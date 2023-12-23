Эта небольшая книжка содержит семь речей в честь Господа нашего Иисуса. Нет темы, более дорогой сердцу подлинного служителя, и, в то же время, нет темы, которая настолько превосходила бы его способности. Мы любим эту тему, хоть и теряемся в ней. Все остальные вещи поддаются более или менее точному описанию; но невозможно подобрать слова, чтобы рассказать об искупительной благодати и жертвенной любви Иисуса; и все же мы охотно ограничились бы на всю жизнь одной этой темой, не говорили бы ни о чем, кроме Возлюбленного. Как арфа Анакреонта отказывалась воспевать что-либо, кроме любви, так и мы с радостью говорили бы только о замечательных деяниях и достойной обожания Личности нашего Господа. Мы воспеваем Божьего Сына, но как невыразительно! Конечно же, мы никогда не сможем достаточно хорошо воспевать Того, Чье имя чудесно, ибо дела Его так почетны и славны, правда Его на века. Мы не можем удовлетвориться ничем из того, что пишем о Нем, потому что, пока перо скользит по бумаге, сердце жаждет все большего и большего.

То, что Христос - конец закона, одно из наиболее славных свершений Господа нашего, и для всех нас великое благословение знать Его в этом качестве. Многие не приходят ко Христу, несмотря на то, что, в некотором роде, искренне и осмысленно желают быть спасенными, так как не могут ощутить Божьего пути спасения. Прочтите главу, из которой взят наш эпиграф, и вы увидите, что они «имеют ревность по Боге, но не по рассуждению» {Рим. 1 0:2} Наши увещевания действуют на них настолько, что они начинают желать вечной жизни, но «они не покорились праведности Божией» {Рим. 1 0:3}. Обратите внимание на слова «не покорились, потому что здесь нужна покорность.

Чарльз Сперджен - Славные свершения Христа: Что сделал для тебя Иисус

Пер. с англ. - СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2007. - 128 с.

ISBN 978-5-7454-1 005-5

Чарльз Сперджен - Славные свершения Христа - Содержание