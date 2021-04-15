Эта книга адресована тем, в ком живет стремление уподобиться Господу Иисусу Христу. Она для тех, кто недоволен собой, кто хочет узнать, как сделать так, чтобы их жизнь все больше и больше отражала лучезарную природу и духовную эффективность Человека из Назарета. Да, Иисус был единственным в своем роде. Он был Сыном Божьим. И всё же Он был не настолько иным, чтобы всякая попытка стать похожим на Него была обречена на неуспех. Ведь Он также был подлинным и истинным человеком. Он был одним из нас – это тот пункт, на котором держится христианское учение. Человеческая природа – это то общее, что есть у нас с Иисусом. Но это не единственный момент. Нам, как и ему, дан Дух Святой.

Тот Дух, который обитал в Нем, обитает в нас. И если мы будем воспринимать Иисуса как Человека, исполненного всей полнотой Духа, а самих себя – как учеников, исполненных Духа, но не в полной мере, то на ситуацию можно взглянуть по-новому. Тогда в нас пробуждается живой интерес к тому, что Духом совершалось в Господе нашем, потому что ставшее возможным для Него, во всей божественной полноте, может стать реальным для нас, пусть и в меньшей, ограниченной степени. Итак, эта книга об Иисусе, об истинной красоте человечности, явленной в Нем. Но это книга и о нас самих со всеми нашими недостатками, устремлениями и усилиями, направленными к тому, чтобы обрести состояние духа, подобное тому, которое было у Христа. И ещё это книга о Святом Духе, потому что только с Его помощью образ живущего в нас Христа получит свое завершение

Джон Ларссон - Человек исполненный всей полнотой духа

Международная Штаб-квартира Армии Спасения

ул. королевы Виктории 101, Лондон, Англия, ЕС4Р 4ЕР

© Генерал Армии Спасения, 2008 г.Впервые опубликовано в 1986 году

Пересмотрено в 1988 году 143ст

Джон Ларссон - Человек исполненный всей полнотой духа - Содержание

1 Иисус есть подлинный и истинный человек

2 Иисус был в силе Духа

3 Исключительно самобытный человек

4 Исключительно властный человек

5 Исключительно привлекательный человек

6 Исключительно бескомпромиссный человек

7 Исключительно эффективный человек

8 Исключительно спокойный человек

9 Человек, всецело полагавшийся на Бога

10 Исключительно заботливый человек

11 Исключительно бесстрашный человек

12 Человек исключительно непритязательный

13 Исключительно бескомпромиссный человек

14 Человек исключительного долготерпения

15 Исключительно радостный человек

16 Исключительно непоколебимый человек

17 Исключительно великодушный человек

18 Исключительно благой человек

19 Человек удивительного самообладания

20 Человек, который всегда помнил о Боге

21 Человек, который прекрасно знал этот мир

22 Человек, бесконечно одаренный Духом (1)

23 Человек, бесконечно одаренный Духом (2)

24 Исключительно цельный и разносторонний человек

25 Мы сами – дар становится доступным

26 Мы сами – «возгреваем» дар Божий

Руководство к изучению книги генерала Ларссона

«Человек, исполненный всей полнотой Духа»