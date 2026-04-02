Чалмерс - Реальность+ - Том 3

Третий том фундаментального труда Дэвида Чалмера «Реальность+. Виртуальные миры и проблемы философии» посвящен этическим, ценностным и метафизическим аспектам жизни в цифровых средах. Чалмерс, один из самых влиятельных философов современности, выдвигает смелую и провокационную концепцию «виртуального реализма». Он утверждает, что виртуальные миры — это не иллюзия и не бегство от действительности, а подлинная реальность, в которой возможна полноценная, значимая и ценная человеческая жизнь. Книга анализирует переход от физического существования к симуляциям не как потерю, а как «терраформирование» самой природы бытия.

Автор вступает в полемику с классическим аргументом Роберта Нозика о «машине опыта», доказывая, что современные интерактивные симуляции (VR) принципиально отличаются от пассивного потребления иллюзий. Чалмерс исследует вопросы морального статуса цифровых существ, принципы построения виртуальных обществ и даже такие экзотические гипотезы, как существование «мозгов Больцмана» в хаотической Вселенной. Это глубокое исследование того, что значит быть человеком, когда границы между атомами и битами окончательно стираются.

М.: Тотенбург, 2026. — 206 с.

Продолжение исследования метафизики виртуальных миров.

