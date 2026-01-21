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Чапмен Гари - Теперь ты говоришь на моем языке

Чапмен Гари - Теперь ты говоришь на моем языке
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling

Книга «Теперь ты говоришь на моем языке» — это радостный итог процесса обучения любви. Если предыдущие труды автора объясняли «почему» возникают проблемы, то эта книга отвечает на вопрос «как» их решить окончательно. Она написана в стиле «тренинга», где читателю предлагается перейти от понимания концепции к реальным изменениям в поведении.

Чепмен утверждает, что истинная любовь — это не чувство, которое «случается», а навык, который можно развить. Название книги отражает тот момент триумфа в отношениях, когда один из супругов с облегчением осознает: «Наконец-то меня услышали!». Это издание помогает парам выйти из режима «глухого телефона» и построить коммуникацию, в которой потребности каждого удовлетворяются естественным образом. Книга идеально подходит для тех, кто уже знаком с основами теории Чепмена и хочет закрепить результат на практике.

Чапмен Гари - Теперь ты говоришь на моем языке

Пер. с англ. - СПб.: МРО ХВЕП Христианская Миссия. 288 с.
ISBN 978-5-8445-0194-4

Чапмен Гари - Теперь ты говоришь на моем языке - Содержание

Введение

  • Глава 1 Общение: Дорога к близости

  • Глава 2 Неправильные методы общения

  • Глава 3 Пять уровней общения

  • Глава 4 Брак по контракту

  • Глава 5 Брак по завету

  • Глава 6 Брак по завету: Мечта или реальность?

  • Глава 7 Почему так важна близость?

  • Глава 8 Познай себя: Опыт и его значение

  • Глава 9 Познай себя: Эмоции, желания и выбор

  • Глава 10 Освоить искусство самораскрытия

  • Глава 11 Готовность расти: Приоритеты и цели

  • Глава 12 Удели время важному

  • Глава 13 Признать различия

  • Глава 14 Превратить различия в источник удовлетворения

  • Глава 15 Почему я занимаю оборонительную позицию?

  • Глава 16 Преодолевая барьеры обороны

  • Глава 17 Близость: Обнаженные и без чувства стыда

  • Глава 18 Потом появилась одежда

  • Глава 19 Эмоциональная близость

  • Глава 20 Интеллектуальная близость

  • Глава 21 Сексуальная близость

  • Глава 22 Духовная близость

  • Глава 23 Почему мне никто об этом не говорил?

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Added 21.01.2026
Author brat christifid
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