Чентини - Демоны в религии искусстве и фольклоре

Чентини - Демоны
Демонология — богатая ветвь мифологии и теологии. Демонов можно найти во всех видах искусств, они побывали во всех землях от Запада до Востока, на небе и под землей. Массимо Чентини — итальянский писатель, специалист по культурной антропологии и эзотерике — предлагает проследить эволюцию образа дьявола и его свиты в мифологическом, историческом и культурноисторическом пространстве.
Дьявол — это предмет многовековых богословских изысканий, предлагающих настолько «эрудированные» интерпретации фигуры дьявола, что их уже сложно сопоставить с образом, бытующим в несколько наивном коллективном сознании. Так возникает разительный контраст между теологическим образом падшего ангела и нашими обыденными представлениями о нем, то есть о том, каким он предстает в письменной и устной культуре.
Психологический аспект проявляется в том, что даже в людях, далеких от веры, тема дьявола часто вызывает некое смутное беспокойство — ощущение, никак не связанное с религией. «Дьявол» как понятие чаще всего отождествляется со злом или смертью в самом широком смысле, без каких бы то ни было деталей антропологического характера. Его могут представлять как мрачную фигуру в тени — и тогда этот образ наполняется всеми традиционными религиозными характеристиками, но точно так же он может быть чем-то неопределенным — явлением, мрачно присутствующим во многих сферах человеческого бытия.
Именно поэтому отношение человечества к дьяволу всегда колеблется между несколько инфантильным стремлением нарисовать его зримый образ и глубокими размышлениями о сущности зла. Возникает двусмысленность — ведь как можно относиться к ангелу, который стал символом всего темного, что есть в человеке?
Эта книга предлагает краткую историю падшего ангела, анализ его многочисленных характеристик, которые так широко представлены в религиозной и особенно в культурной традиции.
Источниками для этой книги послужили богословские тексты, апокрифы, фольклор, хроники и, конечно, искусство. Исследования в этих столь различных областях помогли создать дет альную (хотя, конечно, не исчерпывающую) историю дьявола, продолжающего, несмотря ни что, волновать наше воображение.
Чентини Массимо - Демоны в религии, искусстве и фольклоре
М. Чентини; [пер. Д. Солобуто]
М. : Азбука-Аттикус, 2023. — 288 с. — (Код вечности)
ISBN 978-5-389-23203-7
Чентини Массимо - Демоны в религии, искусстве и фольклоре - Содержание
Предисловие
История и миф
Миф о падшем ангеле
Злые ангелы
Дьявол как символ зла
Страдания невинных
Два лика зла
Позволяет ли Бог существовать злу?
История дьявола
Шумеры и ассиро-вавилоняне
Лилит: ночной демон
Древний Египет
Кельты
В исламской традиции
Демоны индуизма
Иудейско-христианская традиция
Разрушительная работа Велиара
Иудейская Лилит
Имя зла обретает форму
Символическое послание Апокалипсиса
Лесные дьяволы
Остров кузнецов
Дьявол и искушение в пустыне
Христос и дьявол
Венец Люцифера и кровь Христа
Иисус Победитель
Католическая церковь XX века об истоках зла
Изгнание бесов апостолами
Антихрист
Откровение Иоанна Богослова
Последняя битва
666: число зверя
Тысячи дьявольских обликов
Враг рода человеческого
Вельзевул и «повелитель мух»
Инфернальная иерархия
Дьявольский бестиарий
Хитрый змей
Раздавленный змей: теологическая ошибка?
Демонические животные
Белый дьявол
Шакал, что внушает страх
Великий дракон Иллуянка
Образ дьявола в искусстве изображения дьявола
Люцифер появляется в церкви
Босхи его демоны
Святой Михаил — вдохновитель художников
Философия и литература осмысляют образ дьявола
Философские диспуты
Изображения в романтической литературе
«Потерянный рай»
Кардуччи: Сатана-бунтарь
Дьявол и литературные модели
Демоническая музыка
Музыканты и демоны
«Кармина Бурана» и ваганты
«Дело» Паганини
«Сатанинская» рок-музыка
Традиция и современность фольклор
Крылатые выражения
Демонические локации
Прозвища дьявола
Дьявол и женщины
Дьявол и священник
«Роман о Фовеле»
Истории о демонах
Экзорцисты, бесноватые и психика
Проявления злых сил
Характеристики экзорцизма
Современный двявол
Сатанизм и преступления
Примечания
Библиография
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