Церковно-исторический вестник - № 16 - 17 - 2009-2010 гг. - Содержание
К читателям
ПУБЛИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
- Газов Е. А. - Изъятие церковных ценностей в уездах Московской губернии по сводкам информационного отдела ГПУ (От публикатора)
- Ежедневные сводки информационного отдела ГПУ по вопросу об изъятии церковных ценностей
- Галкин А. К. - Письма и телеграммы протоиерея Иоанна Козлова митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Григорию (Чукову) из Андижана
НАУЧНЫЕ СТАТЬИ И СООБЩЕНИЯ
- Игумен Савва (Михеев) - Преподобный Авраамий, архимандрит Ростовский: к вопросу о времени жизни
- Торопов Д. А. - Первый этап переговоров представителей Российской Православной Церкви со старокатоликами (1871-1875 гг.)
- Игумен Тимофей (Подобедов) - Обсуждение вопроса об окружном и епархиальном управлении Российской Православной Церкви на заседаниях Предсоборного Присутствия
- Заславский В. Б. - Епископ Курганский Мелхиседек (Аверченко)
- Денисов М. Е. - Священномученик Владимир Соколов (1883-1940 гг.)
- Кострюков А. А. - Архиепископ Царицынский Дамиан (Говоров) и его просветительская деятельность в эмиграции
- Титушкин А. Я - Второй Всезаграничный Собор Русской Зарубежной Церкви и его основные решения
- Мраморнов А. И. - «Саратовская купель»
- Битбунов Г. С. - Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 1961 г. и новая система управления приходом: предварительная подготовка, итоговые решения и практические результаты
МАТЕРИАЛЫ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ
- «Русские монастыри и монашество в XIX - XX вв.: духовная жизнь, хозяйство, социальное служение»
- Мраморнов А. И. - Изучение истории монастырей Русской Церкви XIX - XX вв. на современном этапе: итоги и перспективы
- Третьякова С. В. - Белозерские монастыри - центры паломничества на Русском Севере (вторая половина XIX - первая четверть XX вв.)
- Стикина Н. В. - Этнокультурный аспект монастырской повседневности (во второй половине XIX - начале XX века, на материалах Вологодской епархии)
- Запальский Г. М. - Революционные события 1917 г. в России в восприятии монашества
- Скотт Кенуорси - Свято-Троицкая Сергиева Лавра в годы большевистской революции
- Онищенко А. Б. - К вопросу о положении и деятельности монастырей и жизни монашествующих в СССР по документам Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР (1950-1963 гг.)
Церковно-исторический вестник - № 18 - 19 - 2011-2012 гг.
М. : Издание Общества любителей церковной истории, 2011-2012 гг. - 208 с.
Церковно-исторический вестник - № 18 - 19 - 2011-2012 гг. - Содержание
К читателям
ПУБЛИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
- Протоиерей Валерий Лавринов - Докладная записка «обновленческого» епископа Николая Винокурова о его поездке по приходам дальнего востока летом 1927 года
- Просветов Р. Ю. - Письмо патриаршего экзарха в Америке митрополита Вениамина (Федченкова) митрополиту Японскому Сергию (Тихомирову) и его ответ в посольство СССР в Японии в 1945 году
- Священник Аркадий Маковецкий - Переписка архиепископа Евлогия (Смирнова) с монахом Валентином (Русанцовым) (1991-2008 гг.)
НАУЧНЫЕ СТАТЬИ И СООБЩЕНИЯ
- Величко А. М. - Царь и Ветхозаветная Церковь
- Ченикалова Е. В. (монахиня Анастасия) - Особенности жизни новообразованной Кавказской и Черноморской епархии в период замирения Кавказа (1843-1849 гг.)
- Священник Владислав Мишин - Этапы созидания храма Владимирской иконы Божией Матери в селе Виноградово с середины XVII до начала XX в.
- Архимандрит Ианнуарий (Недачин) - Имело ли место в 1917-1918 гг. в Русской Церкви «бегство духовенства»? (по материалам Смоленской епархии)
- Иванов С. Н. - Позиция Святейшего Патриарха Тихона в вопросе об изъятии священных предметов из храмов в 1922 г.
- Протоиерей Николай Ким - Первый русский эмигрантский приход в Будапеште: от монархического собрания до освящения домовой церкви во имя Святой Троицы
- Шкаровский М. В. - Почетный академик Николай Степанович Таганцев: трагедия верующего интеллигента в России
- Поляков А. Г. - Борьба с викторианством в Вятской епархии в контексте церковно-государственных отношений (сентябрь 1927 - 1932 гг.)
- Инокиня Иустина (Иванова) - Пенсионное обеспечение в Русской Православной Церкви в период 1948-1970 годов (по материалам архива Санкт-Петербургской епархии)
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
- Газов Е. А. - По поводу комментария священника Александра Мазырина
БИБЛИОГРАФИЯ
- Мраморнов А. И. - «Былое пролетает...». Патриарх Пимен и его время
Церковно-исторический вестник - № 20 - 21 - 2013-2014 гг.
М. : Издание Общества любителей церковной истории, 2013-2014 гг. - 232 с.
Церковно-исторический вестник - № 20 - 21 - 2013-2014 гг. - Содержание
ПУБЛИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
- Е. А. Газов - Документы периода «религиозного НЭПа» о регулировании властями деятельности религиозных организаций
- Священник Евгений Агеев - Материалы по истории Нижне-Волжской митрополии «обновленческой» церкви — краевого церковного собора 1928 г. и пленума митрополитанского церковного управления 1929 г.
- А. А. Костиков, священник Илья Соловьев - Письма обновленческого митрополита Александра Введенского своему сыну из эвакуации в Ульяновске
- М. И. Одинцов - «Имею честь представить...» (Журналы заседаний Священного Синода Московской патриархии сентябрь-октябрь 1943 г.)
- А. К. Галкин - Первая резолюция митрополита Никодима (Рогова) при вступлении на Ленинградскую кафедру
- П. Г. Чистяков - Записка архиепископа Киприана (Зернова) «О современном приходе Русской Православной Церкви, современных верующих»
- А. И. Мраморнов - «Воспоминание о Вас как-то возвышает душу...»: Из писем священника Сергия Желудкова в лагерь и ссылку Сергею Адамовичу Ковалеву, 1976-1983 100
НАУЧНЫЕ СТАТЬИ И СООБЩЕНИЯ
- Епископ Каллистрат (Романенко) - Благотворительная деятельность Алтайской духовной миссии
- А. А. Горожанкин - К биографии профессора Санкт-Петербургской духовной академии Б. В. Титлинова
- Г. М. Запальский - Ученое монашество в революционную эпоху: попытка создания православного монашеского ордена?
- Д. В. Хмыров - Журналы заседаний Архиерейского Синода Русской Православной Церкви за границей за 1922 г.
- Иеромонах Симон (Истюков) - Новосибирская епархия в 30-е гг XX в.
- Священник Илья Соловьев - «Дело» священника Андрея Введенского
- А. П. Тригуб - Современная украинская историография обновленческого раскола
- И. В. Петров - Православные приходы Эстонии в первое послевоенное десятилетие (1944-1953 гг.): новые реалии и способы решения старых проблем в Эстонии
- Иеродиакон Анастасий (Онищенко) - Деятельность уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви в Эстонии
- Священник Аркадий Маковецкий - Каноническая оценка деятельности Архиерейского Синода РПЦЗ на территории Московского Патриархата: по переписке митрополита Виталия (Устинова) и епископа Григория (Граббе)
- Священник Аркадий Маковецкий - Роль участников катакомбного движения в организационном оформлении епархий Русской Православной Церкви заграницей на канонической территории Московского Патриархата (1982-1994 гг.)
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
- Иеродиакон Анастасий (Онищенко) - [Рец. на] Сурков С. А. Митрополит Николай (Ярушевич)
Церковно-исторический вестник - № 22 - 23 - 2015-2016 гг.
М. : Издание Общества любителей церковной истории, 2015-2016 гг. - 352 с.
Церковно-исторический вестник - № 22 - 23 - 2015-2016 гг. - Содержание
ПУБЛИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
- «Среди уездного духовенства произошел раскол...»: Настроение и деятельность духовенства и мирян Московской епархии от начала обновленческого раскола до конца 1922 года в информационных сводках Московского губернского отдела ГПУ. (Публикация Е. А. Г азова)
- Журналы заседаний Священного Синода Московской патриархии. 1943 год. (Подготовка текста и публикация проф. М. И. Одинцова)
- Вопросы мученика Бориса Талантова Преосвященному Поликарпу, епископу Кировскому и Слободскому. (Подготовка текста и публикация Е. С. Останина)
НАУЧНЫЕ СТАТЬИ И СООБЩЕНИЯ
- Я. В. Соколов - Судьба придворного духовенства после октябрьского переворота 1917 года
- Священник Аркадий Маковецкий - Критический обзор «Положения о приходах Свободной Российской Православной Церкви», принятого Архиерейским Собором Русской Православной Церкви Заграницей 2/15 мая 1990 года
- Священник Аркадий Маковецкий - Мероприятия Владимирской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата по преодолению последствий «суздальского раскола» (2007-2010 гг.)
ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ПОСПЕЛОВСКОГО
- Священник Илья Соловьев - Профессор Дмитрий Владимирович Поспеловский
- Д. В. Поспеловский - Память и время (история семьи Ушинских-Поспеловских)
- Д. В. Поспеловский - Из истории русского церковного зарубежья
- Д. В. Поспеловский - От патриарха Тихона к митрополиту (патриарху) Сергию: преемственность или предательство?
ИСТОРИЯ ЦЕРКОВНОГО ИСКУССТВА
- Священник Николай Лосский - Очерк богословия литургической музыки: Православный взгляд
Церковно-исторический вестник - № 24 - 25 - 2017-2018 гг.
М. : Издание Общества любителей церковной истории, 2017-2018 гг. - 306 с.
Церковно-исторический вестник - № 24 - 25 - 2017-2018 гг. - Содержание
ПУБЛИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
- Профессор Антуан Нивьер - К столетию русского исхода 1920 г. Новороссийск—Севастополь—Константинополь
- Протопресвитер Григорий Ломако - Воспоминания
- Протопресвитер Григорий Ломако - Церковно-каноническое положение русского рассеяния
- Газов Е. А., Чистяков П. Г. - Патриарх Тихон в защиту икон на башнях Московского Кремля
- Письмо патриарха Тихона в Моссовет.
- Горбачева А. С. - О «Сборнике биографий обновленческих первоиерархов» протоиерея Сергия Румянцева
- Протоиерей Сергий Румянцев - Сборник биографий обновленческих первоиерархов
- Андрей Берман, Роман Скакун - «Обеспечивать проверенной агентурой из числа духовенства». Директивы НГБ СССР о Поместных соборах Русской Православной Церкви из архива службы безопасности Украины
НАУЧНЫЕ СТАТЬИ И СООБЩЕНИЯ
- Фирсов С. Л. - Феномен обновленчества. К психологии восприятия термина
Церковно-исторический вестник - № 26-27 – 2019/2020
М.: Издание Общества любителей церковной истории, 2020. - 257 с.
ПУБЛИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
- Малкин С. А. Письма преосвященного Амвросия (Подобедова) протопресвитеру Иоанну Памфилову (От публикатора)
- Письма преосвященного Амвросия (Подобедова) протопресвитеру Иоанну Памфилову
- Священник Евгений Агеев, Бирюкова Ю. А. От публикаторов
- Опросные листы храмов Донской епархии из материалов Особой комиссии по расследованию действий большевиков при Главнокомандующем Вооруженными силами на Юге России (1919 г.)
- Печерин А. В. От публикатора
- Письмо бывшего архимандрита Смарагда (Латышенкова) к епископу Тимофею (Шреттеру) о положении дел Православной Церкви в Польше (1940 г.)
- Священник Илья Соловьев. Русский западноевропейский экзархат: между «вторым» и «третьим» Римом
- Запись пастырского собрания Русского Западно-Европейского Экзархата от 29/VIII 1945 г.
- Шкаровский М. В. История предательства. (Деятельность епископа Мстислава (Скрыпника) в годы Второй мировой войны)
- Донесение командующего полицией безопасности Люблина — Командующему полицией безопасности и СД оберштурм- банфюреру Эрлингеру (Киев)
ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ
- Диакон Андрей Псарев. «О совместном служении не может быть и речи»
- Переписка митрополитов Филарета (Вознесенского) и Иринея (Бекиша)
НАУЧНЫЕ СТАТЬИ И СООБЩЕНИЯ
- Протоиерей Александр Берташ. Распространение Православия на территории современных Латвии и Эстонии в период между учреждением Рижского викариатства и самостоятельной епархии (1836-1850 гг.)
- Иерей Павел Ефремов. Воспоминания об обновленческом митрополите Александре Введенском в мемуарном комплексе Русского заграничного исторического архива
- Диакон Сергий Кульпинов. Подготовка к обновленческому собору 1925 г. в Сибирской Обновленческой церкви (1924-1925 гг.)
- Протоиерей Дмитрий Сазонов. К вопросу о мнимой причастности митрополита Антония (Кротевича) к закрытию Минской духовной семинарии
- Протоиерей Георгий Ашков. Иерархический и Соборный принципы экклезиологии по трудам пастырей и богословов русской церковной эмиграции XX века
ИСТОРИЯ ЦЕРКОВНОГО ИСКУССТВА
- Плавинская Μ. Р. «Троица» — откровение Андрея Рублева
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
- От редакции
- Языкова И. К. Памяти игумена Иннокентия (Павлова)
- Священник Илья Соловьев. «Игумен земли Русской». Из воспоминаний об о. Иннокентии (Павлове)
- Комаров Е. 38 узлов отца Иннокентия. Памяти игумена Иннокентия (Павлова)
Краткое содержание вышедших номеров журнала «Церковно-исторический вестник»
Церковно-исторический вестник - № 28 – 2021
М.: Издание Общества любителей церковной истории, 2021. - 376 с.
ПУБЛИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
- Материалы к церковной истории русской эмиграции: Из переписки Е. В. Саблина с митрополитом Евлогием (Георгиевским) (1921-1939). (Вступление, подготовка текста, примечания и публикация проф. Антуана Нивьера)
- Священник Илья Соловьев. Борьба большевиков за овладение имуществом Русского православного Экзархата в Западной Европе
- Документы по истории русской церковной смуты за рубежом
Протоиерей Борис Старк. О Русской Церкви во Франции
- А. В. Печерин. От редакции
- Положение Русской Православной Церкви за рубежом после 1939 года
- Из первого доклада патриарху Алексию (Симанскому) по возвращении на Родину (май-июнь 1952 года)
- Ответ на социологическую анкету.
- Письмо д-ру Ф. Поттеру, генеральному секретарю ВСЦ
- Митрополит Евлогий (1868-1946 годы)
- Памяти владыки митрополита Евлогия
- Небольшие заметки
- Протоиерей Евграф Ковалевский
- О княгине А. Л. Мещерской
- О епархиальных съездах и членах епархиальных советов
- О Братстве св. Фотия
- Об архимандрите Иринее (Винарте)
- О трудностях Патриаршей Церкви в Западной Европе
- Вести с Родины
- Из писем парижским друзьям по возвращении на Родину.
- «Христианская жизнь в СССР»
- Письмо быв. архимандрита Смарагда (Латышенкова) к митрополиту Ев- логию (Георгиевскому) из заключения. (Подготовка текста и примечания В. К. Котта)
НАУЧНЫЕ СТАТЬИ И СООБЩЕНИЯ
- Протоиерей Александр Троицкий. Зарубежный русский некрополь (По материалам «Церковного вестника Западно-Европейской епархии». 1927— 1940,1946-1959)
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
- К. А. Егоров. Книга о Крутицком подворье
- А. Ю. Полунов. Новое исследование о православном приходе
- Протоиерей Георгий Ашков. «Иерусалимские дневники» архимандрита Киприана (Керна): церковные зарисовки и опыт.
