Чеботарёв - Беспокойные люди

В сороковые годы двадцатого века для верующих и особенно духовенства не было в нашей стране чиновника, который бы вызывал столько страха и при этом внушал столько надежды, как уполномоченный Совета по делам Русской православной церкви. И хоть появилась эта должность лишь в самом конце 1943 г., название ее было для нашего народа давно знакомым и привычным. В годы советской чрезвычайщины всевозможных уполномоченных направлялось в регионы множество, и ведали они самыми разными вопросами: заготовками сена, валенок и шкур, проведением посевной и уборочной, созданием колхозов, борьбой с безграмотностью. Но в массовом сознании до наших дней сохранились только вот эти. На протяжении полувека от них зависела декларированная советской конституцией возможность верующих «удовлетворять религиозные потребности», то есть соборно молиться и участвовать в церковных таинствах. Уполномоченные рассматривали инициативы открытия и закрытия храмов. Без их разрешения нельзя было купить автомобиль на приход, провести отопление или электричество в храм. Да что там электричество, даже гвоздь забить или написать новую фреску было невозможно без доброй воли этого начальника. Он единолично решал не только, куда и сколько приходских денег будет направлено, но и останется ли батюшка в своем приходе хотя бы до завтрашнего утра.

На любое обращение верующих, священника и даже архиерея у уполномоченного была обязательно припасена тайная инструкция. Возникнет вопрос у духовного лица, придет он к уполномоченному, вот тогда и достанет тот с полки заветную книжечку и зачитает батюшке или владыке соответствующий абзац, который разъяснит ему, что собирается сотворить он дело по советским законам недопустимое. А в руки книжки не даст. Не положено. Верующие в СССР лишь в общих чертах представляли, по каким правилам в стране открываются и закрываются храмы, приобретается движимое и недвижимое имущество, производится колокольный звон. Это давало уполномоченным широкий простор для ограничения церковной деятельности. При всем этом все верующие в стране должны были быть твердо уверены, что в духовной жизни они свободны как никто и нигде в мире. Ведь сталинская конституция разрешила в СССР не только антирелигиозную пропаганду неверующим, но и возможность «отправлять культ» людям религиозным.

И в самом деле, положение верующих СССР в сороковые годы двадцатого века изменилось в лучшую сторону, хотя всерьез о религиозной свободе, разумеется, говорить не приходилось. В тех немногочисленных населенных пунктах, где открылись в эти годы храмы, в согласованное с советским чиновником время и в специально отведенных помещениях официально зарегистрированному властями священнику разрешалось для пожилых людей совершать богослужения, соборовать и причащать больных прихожан на дому (без присутствия посторонних при этом). В остававшееся же время батюшка должен был не активничать в проповеди веры, а за мир во всем мире бороться да благодарить власти, не вмешивающиеся «во внутреннюю каноническую жизнь Церкви». Конечно, годы вносили некоторые нюансы в деятельность уполномоченных, но суть оставалась неизменной. Советские обер-прокуроры зорко следили за исполнением законодательства о культах, состоянием Православной церкви, подбирали для нее кадры и жестко пресекали все попытки активизировать деятельность. Никаких прямых контактов с органами партийными, советскими, хозяйственными и даже общественными у Церкви быть не могло. Уполномоченный Совета по делам РПЦ должен был быть непременным посредником во всех ее связях с внешним миром.

Чеботарёв С.А. - Беспокойные люди - Провинциальные истории непровинциальной религиозной жизни СССР – Монография

Тамбов : Издательский дом «Державинский», 2025. - 448 с.: ил.

ISBN 978-5-00078-891-2

Чеботарёв С.А. - Беспокойные люди – Содержание

Вступление

Глава 1. ДВЕНАДЦАТЬ

Николай Дмитриевич Медведев (1943-1944 гг.) Писарь из Оржевки

Павел Константинович Павлов (1945-1947 гг.) Отважный романтик

Георгий Васильевич Моисейцев (1947-1950 гг.) Новый «Новохудоносор»

Константин Михайлович Гугняев (1951-1953 гг.) Парфюмер

Владимир Матвеевич Пузанков (1953-1958 гг.) Он предложил вновь открывать церкви

Алексей Илларионович Заворыкин (1958-1961 гг.) Неистовый гонитель

Петр Иванович Чаузов (1961 г.) Уполномоченный, которого никто не заметил

Анатолий Иванович Зверев (1961-1966 гг.) «По имени и житие твое»

Дмитрий Павлович Беликов (1966-1969 гг.) Ровесник революции

Василий Иванович Дмитриенко (1969-1975 гг.) Тот, кто был главнее архиерея

Николай Николаевич Астафьев (1975-1981 гг.) Уполномоченный Коля

Владимир Ильич Рачков (1981-1990 гг.) Последний

Глава 2. ПРЕЕМНИК АПОСТОЛОВ

Легендарный архиерей

«Вера должна засиять новым пламенем»

Программа возрождения русской Церкви. «Все возможно верующим»

«Красных попов нам не надо». Святитель Лука и обновленцы

Поместный собор 1945 года. «Я низко не кланяюсь»

Признанье и изгнанье. Перевод из Тамбова

«Чем дальше от Москвы, тем дальше от света». Восприятие святителем Лукой «новой церковной политики»

«Считают меня красным». Компромисс бескомпромиссного святителя

«Сила моя в немощи совершается». Плохой администратор

Он пошел за Ним

Глава 3. НАСТОЯЩИЙ КРАСНЫЙ АРХИЕРЕЙ. АРХИЕПИСКОП ИОАСАФ И ЕГО ВРЕМЯ

Встреча и проводы

Мощи святителя Питирима

Открытие второго храма в Тамбове

Конфликт

Строительство Петропавловского храма

Блестящий администратор

Кадры решают всё

1 БуИ Т 4. красного архиерея»

Глава 4. БЕСПОКОЙНЫЕ ЛЮДИ

Дело священника Георгия Кириллова

Ходатай

Народное сопротивление сносу храмов

Граждане Небесного Царства

Глава 5. КАК СТАЛИН ПЕРЕСТАЛ ОТКРЫВАТЬ ЦЕРКВИ В СССР

Жалует царь, да не жалует псарь

Открыть вне всяких процедур

Отказать просто, разрешить сложно

Как гора родила мышь

Конец политики «нового курса»

Глава 6. «СТАЛИН ПОКАЯЛСЯ: Я САМ ЕГО ИСПОВЕДОВАЛ». История одной поездки

Таинственная гостья

На дальней земле

Россия возвращается

Игумения Горней обители

В Москву

Встреча с Родиной

Сталин покаялся

Паломничество к родным святыням

Русь еще жива

В заточении

Трагедия певца «нового курса»

Долгожданное возвращение

Именной указатель

Список сокращений