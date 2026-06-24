Ченагцанг - Фундаментальные основы тибетской медицины
Эта книга представляет собой учебное пособие и иллюстрированное руководство по фундаментальным основам тибетской медицины Сориг — одной из древнейших медицинских систем Востока. Автор вводит читателя в традиционное тибетское понимание здоровья и болезни, показывая взаимосвязь тела, энергии и ума, объясняя принципы профилактики, диагностики, питания, поведения, лекарственной терапии и внешних процедур. Материал изложен как доступное введение для начинающих, но вместе с тем сохраняет связь с классическими источниками тибетской медицинской традиции.
В центре книги находится первая из «Четырех медицинских тантр» — «Тантра основ», которая в тибетской традиции рассматривается как семя всего последующего медицинского знания. Через исторический обзор, систему интеллектуальных карт, образ дерева «Джуд Ши» и последовательное объяснение трех жизненных начал, пяти элементов, семи компонентов тела, причин болезней, методов диагностики и лечения книга дает целостное представление о Сориг как о практической науке поддержания здоровья, предупреждения заболеваний и гармонизации образа жизни.
Ченагцанг Нида – Фундаментальные основы тибетской медицины – Сориг — тибетская медицина
Ченагцанг Н. Фундаментальные основы тибетской медицины / Нида Ченагцанг; пер. с англ. Т. Ульяновой, В. Фокиной; сост. и ред. Т. Ульянова; науч. ред. А. Теплякова. – М.: Ганга, 2017. – 432 с.: ил. – (Библиотека Международной академии традиционной тибетской медицины.)
ISBN 978-5-9909603-6-7
Ченагцанг Нида – Фундаментальные основы тибетской медицины – Содержание
Нида Ченагцанг
От составителя
Введение
О тибетской медицине
История тибетской медицины
Истоки Сориг
Четыре источника Сориг
Древняя традиция бон
Чебу Трише, первый тибетский врач
Первый царь Тибета Ньятри Ценпо
Ранняя история Сориг
Падмасамбхава
Великий врач Ютокпа Старший
Вайрочана
Медицинские терма
Ютокпа Младший — отец тибетской медицины
Дальнейшее развитие Сориг
Медицинские школы Джанг и Зур
XVI–XVII века
XVIII век
XIX–XX века
Четыре медицинские тантры
«Сориг Джуд Ши»
Структура «Четырех тантр»
Восемь ветвей
Тантра основ
Тантра объяснений
Тантра устных наставлений
Заключительная тантра
Введение. Первая глава «Тантры основ»
Будда Медицины
Пять совершенств
Совершенство места
Совершенство Учителя
Совершенство учеников
Мандала
Совершенство времени
Совершенство учения
Перечень тем. Вторая глава «Тантры основ»
Передача «Четырех тантр»
Первая, вторая, третья и четвертая тантры
Четыре тантры и «Юток Нинтик»
Дерево «Четырех тантр»
Интеллектуальные карты тибетской медицины
Дерево «Джуд Ши»
Общее состояние и основы болезней. Третья глава «Тантры основ»
Дерево общего состояния
Три корня
Ствол баланса
Пять элементов
Пять внешних элементов — кхам нга
Три жизненных начала
Семь компонентов тела
Три субстанции выделения
Ствол дисбаланса
Причины и условия дисбаланса
Первичные и вторичные причины заболеваний
Пути вхождения болезней
Местоположение трех жизненных начал
Пути движения трех жизненных начал
Время проявления
Девять неизлечимых болезней
Двенадцать побочных реакций
Итог
Диагностика. Четвертая глава «Тантры основ»
Корень диагностики
Структура дерева диагностики
Ствол осмотра
Ствол пальпации
Ствол опроса
Методы лечения. Пятая глава «Тантры основ»
Корень лечения
Структура дерева лечения
Ствол питания
Ствол поведения
Ствол лекарств
Ствол внешних процедур
Перечень метафор. Шестая глава «Тантры основ»
Структура «Джуд Ши»
Три корня
Корень общего состояния
Корень диагностики
Корень лечения
Заключение
Контрольные вопросы
Послесловие. Где можно научиться тибетской медицине
О Международной академии традиционной тибетской медицины
Как следует обращаться с текстами
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