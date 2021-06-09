Серия – «Древнейшие источники по истории Восточной Европы»

В настоящем выпуске свода «Древнейшие источники по истории Восточной Европы» собраны западноевропейские, а также восточнохристианские (византийские) карты VIII—XIII вв.

Основным картографическим жанром, где содержалась информация о Восточной Европе, были в то время средневековые карты мира (mappae mundi). Рамками этого жанра выпуск и ограничен. Включены также немногочисленные региональные карты (Европы, Ближнего Востока), являющиеся, по сути, производными от mappae mundi. Не вошла в выпуск карта римских дорог, так называемая Певтингерова таблица, единственный список которой датируется началом XIII в., — не только потому, что она может быть признана «античной» с большим правом, чем другие карты со столь же архаичным содержанием, вошедшие в данный выпуск. Дело в том, что ее уникальную информацию, находящую мало аналогий в других картах, будет целесообразно объединить в одном выпуске с нарративным географическим описанием Равеннского анонима.

В тот же выпуск свода войдет и единственная карта собственно античного времени, включающая информацию о Северном Причерноморье, — рисованный «дорожник» на щите из Дура-Эвропос (ок. середины III в.). Особого рассмотрения потребуют «птолемеевские» карты, известные в византийских рукописях с XIII в., — их следует публиковать вместе с нарративным «Руководством по географии» Клавдия Птолемея, на тексте которого они основаны. Для вошедших в данный выпуск карт приводятся следующие основные сведения: (а) Датировка, место создания и атрибуция согласно литературе и библиотечным каталогам. Спорные моменты отмечаются; однако явно устаревшие датировки и идентификации не упоминаются, (б) Размеры карты приводятся по возможности, если они есть в литературе или автор видел оригинал.

Одна цифра обозначает диаметр, две — размеры по вертикали и горизонтали, (в) Ориентация карты, (г) Количество географических названий, (д) Характерные особенности карты, (е) Источник, на котором основывается публикация (т.е. предшествующие издания, репродукция, неопубликованная фотография или оригинал), (ж) Состав рукописи, насколько он известен, (з) Список изданий, (и) Список литературы, (к) Список репродукций, где особо оговариваются репродукции в цвете и перерисовки. В случае широкой известности карты упоминаются лишь наиболее доступные и наиболее качественные репродукции. Карты мира сильно различаются по объему информации — от простейших схемок с несколькими географическими названиями до Эбсторфской карты мира, содержащей ок. 1600 легенд.