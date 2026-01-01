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Человек и пол - Госмосексуализм и пути его преодоления

Человек и пол - Госмосексуализм и пути его преодоления
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Category ESXATOS BOOKS, Ethics, Psychology Psychotherapy, Health

Чтобы уяснить себе точку зрения Православия в этом вопросе, необходимо обратиться к православной антропологии, православному учению о человеке, особенно к тем его оттенкам и акцентам, которые могут прояснить для нас отношение Восточной Церкви к полу, а также девиантным формам его бытия.

Предварительно следует заметить, что в Православии нет детально развернутой антропологической системы — мы не найдем в писаниях Св. Отцов такой книги, о которой можно было бы сказать, что в ней православное учение о человеку изложено наиболее полно, емко, богословски корректно (за исключением, быть может, труда св. Григория Нисского «Об устроении человека»). Восточное христианство вообще менее склонно кодифицировать тайны жизни человеческой в виде энциклик и пасторальных посланий. Единственная книга, служащая мерилом отношения Церкви к человеку — это Библия. В Священном Предании основные антропологические темы Писания получают свое дальнейшее развитие.

По большому счету, можно говорить о трех основных темах, определяющих православное учение о человеке. Это тема сотворения человека, его грехопадения и преодоления падшего состояния во Христе. Человек — творение Божие, причем творение особенное, кардинально отличающееся от всех прочих. Он — единственное существо в тварном мире, не просто сотворенное, но содеянное по образу и подобию самого Создателя (imago dei).

Человек и пол - Госмосексуализм и пути его преодоления

Совместно с «Das Deutsche Institut fur Jugend und Gesellschaft» Санкт-Петербург: ЫЙРОС, 1998 — 276 с.
ISBN 5-89829-004-4

Человек и пол — Содержание

ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ И ГОМОСЕКСУАЛИЗМ

  • Сотворение человека по образу и подобию Божию

  • Половое разделение и Грех

  • Православная аскетика

  • Человек и пол. Брак

  • Содомия и блуд

  • Общество и его морально-ценностные установки

  • Тема содомии в церковной литературе и Библии

  • Этика язычества и этика христианства

  • Покаяние как единственный путь избавления

ВВЕДЕНИЕ

  • В поисках биологических причин гомосексуальности

  • Как возникают гомосексуальные чувства

Часть 1. К ВОПРОСУ О БИБЛЕЙСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ

  • Иудейская сексуальная революция (Деннис Прэгер)

  • Послание к Римлянам 1:26—27: Основной текст и контекст

  • Сексуальность — дар Божий

Часть 2. ОСОБЕННОСТИ ГОМОСЕКСУАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

  • Формирование гомосексуальной ориентации

  • Восстановительная терапия

  • Комплекс неполноценности у гомосексуалов (Жерар ван дер Аардвен)

  • Гомосексуализм излечим! (Ричард А. Коген)

Часть 3. ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ И БИОЛОГИЯ

  • Сложное взаимодействие наследственности и среды

  • Миф об органической гомосексуальности

Часть 4. ГОМОСЕКСУАЛИСТЫ И ЛЕСБИЯНКИ, ИЛИ «НУЖЕН» ЛИ ГОМОСЕКСУАЛИЗМ?

  • Мужской гомосексуализм с другой точки зрения (Джозеф Николози)

  • Диагноз «Гомосексуализм» и ВОЗ

  • Гомосексуализм и здоровье. Факты

Часть 5. КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ГОМОСЕКСУАЛЬНОСТИ

  • Возможны ли перемены? (Боб Дэвис и Лори Рентцель)

  • Не жить двойной жизнью!

  • Как помочь человеку расстаться с гомосексуализмом?

Часть 6. ПРИЛОЖЕНИЯ

  • Сведения об авторах

Views 372
Rating 5.0 / 5
Added 01.01.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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