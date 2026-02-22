Вашему благосклонному вниманию предлагается первый выпуск одного из серии новых научных журналов Московской духовной академии. Наш журнал посвящён историческим вопросам и создаётся трудами кафедры церковной истории МДА. Имя нашего журнала — «Церковный историк».

Кафедра церковной истории Московской духовной академии, преобразованная в 2004 году из существовавшей ранее исторической комиссии, в 2019 году отмечает своё пятнадцатилетие.

В настоящее время на кафедре трудятся 6 профессоров, 6 доцентов, 3 старших преподавателя и 3 преподавателя. Среди них — опытные педагоги с многолетним опытом работы, признанные в учёном мире авторитетные исследователи и начинающие труженики на ниве духовного образования и церковно-исторической науки.

Члены нашей кафедры обеспечивают преподавание на бакалавриате и в магистратуре Московской духовной академии следующих дисциплин: История Церкви, История Отечества, История Древней Церкви, История Русской Православной Церкви, История западных исповеданий и сравнительное богословие, Новейшая история западных исповеданий, История Поместных Церквей, История греко-римского мира, Католическое богословие после Второго Ватиканского Собора, История Католической Церкви, Историография церковной истории, Церковно-государственные отношения в XX веке, Актуальные проблемы изучения истории России, История античного мира, Вспомогательные исторические дисциплины, Актуальные проблемы изучения истории Церкви до 1054 года, Агиография и агиология, Источниковедение и архивоведение, История старообрядчества, Методология исторической науки. Кроме того, кафедра организует и проводит стационарные и выездные практики.

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2019 г. - 288 с.

Церковный историк: научный журнал – Том 1 - № 1 - Содержания

ОТДЕЛ I. ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСТВА

Протоиерей Максим Козлов. Преемники апостолов и свидетели истины

Священник Антоний Борисов. Апостольское преемство епископата как основа неофициального богословского диалога между Римско-Католической и Англиканскими церквями в 1889-96 гг.

Священник Илья Письменюк. Создание Всемирного Совета Церквей (ВСЦ) и его первая ассамблея в Амстердаме

Диакон Сергий Пантелеев. Гладзорский монастырь - средневековый университет Армении

Иеродиакон Платон (Кудласевич). История вопросов мариологии на Втором Ватиканском соборе

ОТДЕЛ II. РУССКАЯ ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ

Алексей Константинович Светозарский. Возвращение Московской духовной академии в стены Троице-Сергиевой Лавры в 1948 году

Священник Иоанн Кечкин, Илья Рязанов. Московская духовная академия в период ректорства архиепископа Филарета (Вахромеева) (1966-1975): исторический очерк

Сергей Сергеевич Кривоногое. Святитель Филарет Московский в сочинениях студентов МДА конца XIX - начала XX вв.

Диакон Дмитрий Ларионов. Личность И. М. Покровского в деле формирования и развития кафедры истории русской церкви в Казанской духовной академии

Денис Андреевич Объещик. Благотворительная деятельность Свято-Троицкой Сергиевой лавры в первой четверти XX века

Ярослав Михайлович Галицкий. Деятельность православных миссионеров на Обском Севере в XVII-XVIII вв.

Кирилл Александрович Мерзляков. Гастрономическая карта Кирилло-Белозерского монастыря в XVI веке

Георгий Сергеевич Дмитриев. Празднование 900-летия Крещения Руси

Костантин Александрович Муренец. Екатеринбургские узы Царственных страстотерпцев

Вячеслав Вячеславович Масин. Реакция Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917-1918 гг. на известие о казни Николая II

Священник Сергий Спицын. Проблема веротерпимости в «Отзывах епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе»

Владислав Иванович Пшибышевский. Вопрос преподавания Закона Божия в «Журналах и протоколах Высочайше учреждённого Предсоборного Присутствия»

Вячеслав Александрович Гончаренко. Советское документальное кино о церковных событиях 1945-1988 гг.

ОТДЕЛ III.ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И МИРОВАЯ ИСТОРИЯ

Павел Евгеньевич Липовецкий. Революция и революционеры: взгляд публицистов-консерваторов церковной периодики 1905-1907 гг.

Кирилл Александрович Баталов. Особенности переписки в лагерях СССР в 1920-30-е годы

ОТДЕЛ IV. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ШТУДИИ

Михаил Викторович Первушин. К вопросу о методологии преподавания церковно-исторической науки

ОТДЕЛ V. ИЗ ЖИЗНИ КАФЕДРЫ

Защита кандидатских работ, выполненных на кафедре церковной истории Московской духовной академии

Церковный историк: научный журнал - Т. 2. - № 2 - 2019 Московская духовная академия Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 320 с. ISSN 2658-4476