Ченагцанг - Тибетская медицина
Эта уникальная книга — прекрасное учебное пособие и увлекательное руководство по тибетской медицине, которая долгое время была покрыта завесой тайн. Во втором томе серии «Сориг» ректор и основатель Международной академии традиционной тибетской медицины доктор Нида Ченагцанг в доступной для западного читателя форме раскрывает основополагающие знания о здоровье и болезнях, причинах и условиях их возникновения, характеристиках, классификации и сути. Полнота и ясность изложения делают одну из интереснейших медицинских систем Востока доступной каждому.
Книга адресована широкому кругу читателей, способных по достоинству оценить преимущества тибетской медицины и заинтересованных в поддержании и сохранении собственного здоровья и здоровья своих близких. Она будет полезна тем, кто интересуется тибетской медициной, аюрведой и другими восточными медицинскими традициями, методами оздоровления и лечения, массажем кунье, а также йогой. Это превосходное руководство для тех, кто изучает и практикует тибетскую медицину.
Ченагцанг Нида – Тибетская медицина – Основы исцеления
Ченагцанг Н. Тибетская медицина. Основы исцеления / пер. с англ. Т. Ульяновой, В. Фокиной; под ред. А. Тепляковой, А. Арбузова, О. Козыревой. – М.: Ганга. – 320 с. – (Библиотека МАTTM).
ISBN: 978-5-907059-02-3
Ченагцанг Нида – Тибетская медицина – Содержание
НИДА ЧЕНАГЦАНГ
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
О тибетской медицине
Благодарности
ВВЕДЕНИЕ
О тибетской медицине
Четыре медицинские тантры
Передача «Четырёх тантр»
Первая тантра
Вторая тантра
Третья тантра
Четвёртая тантра
ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ (Третье место «Тантры объяснений» (8-12 главы))
ТАНТРА ОБЪЯСНЕНИЙ. ГЛАВА 8. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Отдалённые причины
Общая причина
Частные причины
Близкие причины
Близкие причины в общем
Близкие причины в частности
ТАНТРА ОБЪЯСНЕНИЙ. ГЛАВА 9. УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Условия порождения и развития
Сезон
Чувственное восприятие
Образ жизни
Условия накопления и движения
Причина
Сущность
Сезон
Непосредственные условия
Общие непосредственные условия
Частные условия
Заключение
ТАНТРА ОБЪЯСНЕНИЙ. ГЛАВА 10. СПОСОБЫ ВХОЖДЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Способы вхождения
Собственно способы вхождения
Способы взаимодействия вредящих и повреждаемых
Причины вхождения
Пути вхождения
Места болезней
ТАНТРА ОБЪЯСНЕНИЙ. ГЛАВА 11. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Причины увеличения и уменьшения
Причины расстройства жизненных начал
Причины расстройства компонентов тела
Причины расстройства выделений
Симптомы увеличения и уменьшения
Симптомы увеличения
Симптомы уменьшения
Симптомы расстройства жизненных начал
Итог
Структура заболевания и порядок лечения
Качества жизненных начал
Качества лунг
Пять видов лунг
Грубый и тонкий лунг
Пять элементов
Качества трипа
Качества бекен
Традиция «Четырёх тантр»
ТАНТРА ОБЪЯСНЕНИЙ. ГЛАВА 12. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Основные классификации заболеваний
Классификация согласно причине
Классификация согласно основе
Основные способы классификации общих болезней
Дополнительная классификация общих болезней
Классификация согласно аспектам
Итог
Этапы развития болезни
Порядок анализа болезни
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Где можно научиться тибетской медицине
О МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ТРАДИЦИОННОЙ ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ (АКАДЕМИИ СОРИГ)
Где проходят занятия
Факультеты
Семинары в России и на Украине
Учебная программа Академии
Факультет тибетской астрологии
Факультет тибетского массажа ку нье
Факультет тибетской геомантии саче
Традиционная тибетская медицина (ТТM)
Духовные практики тибетской медицины цикл Юток Нинтик
Библиотека Международной академии традиционной тибетской медицины (Академии Сориг)
Переводы с тибетского
Книги доктора Ниды Ченагцанга и др.
Готовятся к печати
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Адреса и контакты
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КАК СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ С ТЕКСТАМИ ...
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