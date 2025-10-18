Каждый из нас должен уяснить себе, правильно ли он верит или нет. Библия предупреждает нас о возможных последствиях неправильного убеждения и настоятельно подчёркивает значение правильной веры. Для нас очень важно познать, как правильно верить в Бога и как правильно использовать свою веру.

Библия говорит: “Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал.” Становится ясно, что если вы хотите быть угодными Богу, вы должны прийти к Нему с верой. Что же такое вера? Это твёрдая уверенность в том, что “Он есть, и ищущим Его воздаёт” (Евр 11:6).

У этого вида веры есть НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

Господь Иисус Христос много раз подчёркивал громадный потенциал вашей собственной веры в Бога. Он говорил: “Всё возможно верующему”. Эти слова обладают особой важностью: “...Истинно говорю вам: если будете иметь веру и не усомнитесь.., то горе сей скажете: “поднимись и ввергнись в море,”-будет, И всё, чего ни попросите в молитве с верою, получите” (Мтф 21:21-22).

Заметьте, Христос не сказал: “Чего бы вы ни попросили в молитве”, но “чего ни попросите в молитве С ВЕРОЮ, получите.”

Верование или вера и составляет разницу между молитвой, сдвигающей горы, и молитвой, не способной ни на что. Вера - это ключ, открывающий силу всемогущего Христа.

Он говорил: “Дана Мне всякая власть на небе и на земле” (Мтф 28:18). Почему же Он сказал такие слова? Только для того, чтобы похвалиться или, сказать нам что-нибудь о Собственной славе? Едва ли! Скорее всего, эти слова Он произнёс для вашей пользы, чтобы рассказать вам о вас самих, о том, кем вы являетесь в Нём, и о том, что вы можете сделать, обладая Его силой. Следовательно, если у Христа есть “вся власть”, тогда Его ученики истинно могут “идти и научить” (Мтф 28:19-20).

Заметьте, Он не сказал: “Мне принадлежит вся власть, поэтому Я пойду”, но “У Меня есть вся власть, чтобы вы могли идти”. Он хочет услышать ваш ответ веры. Он говорит: “Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек?” (Евр 13:5-6).

Умирая на кресте, Иисус взял на Себя все наши грехи, болезни, неудачи, смерть. А после Своего воскресения Он восторжествовал над всеми этими врагами. И с тех пор, как Он одержал победу над нашим главным врагом, смертью, мы знаем, что Он также способен устранить и все другие опасности, угрожающие нам. Нет греха или привычки, нет страха или болезни, от которых Он не может нас освободить.

Кен Чент - Динамика веры - Бог учит передвигать горы

Миссия "Служение Восточной Европе”. 162 с.

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