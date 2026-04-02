Чалмерс - Реальность+ - Том 3
Третий том фундаментального труда Дэвида Чалмера «Реальность+. Виртуальные миры и проблемы философии» посвящен этическим, ценностным и метафизическим аспектам жизни в цифровых средах. Чалмерс, один из самых влиятельных философов современности, выдвигает смелую и провокационную концепцию «виртуального реализма». Он утверждает, что виртуальные миры — это не иллюзия и не бегство от действительности, а подлинная реальность, в которой возможна полноценная, значимая и ценная человеческая жизнь. Книга анализирует переход от физического существования к симуляциям не как потерю, а как «терраформирование» самой природы бытия.
Автор вступает в полемику с классическим аргументом Роберта Нозика о «машине опыта», доказывая, что современные интерактивные симуляции (VR) принципиально отличаются от пассивного потребления иллюзий. Чалмерс исследует вопросы морального статуса цифровых существ, принципы построения виртуальных обществ и даже такие экзотические гипотезы, как существование «мозгов Больцмана» в хаотической Вселенной. Это глубокое исследование того, что значит быть человеком, когда границы между атомами и битами окончательно стираются.
Дэвид Чалмерс — Реальность+. Том 3: Ответственность и ценности в симуляциях
М.: Тотенбург, 2026. — 206 с.
Дэвид Чалмерс — Реальность+. Том 3 - Содержание
Машина опыта vs Машина реальности: Почему критика Нозика не применима к интерактивным мирам, где действия пользователя имеют реальные последствия и социальные связи.
Этический статус симулякров: Обладают ли цифровые личности моральными правами и как создателям следует нести ответственность за сконструированные ими миры.
Политическое устройство VR: Проблемы равенства, справедливости и управления в виртуальных сообществах (от Minecraft до глобальных метавселенных).
Физика в «пыли»: Рассмотрение аргумента «от пыли до жизни» — могут ли случайные физические системы (например, облака пыли) реализовывать сложные вычисления и сознание.
Падение из Эдема: Сравнение «явного образа» мира (цвета, твердость) с «научным образом» (структуры, кванты) и место виртуальной реальности в этой дихотомии.
