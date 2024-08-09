Чамбли – Азоэтия – Гримуар Золотой Жабы

Для такой книги, как эта - «Гримуар субботних мисте- Г 1рий» - нет лучшего введения, чем непосредственная близость сердца к Магическому Пути.

Не существует простого жеста, простого поклона и взмаха руки, которых было бы достаточно, чтобы поманить и провести исследователя в пределы Королевского искусства. Все, что действительно необходимо для того, чтобы приобщить стремящегося к этой работе, - это врожденное родство между душами, ибо только тогда врата в эту Чародейскую беседку распахнутся широко, только тогда дверь в этот Ночной Эдем станет желанным входом.

Тем мужчинам и женщинам, с которыми есть истинное родство в Мастерстве, я хочу сказать несколько слов относительно природы Магической Квинтэссенции - сущности Самого Пути и того, что призвана передать настоящая работа. Мой сердечный совет таков: Квинтэссенцию Магии следует искать не путем сочетания внешних факторов, а исключительно путем непосредственной реализации ее внутреннего источника. Его нельзя открыть, комбинируя систему с системой, веру с верой или практику с практикой; его нельзя найти путем объединения «элементов» в их временных проявленных формах.

Ибо за пределами Внешнего, за пределами дуалистических и субстантивных проявлений элементов уже достигнута Квинтэссенция. Это единство постоянно, как изначальная и внутренняя природа Колдовского Существа; его достижение и есть эта самая реализация. Когда эта Тайна понята, тайна Азота раскрывается полностью. Алхимический процесс обретения Питьевого Золота через растворение и объединение всей Материи должен рассматриваться как обретение Духа, достигающего самопознания посредством собственных преобразований Становления. Мистическая любовная игра Всего этого должна быть увидена в целом, как Любящего, так и Возлюбленного. Квинтэссенцию разумно называть неделимой Монасой.

Сама Магия, семя изначального гнозиса, присуще сущности Мага. Из этой невыразимой однонаправленности - уникального сердца Мага - руки элементального креста простираются по всей Вселенной: бесчисленные пути системы, веры и практики проецируются и проявляются. Когда Квинтэссенция познается таким образом, глаз Знающего может узреть ее силу, пронизывающую все разнообразие и множество.

Эндрю Д. Чамбли – Азоэтия – Гримуар Золотой Жабы

М.: Издательство «Велигор», 2024.-574 с.: ил.

ISBN 978-5-91742-393-7

Эндрю Д. Чамбли – Азоэтия – Гримуар Золотой Жабы – Содержание

Предисловие от переводчика

АЗОЭТИЯ

Введение в издание Сетос

Предисловие к оригинальному изданию

Здесь начинается фимуар Азоэтии

Введение:САББАТ

Краткое вступление

Книга приготовлений. Афрен-я-мун-я-ксо-ксо-ксо

Глава нулевая. Возвещение и вызов

Инвокация. Призыв «Я»

Глава первая. Предварительное о писание основных формул

Сновиденное «Я»

Окои Длань

Иконоборчество

Молитва

Самоочарование

О «закрытых формулах»

Глава вторая. Священные инструменты

Образ и метафора

Описание авторского Алтаря

Дерево - Фетиш

Жезл

Атам или Священный Нож

Рабочий нож

Кубок

Пентакль

Магическое ложе

Алтарь

Сигила: линейное выражение намерения

Круг

Подведение итогов: провозглашение живого храма

Краткое изложение саббатического обряда

КНИГА САББАТА

ВХОЖДЕНИЕ. Первый Ритуал Шабаша

Слова открытия

Декларация

Тройное заклинание (изгнание)

Заклинание воды

Заклинание соли

Заклинание Огня

Приветствия четверех сторон в круге

Восток

Юг

Запад

Север

Заклинание духов частей света

Гимн круга Саббата

Заклинание тени

Заклинание вызванного духа

Заклинание вызванного духа

Принуждение Вызванного

Зов, Эвокация и Связывание

Формула призыва великой магической силы

Соитие

Второй обряд Саббата

Призыв встречи

Соитие

Выход

Третий обряд Саббата

Заклинанье для ритуала выхода

Ритуал и тайна

Приношение в Западных Вратах

Приношение в Южных Вратах

Приношение в Восточных Вратах

Приношение в Северных Вратах

Двойные сосуды

Подношение Саббата на перекрестке дорог

Формулы выхода и пост-выхода

Жертвоприношение Тени

Заклинание для связывания и контроля богов, включающее применение Формул Выхода

Поклонении смертным идолам

Формула инвокации/эвокации, используемая в ритуале выхода

Формула первая

Формула вторая

Формула третья

Окончание выхода

Тайна: Я - Азотос

Я - Алогос Зо־И־Ас

Круговое заклинание Саббата, используемое при закрытии ритуала

КНИГА САББАТА

Вызов «Я»

Призывание «Я»: прохождение через двадцать две буквы шифра

Виденье карты

Касательно сигилистической Азоэтии (или карты возможностей)

Замечание относительно заклинаний и формул

Формулы нулевого элемента

Являются сферой проявления Первой и Двенадцатой Букв Священного Алфавита

Закон уникальности

Формула ощущения

Магия - это трансформация квинтесценции всей природы

О благословенных и мудрых

О непосвященных

Колесо восьми спиц: Саббатическое обучение

Из неписанного

Формула молитвы: уста как сосуд пустоты

Формула руки как сосуд пустоты

Между всеми благословенными и мудрыми тайных култов высших саббатических тайн есть скрытое общение

Структура: компоненты и аспекты формул

Эвокация древнего духа, ввысшая сила пустоты: воплощение черного человека Сабата

Формула черного человека Саббата

Призыв нашего почитаемого повелителя Апетиуи

Формулы первоначального атавизма

Формула Первая

Формула Вторая

Формула первого Солнца

Формула изначального атавизма, воплощенного в жизнях людей, являющаяся предварительным вызыванием и заклинанием для первой и двенадцатой букв

Формула первой священной буквы

Тотемическая формула первой буквы

Образ первого колдуна

Формула первой перевернутой буквы

Формула Алогоса или Пан Атанатоса

Формула Азотоса

Формула Ахроноса

Формула двенадцатой священной буквы

Заклинание ведьмовской веревки и жезла с головой лошади

Видение тайны двенадцатой буквы

Формула силы сферической пустоты

Формулы первогоэлемента

Являются сферой проявления Второй и Тринадцатой букв Священного Алфавита

Всепоклонение - монолог

Формула ощущения Я

Формулы второй священной буквы, чьей силой производится секретное истолкование всех тайн, известных культу Саббата

Истинная формула заклинания Азоэтии

Транслитерация стандартного заклинания, вместе с детализацией соединяющих ритуальных процедур Саббата

Внутренняя форма

Внешняя форма

Восемь ступеней ритуала вхождения являющихся церемониальной основой саббатического ритуала

Ритуальное время

Вторая формула буквы

Оризон

О голосовом выражении магической силы через неосознанную речь

Формула символичной мудрости

Формула сигилы Азоэтии

Восемь путей символической мудрости

Формулы и заклинания тринадцатой священной буквы

Проекция ока в место великого стража

Любовь тринадцатой буквы

Формула ощущений II

Формула собственного колдовства

Формулы второго элемента

Относятся к сфере проявления Третьей и Четырнадцатой Буквы Священного Алфавита

Формулы и заклинания третьей священной буквы

Тройственность квинтсценции

Первый Элемент

Второй Элемент

Третий Элемент

Алхимическое тройственное превращение

Любовные зелья, порошки и огни

Формулы и заклинания четырнадцатой священной буквы

Дева отправляется в путь Саббата

Заклинание, которое читается при вхождении в круг через северо-восточный портал

Формула соития, находящаяся под властью бытия второго Аата

Призывы и формулы, используемые королем и королевой Саббата в обрядах соития

Великая формула сотворения: Абра-Ху-Зраа 444

Формула Зо-Ан-Шу־П-Кет

Формула Зо-Я -Ку-Сет

Зо Ан Шу П Кет Зо Я Ку Сет

Великая формуларазрушения: Жин-Ниак-Са 333

Заклинание Жин-Ниак-Са - 333

Сигиллистическая мудрость Жин-Ниак-Са

Материализация через противостояние

Формулы третьего элемента

Соотносится со сферой проявления Четвертой и Пятнадцатой Букв Священного Алфавита

Формулы и заклинания четвертой священной буквы

Синкретичное изменение

является формулой четвертой священной буквы

Орисон: утерянное имя бога

Апофеоз чувственности: эмоциональное и ностальгическое восприятие

Подведение итога

Сигиллическая мудрость

Афористические и созерцательные формулы

Формулы и заклинания пятнадцатой священной буквы

Первое заклинание пятнадцатой буквы

Второе заклинание пятнадцатой буквы

Третье заклинание пятнадцатой буквы

Все что касается сил Са:

Чары Са

Положение смерти - врата для рождения бессмертного

Некромантические чары Са

Формулы четвертой клетки

Являются сферой проявления Пятой и Шестнадцатой Букв Священного Алфавита

Рука

Око

Фаллос

Уста

Тетраграмматон жестов соития

Жест первый: уробороское, или вечное соитие

Второй жест: ментальноеи абстрактное соитие

Абстрактная или восстановленная перестановка второго жеста

Поклонение великого положения

Третий жест: мимическое и териоморфическое соитие 306 Трансформационное приложение третьего жеста

Видоизменяющееся приложение третьего жеста

Священные положения

Священные положения любви

Позы Священного Алфавита

Заклинание Духов шестнадцатой священной буквы 318 Сигиллистическая мудрость: афористичные и созерцательные формулы

Формулы пятого элемента

Являются сферой проявления Шестой и Семнадцатой Букв Священного Алфавита

Формулы и Заклинания Шестой Священной Буквы

Формула Ксенап (Ксенар)

Пентаграмматон чувств

Пять основных путей посредничества

Первая буква пентаграмматона, являющаяся оптическим путьм посредничества

Вторая буква пентаграмматона, является вкусовым путем посредничества

Третья буква пентаграмматона, является слуховым путем посредничества

Четвертая буква пентаграмматона, является обонятельным путем посредничества

Пятая буква пентаграмматона, является осязательным путем посредничества

Объединяющий путь посредничества, сверхъестественное восприятие

Заклинание для перестановки руки и звезды

Формула семнадцатой священной буквы

Иконостас проклятия

Заклинание духа семнадцатой священной буквы

Заклинание противника

Возвещение адского Саббата

Семирное проклятие

Формулы шестого элемента

Вводное заклинание для вызова могущественных мертвецов

Являются сферой проявления Седьмой и Восемнадцатой Букв Священного Алфавита

Формулы и заклинания Седьмой Священной буквы

Формула пустоты сердца Гексаальфы

Двойные сосуды, которые являются формулой соития седьмой буквы

Всегда девственный сосуд

Чары Сосуда

Каменный Бог

Формула восемнадцатой священной буквы

Молитва и ощущение

Зса-’Пщй: песня подношения Солнцу

Поклонение Солнцу

Формулы седьмого элемента

Является сферой проявления Восьмой и Девятнадцатой Букв Священного Алфавита

Иконостас богохульства

Позитивная формула Иконостаса

Негативная формула Иконостаса

Первая формула ощущений седьмой сферы

Вторая формула ощущений

Черная месса

Дальнейшие предостережения и советы

Иконостас адского Шаббата

Тайны адского Сабата

Проклятие возмездия

Опека и слово прохождения за грань

Эротизм Танатоса

Поклонение тотемической фигуре Саббата

Формула восьмой священной буквы

Раздвоенный посох, его применение и символизм

Саббатический бальзам или быстрый полет

Колдовские чары Саббата - 1

Колдовские чары Саббата - 2

Призов и призывание

Призыв дьявола шабаша

Сигила дьявола

Вызов древнего единого духа вечной женственности

Призыв нашей благословенной матери ононшу

Заклинания и формулы девятнадцатой священной буквы

Первое заклинание девятнадцатой священной буквы

Второе заклинание девятнадцатой священной буквы

Третье заклинание девятнадцатой священной буквы

Итог

Формулы восьмого элемента

Является сферой проявления Девятой и Двадцатой Букв Священного Алфавита

Формула девятой Священной Буквы

Заклинание Зо-Я-Ас

Формула Ахроноса-Сонорха

Эвокация/инвокация силы и сущности Сонорха-Ахроноса

Формулы гипно-восприятия

Формула грежущего владения

Покровительственный дух в гипно-восприятии

Формулы и заклинания Октрига

Формулы и заклинания Октрига

Заклинание восемь изначальных

Тотемическая формула Октрига

Формулы девятого элемента

Являются сферой проявления Десятой и Двадцать Первой Букв Священного Алфавита

Формулы и заклинания десятой священной буквы

Заключительное заклинание и воззвание к духамдесятой буквы

Формулы и заклинания двадцать первой священной буквы

Поклонение тройственной создательнице

Касательно форм и функций духов сексуальности

Формулы сексуального даймона

Дальнейшие заклинания и формулы даймона сексуальности

Из увековечивания священного происхождения ведьмовской крови

Касательно тем соития

Из вампирского соития

Сходная формула эротизма Танатоса

Формулы десятого эллемента

Являться сферой проявления Одиннадцатой и Двадцать Второй Букв Священного Алфавита

Формула Тидхианоса: Алогос или Эрутан

Саббатические принципы, касательно эстетства веры

Эстетизм веры II

Священные фетиши

Великие фетиши

Малые фетиши

Барабан

Колокол

Горн

Ступка и пестик

Священная трещотка

Фетиши гадания

Соединение фетишей

Магия: окружения или связывания

Фамильяр (покровительственный дух): дух-служитель или слуга мага

Заклинание слуги и формула его заключения в сосуде оракула

Заклинание великого Фамилиара

Формулы одиннадцатой святой буквы

Формула двадцать второй Священной Буквы

ПОСЛЕДНИЕ ЗАКЛИНАНИЯ

Вступление

Первое обращение к служителям

Клятва и второе обращение

Первый вызов и призыв

Второй призыв и эвокация

Печать великого освобождения

Словарь

ГРИМУАР ЗОЛОТОЙ ЖАБЫ

Введение

I. Метод, соответствующий традиционным практическим Знаниями и сакральным Обычаям

II. Обряд, как он здесь представлен

Книга Первая. Истинная Мистерия

Двенадцать ударов Колокола Времени

Книга Вторая. Тайна Сабатраксаса

1. Заклинание Дьявола Сабатраксаса

2. Танец Костей

Флейта Призрака

Флейта Обманщика

Костяное Ожерелье

3. Три Пребывания. Рассказ Нищего в Розарии Полуночи

Первое Пребывание: Сон о Рогатом Ребенке 561 Второе пребывание: Звезды под Землей

Третье пребывание: Перевернутое Дерево 566 Окончание

4. Заклинание Запрягания Жабы в плуг семи звезд

5. Заклинание Молитвы Каина Азхака

Завершение: Касаемо Мистерии, как обязательства Писателя