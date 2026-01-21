Чапмен Гари - Теперь ты говоришь на моем языке
Книга «Теперь ты говоришь на моем языке» — это радостный итог процесса обучения любви. Если предыдущие труды автора объясняли «почему» возникают проблемы, то эта книга отвечает на вопрос «как» их решить окончательно. Она написана в стиле «тренинга», где читателю предлагается перейти от понимания концепции к реальным изменениям в поведении.
Чепмен утверждает, что истинная любовь — это не чувство, которое «случается», а навык, который можно развить. Название книги отражает тот момент триумфа в отношениях, когда один из супругов с облегчением осознает: «Наконец-то меня услышали!». Это издание помогает парам выйти из режима «глухого телефона» и построить коммуникацию, в которой потребности каждого удовлетворяются естественным образом. Книга идеально подходит для тех, кто уже знаком с основами теории Чепмена и хочет закрепить результат на практике.
Чапмен Гари - Теперь ты говоришь на моем языке
Пер. с англ. - СПб.: МРО ХВЕП Христианская Миссия. 288 с.
ISBN 978-5-8445-0194-4
Чапмен Гари - Теперь ты говоришь на моем языке - Содержание
Введение
Глава 1 Общение: Дорога к близости
Глава 2 Неправильные методы общения
Глава 3 Пять уровней общения
Глава 4 Брак по контракту
Глава 5 Брак по завету
Глава 6 Брак по завету: Мечта или реальность?
Глава 7 Почему так важна близость?
Глава 8 Познай себя: Опыт и его значение
Глава 9 Познай себя: Эмоции, желания и выбор
Глава 10 Освоить искусство самораскрытия
Глава 11 Готовность расти: Приоритеты и цели
Глава 12 Удели время важному
Глава 13 Признать различия
Глава 14 Превратить различия в источник удовлетворения
Глава 15 Почему я занимаю оборонительную позицию?
Глава 16 Преодолевая барьеры обороны
Глава 17 Близость: Обнаженные и без чувства стыда
Глава 18 Потом появилась одежда
Глава 19 Эмоциональная близость
Глава 20 Интеллектуальная близость
Глава 21 Сексуальная близость
Глава 22 Духовная близость
Глава 23 Почему мне никто об этом не говорил?
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