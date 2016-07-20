Я метался по номеру, не находя себе места. Мой разум одолевали явные противоречия, и я чувствовал себя совершенно беспомощным.

Я был шестикратным чемпионом мира по каратэ; снялся более чем в двадцати кинофильмах, где исполнял роли героев; на протяжении восьми лет снимался в собственном телесериале "Уокер, техасский рейнджер", где тоже играл роль героя; а сейчас я был абсолютно бессилен помочь жене.

За свою жизнь я заработал миллионы долларов и дружил с несколькими президентами, но в данной ситуации никакие деньги не могли мне помочь, да и знакомства с влиятельными людьми тоже были бесполезны.

Оставалась только одна Личность, к Которой я мог обратиться, — и я помолился: "Боже, прошу, сохрани мою жену и детей!"

Чак Норрис Кен Абрахам - Всем бедам назло- Моя жизнь

Издательство: Кириченко , 2011 г. – 240 с.

ISBN: 966-426-057-6

Чак Норрис Кен Абрахам - Всем бедам назло - Моя жизнь – Содержание

ГЛАВА 1 Сигнал тревоги

ГЛАВА 2 Смешанные мотиваторы

ГЛАВА 3 Жизнь В БУТЫЛКЕ

ГЛАВА 4 Материнская любовь

ГЛАВА 5 Выбор жизненного пути

ГЛАВА 6 Скорлупа неуверенности трескается

ГЛАВА 7 Начало занятий каратэ

ГЛАВА 8 Я становлюсь чемпионом

ГЛАВА 9 Когда сталкиваются воины

ГЛАВА 10 Смиренный дух и сердце воина

ГЛАВА 11 Материальные приобретения, эмоциональные потери

ГЛАВА 12 Настоящие друзья

ГЛАВА 13 Голливудские звезды и другие знаменитости

Глава 14 Сила под контролем

ГЛАВА 15 Первый шаг - самый трудный

ГЛАВА 16 На волосок от смерти

ГЛАВА 17 Загадай желание

ГЛАВА 18 Потрясающие Граси

ГЛАВА 19 Неожиданный защитник

ГЛАВА 20 Опасные шаги

Глава 21 Грех, ставший благословением

Глава 22 Уокер, техасский рейнджер

ГЛАВА 23

ГЛАВА 24 Родственные души

ГЛАВА 25 Скрытые сокровища

ГЛАВА 26 Чудо-дети

ГЛАВА 27 Духовные сюрпризы

ГЛАВА 28 Человек президента

ГЛАВА 29 У Бога есть планы для тебя!

Чак Норрис Кен Абрахам - Всем бедам назло - Моя жизнь – Глава 1 Сигнал тревоги

Я встретился взглядом со своим телохранителем и сразу понял, что что-то случилось. Я находился в Вашингтоне, куда был приглашен в качестве особого гостя недавно избранного президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Буша-младшего. На первом президентском обеде присутствовали около пяти тысяч друзей президента, многие из которых сыграли ключевые роли в его избрании. Мужчины были в смокингах, женщины — в изысканных вечерних нарядах. Это было радостное событие, и я от души наслаждался вечером.

Около половины одиннадцатого президент и первая леди попрощались и вышли из зала. Я решил последовать их примеру. Спустившись с платформы, я стал продвигаться к выходу, по пути пожимая руки и приветствуя людей. Все присутствующие улыбались, поэтому меня особенно поразило хмурое лицо моего телохранителя Фила Камерона, призывно махнувшего мне рукой. Я понял, что произошло нечто по-настоящему серьезное, иначе Фил никогда не стал бы отвлекать меня в такой вечер. Пробравшись сквозь толпу желающих пообщаться со мной, я наконец оказался рядом с Филом.

— Мы получили срочный телефонный звонок, мистер Норрис. Ваша жена в больнице, у нее начинаются преждевременные роды.

— Что?! Этого не может быть! У Джины срок всего двадцать три недели, до тридцати восьми еще очень далеко!

Я побежал к телефону и позвонил в больницу. Девушка-оператор соединила меня с палатой Джины, и когда жена сняла трубку, я услышал ее дрожащий голос.

— Любимая, прости, что я сейчас не с тобой. Как ты?

— Нормально, но мне пришлось срочно приехать в больницу. Чтобы спасти наших детей, мне должны зашить шейку матки.

Джина изо всех сил старалась сдерживать эмоции.

— Карлос, мне страшно! — призналась она и расплакалась. — Я боюсь за наших детей.

— Любимая, я сейчас свяжусь с пилотами и немедленно вылетаю к тебе.

Мы с Джиной ожидали близнецов — мальчика и девочку. Мы уже видели их на мониторе во время УЗИ и радовались, словно дети, наблюдая, как наши малыши двигались, сталкиваясь друг с другом в утробе Джины. Мы даже уже придумали им имена: девочку назвали Данили, а мальчика — Дакота. Беременность у Джины проходила очень тяжело. У нее уже было двое детей, так что беременность не была для нее в новинку. Но вынашивание этих "чудо-детей" с самого начала оказалось сложной задачей: мы несколько раз едва не потеряли то близнецов, то Джину, то всех троих сразу. Джине потребовалась вся ее стойкость, чтобы пережить некоторые весьма необычные медицинские проблемы, угрожавшие ее жизни и жизни наших малышей. Если бы не ее душевная и духовная сила, а также тот факт, что до беременности она находилась в превосходной физической форме, ее тело могло бы не выдержать такого напряжения.

Когда за несколько недель до этого критического дня мы обнаружили в почтовом ящике президентское приглашение, мы с Джиной очень обрадовались. Однако для Джины и наших детей перелет из Калифорнии в Вашингтон мог оказаться опасным, особенно принимая во внимание осложнения, с которыми она уже столкнулась во время беременности. Мы решили, что Джине будет лучше всего остаться дома, а я возьму с собой своего брата Аарона, а также наших хороших друзей — Денниса Бермана, преуспевающего бизнесмена из Далласа, который согласился стать крестным отцом наших малышей, и Джона Хенсли, бывшего главу американской таможенной службы. Фил Камерон, мой личный телохранитель, часто сопровождавший меня на различные мероприятия, когда мне приходилось бывать в больших скоплениях народа, вылетел в Вашингтон раньше нас, чтобы все проверить.

Мы вчетвером вылетели в Вашингтон чартерным рейсом в день обеда. Фил присоединился к нам в Пентагоне, где нас встретил почетный караул полиции ВВС. Там мне от ВВС США был вручен почетный знак "За летные заслуги", а также меня удостоили звания почетного рекрутера ВВС. Затем мы сфотографировались на том самом месте, куда спустя несколько месяцев, 11 сентября 2001 года, террористы врезались на одном из захваченных лайнеров. Специально для нас провели экскурсию по Пентагону, после чего мы пообедали с несколькими генералами и прекрасно провели время с директором Секретной Службы Брайаном Стаффордом. В Калифорнию мы собирались возвращаться следующим утром.

Перед президентским обедом я вместе с новоизбранным президентом и первой леди Лорой Буш позировал для специальной памятной фотографии. Президент поблагодарил меня за оказанную поддержку и дружбу с семьей Буш. Это был запоминающийся день, и мне уже не терпелось позвонить Джине после обеда и рассказать обо всем… Но сейчас Джина лежала в палате неотложной помощи в Калифорнии. И вдруг в одно мгновение, после одной фразы все мои приоритеты перестроились, и я совершенно отчетливо понял, что действительно важно в жизни.