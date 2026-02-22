Церковный историк: научный журнал

Category ESXATOS BOOKS, JOURNALS, ORTHODOXY, Theology, History, History of Russian Orthodoxy
Вашему благосклонному вниманию предлагается первый выпуск одного из серии новых научных журналов Московской духовной академии. Наш журнал посвящён историческим вопросам и создаётся трудами кафедры церковной истории МДА. Имя нашего журнала — «Церковный историк».
Кафедра церковной истории Московской духовной академии, преобразованная в 2004 году из существовавшей ранее исторической комиссии, в 2019 году отмечает своё пятнадцатилетие.
В настоящее время на кафедре трудятся 6 профессоров, 6 доцентов, 3 старших преподавателя и 3 преподавателя. Среди них — опытные педагоги с многолетним опытом работы, признанные в учёном мире авторитетные исследователи и начинающие труженики на ниве духовного образования и церковно-исторической науки.
Члены нашей кафедры обеспечивают преподавание на бакалавриате и в магистратуре Московской духовной академии следующих дисциплин: История Церкви, История Отечества, История Древней Церкви, История Русской Православной Церкви, История западных исповеданий и сравнительное богословие, Новейшая история западных исповеданий, История Поместных Церквей, История греко-римского мира, Католическое богословие после Второго Ватиканского Собора, История Католической Церкви, Историография церковной истории, Церковно-государственные отношения в XX веке, Актуальные проблемы изучения истории России, История античного мира, Вспомогательные исторические дисциплины, Актуальные проблемы изучения истории Церкви до 1054 года, Агиография и агиология, Источниковедение и архивоведение, История старообрядчества, Методология исторической науки. Кроме того, кафедра организует и проводит стационарные и выездные практики.

Церковный историк: научный журнал – Том 1 - № 1

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2019 г. - 288 с.

Церковный историк: научный журнал – Том 1 - № 1 - Содержания

ОТДЕЛ I. ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА
  • Протоиерей Максим Козлов. Преемники апостолов и свидетели истины
  • Священник Антоний Борисов. Апостольское преемство епископата как основа неофициального богословского диалога между Римско-Католической и Англиканскими церквями в 1889-96 гг.
  • Священник Илья Письменюк. Создание Всемирного Совета Церквей (ВСЦ) и его первая ассамблея в Амстердаме
  • Диакон Сергий Пантелеев. Гладзорский монастырь - средневековый университет Армении
  • Иеродиакон Платон (Кудласевич). История вопросов мариологии на Втором Ватиканском соборе
ОТДЕЛ II. РУССКАЯ ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ
  • Алексей Константинович Светозарский. Возвращение Московской духовной академии в стены Троице-Сергиевой Лавры в 1948 году
  • Священник Иоанн Кечкин, Илья Рязанов. Московская духовная академия в период ректорства архиепископа Филарета (Вахромеева) (1966-1975): исторический очерк
  • Сергей Сергеевич Кривоногое. Святитель Филарет Московский в сочинениях студентов МДА конца XIX - начала XX вв.
  • Диакон Дмитрий Ларионов. Личность И. М. Покровского в деле формирования и развития кафедры истории русской церкви в Казанской духовной академии
  • Денис Андреевич Объещик. Благотворительная деятельность Свято-Троицкой Сергиевой лавры в первой четверти XX века
  • Ярослав Михайлович Галицкий. Деятельность православных миссионеров на Обском Севере в XVII-XVIII вв.
  • Кирилл Александрович Мерзляков. Гастрономическая карта Кирилло-Белозерского монастыря в XVI веке
  • Георгий Сергеевич Дмитриев. Празднование 900-летия Крещения Руси
  • Костантин Александрович Муренец. Екатеринбургские узы Царственных страстотерпцев
  • Вячеслав Вячеславович Масин. Реакция Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917-1918 гг. на известие о казни Николая II
  • Священник Сергий Спицын. Проблема веротерпимости в «Отзывах епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе»
  • Владислав Иванович Пшибышевский. Вопрос преподавания Закона Божия в «Журналах и протоколах Высочайше учреждённого Предсоборного Присутствия»
  • Вячеслав Александрович Гончаренко. Советское документальное кино о церковных событиях 1945-1988 гг.
ОТДЕЛ III.ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И МИРОВАЯ ИСТОРИЯ
  • Павел Евгеньевич Липовецкий. Революция и революционеры: взгляд публицистов-консерваторов церковной периодики 1905-1907 гг.
  • Кирилл Александрович Баталов. Особенности переписки в лагерях СССР в 1920-30-е годы
ОТДЕЛ IV. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ШТУДИИ
  • Михаил Викторович Первушин. К вопросу о методологии преподавания церковно-исторической науки
ОТДЕЛ V. ИЗ ЖИЗНИ КАФЕДРЫ
  • Защита кандидатских работ, выполненных на кафедре церковной истории Московской духовной академии

№ 2 - 2019Церковный историк: научный журнал - Т. 2. - № 2 - 2019

Московская духовная академия
Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 320 с.
ISSN 2658-4476
ОТДЕЛ I. ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА
  • Иеромонах Тимофей (Ясеницкий) Прозелитическая активность Галицкой греко-католической митрополии на канонической территории Российской Православной Церкви в первой четверти XX века
ОТДЕЛ II. РУССКАЯ ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ
  • Георгий Евгеньевич Колыванов Русские православные духовные семинарии в период от начала
  • Первой мировой войны до Февральской революции
  • Нина Викторовна Холодкова Из истории Царских чертогов Троице-Сергиевой Лавры в советское время
  • Кирилл Андреевич Черепенников Покровский академический храм Московской духовной академии в дневниках профессора Александра Дмитриевича Беляева
  • Игумен Герасим (Дьячков) Икона Преображения Господня последней четверти XVII века из Белёвского Спасо-Преображенского монастыря
  • Татьяна Юрьевна Токарева, Нина Викторовна Холодкова Каменная икона Богоматери «Одигитрии» Смоленской XV века из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника: новые данные
  • Священник Илья Письменюк Участие греческой иерархии в развитии старообрядческого раскола на Руси
  • Кирилл Александрович Мерзляков Материальное обеспечение монастырей Вологодско-Белозерского края в ХУ-ХУ1 веках: источник хозяйственного роста и умаления монашеских идеалов
  • Павел Евгеньевич Липовецкий Организации либерального духовенства во время революции 1905-1907 годов
  • Наталья Дмитриевна Шихер Государственно-правовое положение Русской Православной Церкви в княжеской и царской России
  • Священник Владислав Дзюбинский История издания и содержание «Подольских епархиальных ведомостей»
  • Пётр Сергеевич Резухин К проблеме историографии обновленческого раскола
  • Протоиерей Виктор Лисюнин Из истории почитания и создания народного мемориального музея святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в Тамбове
  • Священник Виталий Гуляев Церковная жизнь в Новосибирской епархии в 19641972־ годах (по материалам уполномоченных по Новосибирской области)
  • Георгий Сергеевич Вельчев Учебно-воспитательный процесс в Белёвском епархиальном женском училище
  • Николай Сергеевич Черепенин Священник Пётр Ильинский (1871-1938 гг.): педагог, публицист, исповедник
ОТДЕЛ III. ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ
  • Михаил Евгеньевич Денисов Источниковая база для реконструкции истории православных храмов в советское время (19171990־ гг.)
ОТДЕЛ IV. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ШТУДИИ
  • Священник Иоанн Кечкин О проблемах преподавания церковно-исторических дисциплин в духовных заведениях Русской Православной Церкви
ОТДЕЛ V. ИЗ ЖИЗНИ КАФЕДРЫ
  • Защиты кандидатских работ, выполненных на кафедре церковной истории Московской духовной академии
  • Отчёт о конференции «История Церкви: факт и мысль»
  • Академический лекторий

№ 1 (3), 2020Церковный историк: научный журнал, № 1 (3), 2020

Московская духовная академия. - Сергиев Посад: Изд. Московской духовной академии, 2020. - № 1 (3). - 320 с.

Список сокращений

ОТДЕЛ I. ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА

  • Арсен Артурович Григорян | Национально-церковный собор Армянской Апостольской церкви 1945 г.: подготовка и решения
  • Священник Иоанн Кечкин, Василий Владимирович Равлик | Взаимоотношения епископа и клира по свидетельству раннехристианских памятников конца I - II в.
  • Священник Илья Письменюк | Ведущие экуменические организации первой половины XX в.

ОТДЕЛ II. РУССКАЯ ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

  • Протоиерей Виктор Лисюнин | Память трёх поколений: свидетельства служения святителя Луки (Войно-Ясенецкого) в прифронтовом городе Тамбове по семейному архиву Гроздовых
  • Татьяна Юрьевна Токарева | Оружейная палата Троице-Сергиева монастыря: судьба собрания
  • Нина Викторовна Холодкова | Из истории Трапезной палаты с церковью преподобного Сергия в советский период
  • Константин Сергеевич Бабак | Освещение конфессиональной проблематики в Литовской епархии по материалам «Литовских епархиальных ведомостей» (1905-1906)
  • Радомир (Роман) Владимирович Булдаков | Протокол Пензенского епархиального съезда духовенства и мирян
  • Диакон Ярослав Геращенко | Идея святителя Тихона (Беллавина) о создании епархий по национальному принципу и реалии современного положения Православия в Америке
  • Священник Константин Кириченко | Антирелигиозная частушка в периодической печати 1920-х гг.
  • Павел Евгеньевич Липовецкий | Консервативное духовенство и официальная церковная периодика в 1905 г.
  • Диакон Вячеслав Масин | Полемика в русской публицистике начала XX в. о служении монашествующих миру

ОТДЕЛ III. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И МИРОВАЯ ИСТОРИЯ

  • Павел Алексеевич Лукьянов | Чумной бунт 1771 г. в Москве по свидетельствам очевидцев

ОТДЕЛ IV. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ШТУДИИ

  • Кирилл Андреевич Черепенников | Преподавание русской гражданской истории в дореволюционной академии: опыт проф. В. О. Ключевского

ОТДЕЛ V. НОВАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ КНИГА

  • Михаил Евгеньевич Денисов | Книги о храмах Москвы и Подмосковья (обзор книжных новинок за 2019 г.)

ОТДЕЛ VI. ИЗ ЖИЗНИ КАФЕДРЫ

  • 301 Диакон Ярослав Геращенко | Отчёт о прошедшем 8 декабря 2019 г. в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете симпозиуме «Современное положение Православной Церкви в Америке»
  • Священник Иоанн Кечкин, Иван Евгеньевич Кожевников | 90-летие заслуженного профессора Бориса Александровича Нелюбова
  • Павел Евгеньевич Липовецкий | Защиты кандидатских работ, выполненных на кафедре церковной истории Московской духовной академии
