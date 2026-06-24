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Ченагцанг - Тибетская медицина

Ченагцанг - Тибетская медицина
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Category ESXATOS BOOKS, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Health, Эзотеризм
Series Библиотека МАTTM (3 books)

Эта уникальная книга — прекрасное учебное пособие и увлекательное руководство по тибетской медицине, которая долгое время была покрыта завесой тайн. Во втором томе серии «Сориг» ректор и основатель Международной академии традиционной тибетской медицины доктор Нида Ченагцанг в доступной для западного читателя форме раскрывает основополагающие знания о здоровье и болезнях, причинах и условиях их возникновения, характеристиках, классификации и сути. Полнота и ясность изложения делают одну из интереснейших медицинских систем Востока доступной каждому.

Книга адресована широкому кругу читателей, способных по достоинству оценить преимущества тибетской медицины и заинтересованных в поддержании и сохранении собственного здоровья и здоровья своих близких. Она будет полезна тем, кто интересуется тибетской медициной, аюрведой и другими восточными медицинскими традициями, методами оздоровления и лечения, массажем кунье, а также йогой. Это превосходное руководство для тех, кто изучает и практикует тибетскую медицину.

Ченагцанг Нида – Тибетская медицина – Основы исцеления

Ченагцанг Н. Тибетская медицина. Основы исцеления / пер. с англ. Т. Ульяновой, В. Фокиной; под ред. А. Тепляковой, А. Арбузова, О. Козыревой. – М.: Ганга. – 320 с. – (Библиотека МАTTM).

ISBN: 978-5-907059-02-3

Ченагцанг Нида – Тибетская медицина – Содержание

  • НИДА ЧЕНАГЦАНГ

  • ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

    • О тибетской медицине

    • Благодарности

  • ВВЕДЕНИЕ

    • О тибетской медицине

    • Четыре медицинские тантры

    • Передача «Четырёх тантр»

    • Первая тантра

    • Вторая тантра

    • Третья тантра

    • Четвёртая тантра

  • ОСНОВЫ ПАТОЛОГИИ (Третье место «Тантры объяснений» (8-12 главы))

  • ТАНТРА ОБЪЯСНЕНИЙ. ГЛАВА 8. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ

    • Отдалённые причины

      • Общая причина

      • Частные причины

    • Близкие причины

      • Близкие причины в общем

      • Близкие причины в частности

  • ТАНТРА ОБЪЯСНЕНИЙ. ГЛАВА 9. УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ

    • Условия порождения и развития

      • Сезон

      • Чувственное восприятие

      • Образ жизни

    • Условия накопления и движения

      • Причина

      • Сущность

      • Сезон

    • Непосредственные условия

      • Общие непосредственные условия

      • Частные условия

    • Заключение

  • ТАНТРА ОБЪЯСНЕНИЙ. ГЛАВА 10. СПОСОБЫ ВХОЖДЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ

    • Способы вхождения

      • Собственно способы вхождения

      • Способы взаимодействия вредящих и повреждаемых

    • Причины вхождения

    • Пути вхождения

    • Места болезней

  • ТАНТРА ОБЪЯСНЕНИЙ. ГЛАВА 11. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ

    • Причины увеличения и уменьшения

      • Причины расстройства жизненных начал

      • Причины расстройства компонентов тела

      • Причины расстройства выделений

    • Симптомы увеличения и уменьшения

      • Симптомы увеличения

      • Симптомы уменьшения

      • Симптомы расстройства жизненных начал

    • Итог

      • Структура заболевания и порядок лечения

    • Качества жизненных начал

      • Качества лунг

      • Пять видов лунг

      • Грубый и тонкий лунг

      • Пять элементов

      • Качества трипа

      • Качества бекен

    • Традиция «Четырёх тантр»

  • ТАНТРА ОБЪЯСНЕНИЙ. ГЛАВА 12. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ

    • Основные классификации заболеваний

      • Классификация согласно причине

      • Классификация согласно основе

    • Основные способы классификации общих болезней

    • Дополнительная классификация общих болезней

    • Классификация согласно аспектам

    • Итог

      • Этапы развития болезни

      • Порядок анализа болезни

  • ЗАКЛЮЧЕНИЕ

  • ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

  • ПОСЛЕСЛОВИЕ

    • Где можно научиться тибетской медицине

  • О МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ ТРАДИЦИОННОЙ ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ (АКАДЕМИИ СОРИГ)

    • Где проходят занятия

    • Факультеты

    • Семинары в России и на Украине

    • Учебная программа Академии

      • Факультет тибетской астрологии

      • Факультет тибетского массажа ку нье

      • Факультет тибетской геомантии саче

    • Традиционная тибетская медицина (ТТM)

    • Духовные практики тибетской медицины цикл Юток Нинтик

    • Библиотека Международной академии традиционной тибетской медицины (Академии Сориг)

    • Переводы с тибетского

    • Книги доктора Ниды Ченагцанга и др.

    • Готовятся к печати

    • Проект Мантерлинг

    • Адреса и контакты

    • Координаторы Академии Сориг

  • КАК СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ С ТЕКСТАМИ ...

Views 41
Rating 5.0 / 5
Added 24.06.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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