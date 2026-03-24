Чемберс - Библейская психология

Вот три удивительные стадии, характеризующие состояние вселенной перед появлением в ней человека: ангелы и архангелы властвуют в чудесном мире, который Бог сотворил в начале и о котором Божий Дух вспоминает в Иов 38:7: «... при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». Люцифер со своими ангелами терпит величайшее крушение. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою».
Без подобных пояснений отрывок Быт. 1:2 остается непонятным. Сказать, что «в начале сотворил Бог небо и землю», а потом сказать, что «земля же была безвидна и пуста», — значит так или иначе внести путаницу. Подразумевается, что между двумя описанными в этих стихах эпохами произошла катастрофа, о которой в Библии подробно не говорится ввиду очевидно более важной цели ее повествования - разъяснения Божьего замысла относительно человеческого рода. Приблизительно описывая этот замысел, мы можем сказать, что Бог сотворил человека для противостояния дьяволу.
Эта тема связана со странными, незнакомыми нам истоками той жизни, которой мы живем в настоящее время. Такие вещи не стоит преувеличивать, но не следует и полностью их игнорировать. Отметить их в нашей «Библейской психологии» необходимо, так как у них есть своя особая роль в нынешнем существовании человечества.
Чемберс Освальд - Библейская психология
Пер. с англ. — СПб.: Виссон, 2011. — 272 с. — (Вникай в учение).
ISBN 978-5-904737-25-2
Чемберс Освальд - Библейская психология – Содержание
Предисловие американского издателя
Глава 1.Человек: его сотворение, призвание и преображение
Глава 2. Человек: его сотворение, призвание и преображение. Создание человека
Глава 3. Человек: его сотворение, призвание и преображение. Падение человека
Глава 4. Человек: его сотворение, призвание и преображение. Преображение через искупление
Глава 5. Душа: сущность, существование и проявления
Глава 6. Душа: сущность, существование и проявления. Основополагающие силы души
Глава 7. Душа: сущность, существование и проявления. Плотские проявления души
Глава 8. Душа: сущность, существование и проявления. Прошлое, настоящее и будущее души
Глава 9. Сердце: средоточие жизни
Глава 10. Сердце: средоточие жизни. Излучатель личностной жизни
Глава 11. Сердце: средоточие жизни. Излучатель личностной жизни (продолжение)
Глава 12. Сердце: средоточие жизни. Место встречи с совершенной жизнью
Глава 13. Я, мое, мое «я». Я как познающий. Я как «эго»
Глава 14. Я, мое, мое «я». Я как познаваемый. Мой облик
Глава 15. Я, мое, мое «я». Я как «я». Мое «я»
Глава 16. Я, мое, мое «я». Я и совесть
Глава 17. Дух: владения и владычество Духа. Бытие Троицы
Глава 18. Дух: владения и владычество Духа. Земная вселенная
Глава 19. Дух: владения и владычество Духа. Вселенная человека
Глава 20. Дух: владения и владычество Духа. Вселенная человека (продолжение)
Comments (1 comment)