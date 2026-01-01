Человек и пол - Госмосексуализм и пути его преодоления
Чтобы уяснить себе точку зрения Православия в этом вопросе, необходимо обратиться к православной антропологии, православному учению о человеке, особенно к тем его оттенкам и акцентам, которые могут прояснить для нас отношение Восточной Церкви к полу, а также девиантным формам его бытия.
Предварительно следует заметить, что в Православии нет детально развернутой антропологической системы — мы не найдем в писаниях Св. Отцов такой книги, о которой можно было бы сказать, что в ней православное учение о человеку изложено наиболее полно, емко, богословски корректно (за исключением, быть может, труда св. Григория Нисского «Об устроении человека»). Восточное христианство вообще менее склонно кодифицировать тайны жизни человеческой в виде энциклик и пасторальных посланий. Единственная книга, служащая мерилом отношения Церкви к человеку — это Библия. В Священном Предании основные антропологические темы Писания получают свое дальнейшее развитие.
По большому счету, можно говорить о трех основных темах, определяющих православное учение о человеке. Это тема сотворения человека, его грехопадения и преодоления падшего состояния во Христе. Человек — творение Божие, причем творение особенное, кардинально отличающееся от всех прочих. Он — единственное существо в тварном мире, не просто сотворенное, но содеянное по образу и подобию самого Создателя (imago dei).
Человек и пол - Госмосексуализм и пути его преодоления
Совместно с «Das Deutsche Institut fur Jugend und Gesellschaft» Санкт-Петербург: ЫЙРОС, 1998 — 276 с.
ISBN 5-89829-004-4
Человек и пол — Содержание
ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ И ГОМОСЕКСУАЛИЗМ
Сотворение человека по образу и подобию Божию
Половое разделение и Грех
Православная аскетика
Человек и пол. Брак
Содомия и блуд
Общество и его морально-ценностные установки
Тема содомии в церковной литературе и Библии
Этика язычества и этика христианства
Покаяние как единственный путь избавления
ВВЕДЕНИЕ
В поисках биологических причин гомосексуальности
Как возникают гомосексуальные чувства
Часть 1. К ВОПРОСУ О БИБЛЕЙСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
Иудейская сексуальная революция (Деннис Прэгер)
Послание к Римлянам 1:26—27: Основной текст и контекст
Сексуальность — дар Божий
Часть 2. ОСОБЕННОСТИ ГОМОСЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
Формирование гомосексуальной ориентации
Восстановительная терапия
Комплекс неполноценности у гомосексуалов (Жерар ван дер Аардвен)
Гомосексуализм излечим! (Ричард А. Коген)
Часть 3. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ И БИОЛОГИЯ
Сложное взаимодействие наследственности и среды
Миф об органической гомосексуальности
Часть 4. ГОМОСЕКСУАЛИСТЫ И ЛЕСБИЯНКИ, ИЛИ «НУЖЕН» ЛИ ГОМОСЕКСУАЛИЗМ?
Мужской гомосексуализм с другой точки зрения (Джозеф Николози)
Диагноз «Гомосексуализм» и ВОЗ
Гомосексуализм и здоровье. Факты
Часть 5. КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТИ
Возможны ли перемены? (Боб Дэвис и Лори Рентцель)
Не жить двойной жизнью!
Как помочь человеку расстаться с гомосексуализмом?
Часть 6. ПРИЛОЖЕНИЯ
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