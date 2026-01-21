Книга «Теперь ты говоришь на моем языке» — это радостный итог процесса обучения любви. Если предыдущие труды автора объясняли «почему» возникают проблемы, то эта книга отвечает на вопрос «как» их решить окончательно. Она написана в стиле «тренинга», где читателю предлагается перейти от понимания концепции к реальным изменениям в поведении.

Чепмен утверждает, что истинная любовь — это не чувство, которое «случается», а навык, который можно развить. Название книги отражает тот момент триумфа в отношениях, когда один из супругов с облегчением осознает: «Наконец-то меня услышали!». Это издание помогает парам выйти из режима «глухого телефона» и построить коммуникацию, в которой потребности каждого удовлетворяются естественным образом. Книга идеально подходит для тех, кто уже знаком с основами теории Чепмена и хочет закрепить результат на практике.

Чапмен Гари - Теперь ты говоришь на моем языке

Пер. с англ. - СПб.: МРО ХВЕП Христианская Миссия. 288 с.

ISBN 978-5-8445-0194-4

Чапмен Гари - Теперь ты говоришь на моем языке - Содержание

Введение