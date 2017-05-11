Человеческая целостность и встреча культур - Успенские чтения

ISBN 978-966-378-055-9

Составитель: Константин Сигов

Ответственный за выпуск Юрий Вестель

Митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР Приветственное слово

Митрополит Минский и Слуцкий ФИЛАРЕТ Миропорядок личности

Архим. ИОВ (ГЕЧА) Преображение мира

Игумен МИХАИЛ ВАН-ПАРЕЙС Всемогущество Божие и человеческая свобода:святоотеческий подход

ЭНЦО БЬЯНКИ Поиск человека — поиск Бога

ХРИСТОС ЯННАРАС Филия, агапэ и эрос в церковной перспективе

Священник ВЛАДИМИР ЗЕЛИНСКИЙ Личность как диалог о бессмертии

ВИКТОРМАЛАХОВ Homo obses. Феномен заложничества и человеческая идентичность

Священник ХЬЮ УАЙБРУ Евхаристия и сердечная молитва

Человеческая личность и встреча культур

Митрополит ГЕОРГИЙ (ХОДР) Церковь и политика

Священник СЕРГИЙ ГОВОРУН Несколько замечаний к декларации о правах и достоинстве человека

АДАЛЬ БЕРТ О МАЙНАРДИ Европейский гуманизм, права человека и христианская концепция личности

ЮРИЙ ВЕСТЕЛЬ Вера и философия

АЛЕКСАНДР ФИЛОНЕНКО Собирающий зов Другого: сотериология и философия благодарения

ДЕНИ ЛАНСЕЛЬ Мир внутри человека как условие встречи культур и мира во всем мире

ВИТАЛИЙ ДАРЕНСКИЙ Библейское учение о человеке и современная психология: парадоксы преемственности

Осмысление человека в исторической перспективе

ЕВГЕНИЙ РАШКОВСКИЙ Правда Неба и правда Земли: рассуждение на грани философии и живописи

КЕВИН КОРРИГАН Трехсоставная и двусоставная душа в диалогах Платона, у Евагрия Понтийского и Григория Нисского

АНТУАН АРЖАКОВСКИЙ Православная мысль после Второй мировой войны

НАДЕЖДА НИКИТЕНКО Святые целители в стенописи Софии Киевской

МАРИНА НОВИКОВА Патриотизм: мифы и миссия

ИГОРЬ СОЛОМАДИН Диалогическое мышление в секулярную эпоху (М. Бахтин и О. Розеншток-Хюсси)

ЕЛЕНА ГЛАЗОВА Смерть автора в художественном тексте: противостояние Осипа Мандельштама и Ролана Барта

ТАТЬЯНА СУХОДУБ Киевский круг Серебряного века: Александр Закржевский

СВЕТЛАНА КУЗЬМИНА Философ и образовательная среда города (киевские страницы XIX - нач. XX вв.)

СЕРГЕЙ БОРТНИК Мартин Хенгель: "исследователь, к которому недостаточно прислушиваются"

Из духовного наследия

ЕЛЕНА КЛЕПИНИНА-АРЖАКОВСКАЯ Руки священника

Протоиерей ГЕОРГИЙ ФЛОРОВСКИЙ Письмо У. Николлсу

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ Духовность Восточной Европы и ее вклад

Человеческая целостность и встреча культур - Успенские чтения - Человеческая целостность в христианской перспективе - Приветственное слово Международные Успенские чтения ежегодно проводятся шесть лет и уже прочно вошли в богословскую, научную и культурные сферы современной церковной жизни. Известные богословы, ученые, историки, все, кому не безразлична судьба Церкви, используют эту прекрасную возможность, чтобы встретиться, пообщаться, обсудить актуальные проблемы современной духовной жизни, выработать общие концепции ее укрепления и развития. Тема «Человеческая целостность и встреча культур» ныне является чрезвычайно актуальной. Мы стали свидетелями параллельного существования двух тенденций в развитии мировых цивилизаций — объединения народов, государств и культур и их противопоставления, которое приводит к началу войн и насилию. Эти две тенденции взаимно исключают друг друга, и поэтому мир стоит на грани самоуничтожения. Чтобы предотвратить эти деструктивные процессы, люди должны научиться относиться друг к другу как к образу и подобию Божьему, ведь Христос был распят на кресте за всех нас, независимо от национальности и культуры. А чтобы научиться уважать, человечество должно опираться на евангельские ценности. Ушедший XX век останется в истории веком секуляризации, отхода от Христа, Евангелия, христианских ценностей. Казалось бы, все усилия научного, технического и социального прогресса направлены для блага человека. Однако реалии жизни говорят об обратном. Человек, лишенный Благой Вести, духовной основы, не способен использовать достижения этого прогресса для своего блага. Сегодня, в начале

XXI века, человеку необходимо напомнить, кто он, откуда и куда идет. В этом плане чрезвычайно важной является миссионерская деятельность Церкви, катехизация.

Человек сотворен по образу и подобию Божию, и в наше время ему необходимо вернуть сознание Богосыновства, вернуть чувство ответственности за свою личную судьбу и за судьбу всего творения перед Богом, историей и своей совестью. Человек не только творение Божие, но и участник Божественного творческого процесса. От этого сознания зависит то, каким будет XXI век.

Божественное Откровение отчетливо свидетельствует, что, если мы хотим изменить мир к лучшему, мы должны изменить сначала себя, изменить свой внутренний мир, жить по Евангелию, по-христиански. А это значит: постепенно возрастать, духовно совершенствоваться, уподобляться Христу. Он сам дал нам пример для подражания. А пример этот — вся Его жизнь, мышление, любвеобильное отношение к ближнему и окружающему миру. Искреннее желание следовать за Христом должно стать основой жизни человека — творца истории.

Святой апостол Иоанн Богослов свидетельствует: «Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе: Сей есть истинный Бог и жизнь вечная» (1 Ин. 5:20).

Желаю всем вам, возлюбленные во Христе участники Успенских чтений, помощи Божией в ваших трудах, плодотворной работы, терпения, сил, энергии и оптимизма.

Призываю на вас благословение Божие.

Митрополит Киевский и всея Украины ВЛАДИМИР