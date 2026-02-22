Церковный историк: научный журнал
Вашему благосклонному вниманию предлагается первый выпуск одного из серии новых научных журналов Московской духовной академии. Наш журнал посвящён историческим вопросам и создаётся трудами кафедры церковной истории МДА. Имя нашего журнала — «Церковный историк».
Кафедра церковной истории Московской духовной академии, преобразованная в 2004 году из существовавшей ранее исторической комиссии, в 2019 году отмечает своё пятнадцатилетие.
В настоящее время на кафедре трудятся 6 профессоров, 6 доцентов, 3 старших преподавателя и 3 преподавателя. Среди них — опытные педагоги с многолетним опытом работы, признанные в учёном мире авторитетные исследователи и начинающие труженики на ниве духовного образования и церковно-исторической науки.
Члены нашей кафедры обеспечивают преподавание на бакалавриате и в магистратуре Московской духовной академии следующих дисциплин: История Церкви, История Отечества, История Древней Церкви, История Русской Православной Церкви, История западных исповеданий и сравнительное богословие, Новейшая история западных исповеданий, История Поместных Церквей, История греко-римского мира, Католическое богословие после Второго Ватиканского Собора, История Католической Церкви, Историография церковной истории, Церковно-государственные отношения в XX веке, Актуальные проблемы изучения истории России, История античного мира, Вспомогательные исторические дисциплины, Актуальные проблемы изучения истории Церкви до 1054 года, Агиография и агиология, Источниковедение и архивоведение, История старообрядчества, Методология исторической науки. Кроме того, кафедра организует и проводит стационарные и выездные практики.
Церковный историк: научный журнал – Том 1 - № 1
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2019 г. - 288 с.
Церковный историк: научный журнал – Том 1 - № 1 - Содержания
ОТДЕЛ I. ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА
Протоиерей Максим Козлов. Преемники апостолов и свидетели истины
Священник Антоний Борисов. Апостольское преемство епископата как основа неофициального богословского диалога между Римско-Католической и Англиканскими церквями в 1889-96 гг.
Священник Илья Письменюк. Создание Всемирного Совета Церквей (ВСЦ) и его первая ассамблея в Амстердаме
Диакон Сергий Пантелеев. Гладзорский монастырь - средневековый университет Армении
Иеродиакон Платон (Кудласевич). История вопросов мариологии на Втором Ватиканском соборе
ОТДЕЛ II. РУССКАЯ ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ
Алексей Константинович Светозарский. Возвращение Московской духовной академии в стены Троице-Сергиевой Лавры в 1948 году
Священник Иоанн Кечкин, Илья Рязанов. Московская духовная академия в период ректорства архиепископа Филарета (Вахромеева) (1966-1975): исторический очерк
Сергей Сергеевич Кривоногое. Святитель Филарет Московский в сочинениях студентов МДА конца XIX - начала XX вв.
Диакон Дмитрий Ларионов. Личность И. М. Покровского в деле формирования и развития кафедры истории русской церкви в Казанской духовной академии
Денис Андреевич Объещик. Благотворительная деятельность Свято-Троицкой Сергиевой лавры в первой четверти XX века
Ярослав Михайлович Галицкий. Деятельность православных миссионеров на Обском Севере в XVII-XVIII вв.
Кирилл Александрович Мерзляков. Гастрономическая карта Кирилло-Белозерского монастыря в XVI веке
Георгий Сергеевич Дмитриев. Празднование 900-летия Крещения Руси
Костантин Александрович Муренец. Екатеринбургские узы Царственных страстотерпцев
Вячеслав Вячеславович Масин. Реакция Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917-1918 гг. на известие о казни Николая II
Священник Сергий Спицын. Проблема веротерпимости в «Отзывах епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе»
Владислав Иванович Пшибышевский. Вопрос преподавания Закона Божия в «Журналах и протоколах Высочайше учреждённого Предсоборного Присутствия»
Вячеслав Александрович Гончаренко. Советское документальное кино о церковных событиях 1945-1988 гг.
ОТДЕЛ III.ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И МИРОВАЯ ИСТОРИЯ
Павел Евгеньевич Липовецкий. Революция и революционеры: взгляд публицистов-консерваторов церковной периодики 1905-1907 гг.
Кирилл Александрович Баталов. Особенности переписки в лагерях СССР в 1920-30-е годы
ОТДЕЛ IV. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ШТУДИИ
Михаил Викторович Первушин. К вопросу о методологии преподавания церковно-исторической науки
ОТДЕЛ V. ИЗ ЖИЗНИ КАФЕДРЫ
Защита кандидатских работ, выполненных на кафедре церковной истории Московской духовной академии
Церковный историк: научный журнал - Т. 2. - № 2 - 2019
Московская духовная академия
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 320 с.
ISSN 2658-4476
ОТДЕЛ I. ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА
- Иеромонах Тимофей (Ясеницкий) Прозелитическая активность Галицкой греко-католической митрополии на канонической территории Российской Православной Церкви в первой четверти XX века
ОТДЕЛ II. РУССКАЯ ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ
- Георгий Евгеньевич Колыванов Русские православные духовные семинарии в период от начала
- Первой мировой войны до Февральской революции
- Нина Викторовна Холодкова Из истории Царских чертогов Троице-Сергиевой Лавры в советское время
- Кирилл Андреевич Черепенников Покровский академический храм Московской духовной академии в дневниках профессора Александра Дмитриевича Беляева
- Игумен Герасим (Дьячков) Икона Преображения Господня последней четверти XVII века из Белёвского Спасо-Преображенского монастыря
- Татьяна Юрьевна Токарева, Нина Викторовна Холодкова Каменная икона Богоматери «Одигитрии» Смоленской XV века из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника: новые данные
- Священник Илья Письменюк Участие греческой иерархии в развитии старообрядческого раскола на Руси
- Кирилл Александрович Мерзляков Материальное обеспечение монастырей Вологодско-Белозерского края в ХУ-ХУ1 веках: источник хозяйственного роста и умаления монашеских идеалов
- Павел Евгеньевич Липовецкий Организации либерального духовенства во время революции 1905-1907 годов
- Наталья Дмитриевна Шихер Государственно-правовое положение Русской Православной Церкви в княжеской и царской России
- Священник Владислав Дзюбинский История издания и содержание «Подольских епархиальных ведомостей»
- Пётр Сергеевич Резухин К проблеме историографии обновленческого раскола
- Протоиерей Виктор Лисюнин Из истории почитания и создания народного мемориального музея святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в Тамбове
- Священник Виталий Гуляев Церковная жизнь в Новосибирской епархии в 19641972־ годах (по материалам уполномоченных по Новосибирской области)
- Георгий Сергеевич Вельчев Учебно-воспитательный процесс в Белёвском епархиальном женском училище
- Николай Сергеевич Черепенин Священник Пётр Ильинский (1871-1938 гг.): педагог, публицист, исповедник
ОТДЕЛ III. ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ
- Михаил Евгеньевич Денисов Источниковая база для реконструкции истории православных храмов в советское время (19171990־ гг.)
ОТДЕЛ IV. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ШТУДИИ
- Священник Иоанн Кечкин О проблемах преподавания церковно-исторических дисциплин в духовных заведениях Русской Православной Церкви
ОТДЕЛ V. ИЗ ЖИЗНИ КАФЕДРЫ
- Защиты кандидатских работ, выполненных на кафедре церковной истории Московской духовной академии
- Отчёт о конференции «История Церкви: факт и мысль»
- Академический лекторий
Церковный историк: научный журнал, № 1 (3), 2020
Московская духовная академия. - Сергиев Посад: Изд. Московской духовной академии, 2020. - № 1 (3). - 320 с.
Список сокращений
ОТДЕЛ I. ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА
- Арсен Артурович Григорян | Национально-церковный собор Армянской Апостольской церкви 1945 г.: подготовка и решения
- Священник Иоанн Кечкин, Василий Владимирович Равлик | Взаимоотношения епископа и клира по свидетельству раннехристианских памятников конца I - II в.
- Священник Илья Письменюк | Ведущие экуменические организации первой половины XX в.
ОТДЕЛ II. РУССКАЯ ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ
- Протоиерей Виктор Лисюнин | Память трёх поколений: свидетельства служения святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в прифронтовом городе Тамбове по семейному архиву Гроздовых
- Татьяна Юрьевна Токарева | Оружейная палата Троице-Сергиева монастыря: судьба собрания
- Нина Викторовна Холодкова | Из истории Трапезной палаты с церковью преподобного Сергия в советский период
- Константин Сергеевич Бабак | Освещение конфессиональной проблематики в Литовской епархии по материалам «Литовских епархиальных ведомостей» (1905-1906)
- Радомир (Роман) Владимирович Булдаков | Протокол Пензенского епархиального съезда духовенства и мирян
- Диакон Ярослав Геращенко | Идея святителя Тихона (Беллавина) о создании епархий по национальному принципу и реалии современного положения Православия в Америке
- Священник Константин Кириченко | Антирелигиозная частушка в периодической печати 1920-х гг.
- Павел Евгеньевич Липовецкий | Консервативное духовенство и официальная церковная периодика в 1905 г.
- Диакон Вячеслав Масин | Полемика в русской публицистике начала XX в. о служении монашествующих миру
ОТДЕЛ III. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И МИРОВАЯ ИСТОРИЯ
- Павел Алексеевич Лукьянов | Чумной бунт 1771 г. в Москве по свидетельствам очевидцев
ОТДЕЛ IV. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ШТУДИИ
- Кирилл Андреевич Черепенников | Преподавание русской гражданской истории в дореволюционной академии: опыт проф. В. О. Ключевского
ОТДЕЛ V. НОВАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ КНИГА
- Михаил Евгеньевич Денисов | Книги о храмах Москвы и Подмосковья (обзор книжных новинок за 2019 г.)
ОТДЕЛ VI. ИЗ ЖИЗНИ КАФЕДРЫ
- 301 Диакон Ярослав Геращенко | Отчёт о прошедшем 8 декабря 2019 г. в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете симпозиуме «Современное положение Православной Церкви в Америке»
- Священник Иоанн Кечкин, Иван Евгеньевич Кожевников | 90-летие заслуженного профессора Бориса Александровича Нелюбова
- Павел Евгеньевич Липовецкий | Защиты кандидатских работ, выполненных на кафедре церковной истории Московской духовной академии
