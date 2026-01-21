Чапмен Гэри - Любовь - это глагол

«Любовь — это глагол» — это призыв к активному созиданию своей жизни. Гэри Чепмен смещает фокус с вопроса «Любят ли меня?» на вопрос «Являюсь ли я любящим человеком?». Он доказывает, что подлинная любовь всегда активна: она видит нужду и идет навстречу, она сталкивается с грубостью и отвечает добротой.

Книга наполнена реальными историями людей, чьи жизни изменились после того, как они начали практиковать любовь как ежедневную дисциплину. Это издание помогает читателю провести «инвентаризацию» своего характера и дает инструменты для его совершенствования. Чепмен убеждает: если мы хотим жить в мире, наполненном любовью, мы должны сами стать источником этой любви, превращая каждое наше слово и поступок в созидательное действие.

Гэри Чапмен - Любовь - это глагол

Пер. с англ. - СПб.: Издательский Дом «Христофор», 2010

Гэри Чапмен - Любовь - это глагол - Содержание

Слова признательности

Введение

Щедрая любовь - Картофельное фиаско - Подмена - Простые радости - Пить молоко ложками - Объятие, которое я никогда не забуду - Между горными потоками и колесом обозрения - Маленькая девочка, изменившая мою жизнь - Противоположности сходятся — но что потом? - Новая комната любви - Рождественское чудо - Между ребенком и баскетболом - Смысл жизни - Лучше шоколада - Кто выиграет войну? - Потерянные и найденные — четыре сестры - Мой Рыцарь знает - Сердцебиение Спрингфилда - Девушка, пронзившая мне сердце - Раненое сердце, нашедшее свободу - Войти в мир Молли - Называй меня просто Малышка - Когда Сара научила меня свободе - Хорошее и плохое - Повседневные приключения с мамой - Испытания и ошибки - Это не про меня - Девушка не для моего сына - Доброта в серебряной коробочке - Весенний тюльпан на замерзшей земле - Ей нужно было только время - День, когда муж молился о моей смерти - Битва за посудомоечную машину - Погодный котенок - Прощание с любовницей - Предложение 50/50 - В богатстве и бедности - Цена того стоит - Выдирать цветущие сорняки в саду - Дверь любви

Слова благодарности

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