Ченагцанг - Фундаментальные основы тибетской медицины

Эта книга представляет собой учебное пособие и иллюстрированное руководство по фундаментальным основам тибетской медицины Сориг — одной из древнейших медицинских систем Востока. Автор вводит читателя в традиционное тибетское понимание здоровья и болезни, показывая взаимосвязь тела, энергии и ума, объясняя принципы профилактики, диагностики, питания, поведения, лекарственной терапии и внешних процедур. Материал изложен как доступное введение для начинающих, но вместе с тем сохраняет связь с классическими источниками тибетской медицинской традиции.

В центре книги находится первая из «Четырех медицинских тантр» — «Тантра основ», которая в тибетской традиции рассматривается как семя всего последующего медицинского знания. Через исторический обзор, систему интеллектуальных карт, образ дерева «Джуд Ши» и последовательное объяснение трех жизненных начал, пяти элементов, семи компонентов тела, причин болезней, методов диагностики и лечения книга дает целостное представление о Сориг как о практической науке поддержания здоровья, предупреждения заболеваний и гармонизации образа жизни.

Ченагцанг Нида – Фундаментальные основы тибетской медицины – Сориг — тибетская медицина

Ченагцанг Н. Фундаментальные основы тибетской медицины / Нида Ченагцанг; пер. с англ. Т. Ульяновой, В. Фокиной; сост. и ред. Т. Ульянова; науч. ред. А. Теплякова. – М.: Ганга, 2017. – 432 с.: ил. – (Библиотека Международной академии традиционной тибетской медицины.)

ISBN 978-5-9909603-6-7

Ченагцанг Нида – Фундаментальные основы тибетской медицины – Содержание