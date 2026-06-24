Ченагцанг - Тибетская медицина

Эта уникальная книга — прекрасное учебное пособие и увлекательное руководство по тибетской медицине, которая долгое время была покрыта завесой тайн. Во втором томе серии «Сориг» ректор и основатель Международной академии традиционной тибетской медицины доктор Нида Ченагцанг в доступной для западного читателя форме раскрывает основополагающие знания о здоровье и болезнях, причинах и условиях их возникновения, характеристиках, классификации и сути. Полнота и ясность изложения делают одну из интереснейших медицинских систем Востока доступной каждому.

Книга адресована широкому кругу читателей, способных по достоинству оценить преимущества тибетской медицины и заинтересованных в поддержании и сохранении собственного здоровья и здоровья своих близких. Она будет полезна тем, кто интересуется тибетской медициной, аюрведой и другими восточными медицинскими традициями, методами оздоровления и лечения, массажем кунье, а также йогой. Это превосходное руководство для тех, кто изучает и практикует тибетскую медицину.

Ченагцанг Нида – Тибетская медицина – Основы исцеления

Ченагцанг Н. Тибетская медицина. Основы исцеления / пер. с англ. Т. Ульяновой, В. Фокиной; под ред. А. Тепляковой, А. Арбузова, О. Козыревой. – М.: Ганга. – 320 с. – (Библиотека МАTTM).

ISBN: 978-5-907059-02-3

Ченагцанг Нида – Тибетская медицина – Содержание