Дело Божье, свершённое на Кресте Христовом, потрясает нас своим величием только после того, как мы восхитимся славой Божьей. Поэтому, если мы хотим говорить о масштабах подвига на Кресте, то сначала нужно задаться вопросом о Боге. Чему Он подобен? Насколько Он велик? Насколько велико Его могущество? Крест гарантирует нам доступ к отношениям с Богом, но мы всегда должны строить их в свете Его сущности, а не просто своих представлений и ожиданий. По словам Джеймса Стюарта, «за Голгофой стоит небесный престол».

Если это правда, то чем глубже мы проникаем в Божью славу, тем больше погружаемся в бесценный подвиг Христа, и наоборот. Как известно, ангелы хотят проникнуть в суть вести об искупительном подвиге Христа (1 Петр. 1:12), потому что в нём Божья слава явлена особенно глубоко, особенно ярко. Великая весть, которую мы называем Евангелием, начинается не с нас или нашей нужды, и даже не с восполнения этой нужды, а с автора этой вести, того, кто посылает глашатаев, - Самого Бога.

Мэтт Чандлер - Откровенное Евангелие

в соавторстве с Джаредом Уилсоном

2018 Grace Publishing International. - 255 с.

ISBN-13: 978-1-933508-72-6

Мэтт Чандлер - Откровенное Евангелие - Содержание

Введение

Часть 1 Евангелие «внизу»

1 Бог

2 Человек

3 Христос

4 Ответ

Часть 2 Евангелие «вверху»

5 Творение

6 Грехопадение

7 Примирение

8 Преображение творения

Часть 3 Смысл и соучастие

9 Опасность задержки Евангелия «внизу»

10 Опасность задержки Евангелия «вверху»

11 Морализм и Крест

Дополнение Евангелие

предполагаемое или откровенное?

Мэтт Чандлер - Откровенное Евангелие - Введение

Беспокоиться я начал субботним вечером несколько лет тому назад. Наша церковь «Деревня» крестила большое количество мужчин и женщин, которые публично заявили о своей вере в Иисуса Христа как Господа и Спасителя. Когда я вошёл в наш небольшой зал, меня поприветствовал здоровяк, которому было лет двадцать с хвостиком. Он крепко меня обнял, а потом рассказал о девушке, которую привёл, чтобы она послушала свидетельства крещаемых. С весёлой нервозностью в голосе он проинформировал меня, что эта девушка - ведьма, а он не сказал ей заранее, куда они направляются. Улыбаясь, парень сообщил, что она очень разозлилась, и он считал, что мне следует знать об этом, «если вдруг что случится». Я сел в первом ряду и с некоторой тревогой помолился, чтобы Бог дал мне мудрости, если события выльются в сцену из фильма ужасов. Я неплохо толкую Библию и проявляю немало пылкости, когда дело касается проповеди Евангелия, но когда речь заходит о заклинаниях, проклятиях и демонических проявлениях, у меня хватает опыта, чтобы понять, что опыта мне не хватает, и мне следует больше молиться, учиться и стремиться к совершенству (но это тема для другой книги). Вскоре подняли настил, накрывающий баптистерий, и в воде оказались две женщины лет тридцати с небольшим. Карен начала рассказывать о своей прошлой жизни. Она рассказала, что последние пятнадцать лет она активно занималась оккультизмом и колдовством, а потом стала говорить, почему Христос лучше, сильнее и более любящий, чем кто-либо или что-либо, - особенно в сравнении с тем, с чем ей пришлось столкнуться в оккультных кругах. Я с облегчением выдохнул: Бог действовал на этом собрании.

Следующим был парень лет двадцати. Он говорил об атеизме, алкоголе, буддизме, наркотиках и сомнениях, а потом рассказал, что, благодаря терпению и настойчивости друга, Святой Дух открыл ему глаза на истину жизни во Христе и прощение через Его Крест. Однако следующие четыре человека, принимающие крещение, меня обеспокоили. Один за другим они возмущали воды баптистерия и рассказывали вариации одной и той же истории: «Я рос(ла) в церкви; каждое воскресенье, утром и вечером, мы ходили в церковь; мы даже посещали служения по средам, ходили на уроки библейской школы и бывали в молодёжном лагере. Если двери церкви были открыты, мы были там. Меня крестили, когда мне было шесть/семь/восемь лет, но я не понимал(а), что такое Евангелие, и спустя какое-то время потерял(а) интерес к церкви и Иисусу. Вскоре я начал(а) предаваться открытому греху. Но недавно меня пригласили в «Деревню» и я впервые услышал(а) Евангелие. Оно меня потрясло. Как я мог(ла) пропустить это мимо ушей?» Или они говорили: «Никто мне не рассказывал об этом». Я и раньше это слыхал, но тот вечер пришёлся на канун дня рождения нашего сына Рейда. Дочке уже было три года, и меня вдруг как ударило: мои дети будут расти в церкви. Тогда я впервые задал себе вопрос: «Как можно ходить в церковь каждую неделю и не услышать Евангелие?» Я тут же решил, что эти люди слышали Благую весть, но у них не хватило духовного слуха, чтобы по-настоящему услышать и принять её.