Едва ли нужно специально доказывать необходимость существования церковно-исторического журнала. История Церкви все еще остается одной из малоизученных областей исторического знания. Ныне наступило благодатное время, позволяющее восполнить этот зияющий пробел.

Замысел создания этого журнала возник в самом начале 1990-х гг., в связи с изданием книг серии “Материалы по истории Церкви”. С течением времени редакционная коллегия серии получила достаточно большое количество материалов, предлагавшихся к публикации в рамках серии. Среди них было немало исторических источников (письма, небольшие по объему воспоминания, записки и т. д.), а также отдельные статьи. Все они имели разнородный характер и объединить их в каком-либо церковно-историческом сборнике небольшого объема не представлялось возможным. Было также признано нецелесообразным печатать те или иные документы отдельно в виде маленьких брошюр. Именно поэтому все они до сего дня остались неопубликованными. Создание нашего журнала позволит редакционной коллегии серии “Материалы по истории Церкви” издать эти большей частью весьма интересные и ценные для историков материалы.

Редакция предполагает выпускать “Церковно-исторический вестник” ежеквартально. Мы надеемся, что (как это было и при издании серии “Материалы по истории Церкви”) наши читатели окажут свою посильную поддержку в осуществлении этого проекта. Мы приглашаем к сотрудничеству всех любителей церковной истории, как живущих в нашем Отечестве, так и за его пределами.

Церковно-исторический вестник - № 1 - 1998 г.

М. : Издание Общества любителей церковной истории при участии Крутицкого Патриаршего Подворья и издательского дома “Грааль”, 1998 г. - 164 с.

ISBN 5-7873-0006-8

Церковно-исторический вестник - № 1 - 1998 г. - Содержание

От редакции

Профессор Д. В. Поспеловский - Профессор протоиерей Василий Виноградов о Патриархе Тихоне

Протопресвитер Василий Виноградов - О некоторых важнейших моментах последнего периода жизни и деятельности Святейшего Патриарха Тихона

Письма протопресвитера Василия Виноградова к епископу Иоанну (Шаховскому)

Н. Китер - Православная церковь в СССР в 1930-е годы

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Материалы к биографии архиепископа Иоанна (Шаховского)

Памяти протопресвитера Георгия Шавельского

Воспоминания об о. Георгии

Протопресвитер Георгий Шавельский - Церковь и революция

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Т. Самсонова - Соловецкий монастырь на рубеже XIX-XX в.

B. Морозан - Экономическое положение духовенства России в XIX-начале XX вв.

C. Фирсов - Финансовое положение русской церкви в последнее предреволюционное десятилетие

РЕЦЕНЗИИ