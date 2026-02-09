Бог есть Любовь. Вы когда-нибудь думали, что нам её не хватает? Только представьте: Бог всей Вселенной – Творец азота и сосновых иголок, галактик – любит нас радикальной, безусловной любовью, которая пожертвовала собой ради нас. И каков обычно наш ответ? Мы ходим в церковь, поём песни и пытаемся не ругаться матом. Не важно, согласились вы сейчас мысленно или вслух… мы все понимаем, что-то не так.

Есть ли что-то глубоко в вашем сердце, взывающее к тому, чтобы вырваться из рамок своего статуса кво? Голодны ли вы по настоящей вере, которая обращается к проблемам нашего мира, имея осязаемые, и даже радикальные решения?

Бог призывает вас к отношениям страстной любви с Ним Самим. Потому что ответ к религиозной самоуверенности не в том, чтобы усерднее стараться выполнять список дел – но в том, чтобы усерднее стараться выполнять список дел – но в том, чтобы влюбиться в Бога. И если вы однажды переживёте Его любовь, такую как описывает Фрэнсис, вы уже никогда не останетесь прежним. Потому что когда вы безумно в кого-то влюблены, всё вокруг меняется. В уникальном стиле книги Фрэнсиса Чена и в настойчивости, которые стремятся пробудить спящую церковь, погрязшую в комфорте компромиссной жизни, “Безумная любовь” говорит о самой сути проблемы и оставляет вас желать ещё больше несравненного Иисуса, предлагающего радикальную жизнь для всех.

Фрэнсис Чен - Безумная любовь

Пер. с англ.

М.: Золотые страницы, 2017. 208 с.

ISBN 978-5-91943-007-0

Фрэнсис Чен - Безумная любовь - Оглавление

Предисловие

Введение

Глава 1. Перестань молиться

Глава 2. Возможно, вы даже не дочитаете эту главу до конца

Глава 3. Безрассудная любовь

Глава 4. Портрет теплого христианина

Глава 5. Служить Святому Богу остатками

Глава 6. Когда влюблен

Глава 7. Твоя лучшая жизнь... впереди

Глава 8. Кто такие поглощенные страстью?

Глава 9. Кто живет такой жизнью?

Глава 10. Самый главный вопрос

Ссылки

Беседа с Фрэнсисом Ченом

О соавторе