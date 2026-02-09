Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Чен - Безумная любовь

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Бог есть Любовь. Вы когда-нибудь думали, что нам её не хватает? Только представьте: Бог всей Вселенной – Творец азота и сосновых иголок, галактик – любит нас радикальной, безусловной любовью, которая пожертвовала собой ради нас. И каков обычно наш ответ? Мы ходим в церковь, поём песни и пытаемся не ругаться матом. Не важно, согласились вы сейчас мысленно или вслух… мы все понимаем, что-то не так.

Есть ли что-то глубоко в вашем сердце, взывающее к тому, чтобы вырваться из рамок своего статуса кво? Голодны ли вы по настоящей вере, которая обращается к проблемам нашего мира, имея осязаемые, и даже радикальные решения?

Бог призывает вас к отношениям страстной любви с Ним Самим. Потому что ответ к религиозной самоуверенности не в том, чтобы усерднее стараться выполнять список дел – но в том, чтобы усерднее стараться выполнять список дел – но в том, чтобы влюбиться в Бога. И если вы однажды переживёте Его любовь, такую как описывает Фрэнсис, вы уже никогда не останетесь прежним. Потому что когда вы безумно в кого-то влюблены, всё вокруг меняется. В уникальном стиле книги Фрэнсиса Чена и в настойчивости, которые стремятся пробудить спящую церковь, погрязшую в комфорте компромиссной жизни, “Безумная любовь” говорит о самой сути проблемы и оставляет вас желать ещё больше несравненного Иисуса, предлагающего радикальную жизнь для всех.

Фрэнсис Чен - Безумная любовь

Пер. с англ.

М.: Золотые страницы, 2017. 208 с.

ISBN 978-5-91943-007-0

Фрэнсис Чен - Безумная любовь - Оглавление

Предисловие

Введение

  • Глава 1. Перестань молиться

  • Глава 2. Возможно, вы даже не дочитаете эту главу до конца

  • Глава 3. Безрассудная любовь

  • Глава 4. Портрет теплого христианина

  • Глава 5. Служить Святому Богу остатками

  • Глава 6. Когда влюблен

  • Глава 7. Твоя лучшая жизнь... впереди

  • Глава 8. Кто такие поглощенные страстью?

  • Глава 9. Кто живет такой жизнью?

  • Глава 10. Самый главный вопрос

Ссылки

Беседа с Фрэнсисом Ченом

О соавторе

Views 82
Rating
Added 09.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

