Чтобы уяснить себе точку зрения Православия в этом вопросе, необходимо обратиться к православной антропологии, православному учению о человеке, особенно к тем его оттенкам и акцентам, которые могут прояснить для нас отношение Восточной Церкви к полу, а также девиантным формам его бытия.

Предварительно следует заметить, что в Православии нет детально развернутой антропологической системы — мы не найдем в писаниях Св. Отцов такой книги, о которой можно было бы сказать, что в ней православное учение о человеку изложено наиболее полно, емко, богословски корректно (за исключением, быть может, труда св. Григория Нисского «Об устроении человека»). Восточное христианство вообще менее склонно кодифицировать тайны жизни человеческой в виде энциклик и пасторальных посланий. Единственная книга, служащая мерилом отношения Церкви к человеку — это Библия. В Священном Предании основные антропологические темы Писания получают свое дальнейшее развитие.

По большому счету, можно говорить о трех основных темах, определяющих православное учение о человеке. Это тема сотворения человека, его грехопадения и преодоления падшего состояния во Христе. Человек — творение Божие, причем творение особенное, кардинально отличающееся от всех прочих. Он — единственное существо в тварном мире, не просто сотворенное, но содеянное по образу и подобию самого Создателя (imago dei).

Человек и пол - Госмосексуализм и пути его преодоления

Совместно с «Das Deutsche Institut fur Jugend und Gesellschaft» Санкт-Петербург: ЫЙРОС, 1998 — 276 с.

ISBN 5-89829-004-4

Человек и пол — Содержание

ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ И ГОМОСЕКСУАЛИЗМ

Сотворение человека по образу и подобию Божию

Половое разделение и Грех

Православная аскетика

Человек и пол. Брак

Содомия и блуд

Общество и его морально-ценностные установки

Тема содомии в церковной литературе и Библии

Этика язычества и этика христианства

Покаяние как единственный путь избавления

ВВЕДЕНИЕ

В поисках биологических причин гомосексуальности

Как возникают гомосексуальные чувства

Часть 1. К ВОПРОСУ О БИБЛЕЙСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ

Иудейская сексуальная революция (Деннис Прэгер)

Послание к Римлянам 1:26—27: Основной текст и контекст

Сексуальность — дар Божий

Часть 2. ОСОБЕННОСТИ ГОМОСЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

Формирование гомосексуальной ориентации

Восстановительная терапия

Комплекс неполноценности у гомосексуалов (Жерар ван дер Аардвен)

Гомосексуализм излечим! (Ричард А. Коген)

Часть 3. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ И БИОЛОГИЯ

Сложное взаимодействие наследственности и среды

Миф об органической гомосексуальности

Часть 4. ГОМОСЕКСУАЛИСТЫ И ЛЕСБИЯНКИ, ИЛИ «НУЖЕН» ЛИ ГОМОСЕКСУАЛИЗМ?

Мужской гомосексуализм с другой точки зрения (Джозеф Николози)

Диагноз «Гомосексуализм» и ВОЗ

Гомосексуализм и здоровье. Факты

Часть 5. КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТИ

Возможны ли перемены? (Боб Дэвис и Лори Рентцель)

Не жить двойной жизнью!

Как помочь человеку расстаться с гомосексуализмом?

Часть 6. ПРИЛОЖЕНИЯ