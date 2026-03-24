Чемберс - Библейская психология

Вот три удивительные стадии, характеризующие состояние вселенной перед появлением в ней человека: ангелы и архангелы властвуют в чудесном мире, который Бог сотворил в начале и о котором Божий Дух вспоминает в Иов 38:7: «... при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». Люцифер со своими ангелами терпит величайшее крушение. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою».

Без подобных пояснений отрывок Быт. 1:2 остается непонятным. Сказать, что «в начале сотворил Бог небо и землю», а потом сказать, что «земля же была безвидна и пуста», — значит так или иначе внести путаницу. Подразумевается, что между двумя описанными в этих стихах эпохами произошла катастрофа, о которой в Библии подробно не говорится ввиду очевидно более важной цели ее повествования - разъяснения Божьего замысла относительно человеческого рода. Приблизительно описывая этот замысел, мы можем сказать, что Бог сотворил человека для противостояния дьяволу.

Эта тема связана со странными, незнакомыми нам истоками той жизни, которой мы живем в настоящее время. Такие вещи не стоит преувеличивать, но не следует и полностью их игнорировать. Отметить их в нашей «Библейской психологии» необходимо, так как у них есть своя особая роль в нынешнем существовании человечества.

Чемберс Освальд - Библейская психология

Чемберс Освальд - Библейская психология – Содержание

Предисловие американского издателя