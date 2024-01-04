Чентини - Демоны в религии искусстве и фольклоре

Демонология — богатая ветвь мифологии и теологии. Демонов можно найти во всех видах искусств, они побывали во всех землях от Запада до Востока, на небе и под землей. Массимо Чентини — итальянский писатель, специалист по культурной антропологии и эзотерике — предлагает проследить эволюцию образа дьявола и его свиты в мифологическом, историческом и культурноисторическом пространстве.

Дьявол — это предмет многовековых богословских изысканий, предлагающих настолько «эрудированные» интерпретации фигуры дьявола, что их уже сложно сопоставить с образом, бытующим в несколько наивном коллективном сознании. Так возникает разительный контраст между теологическим образом падшего ангела и нашими обыденными представлениями о нем, то есть о том, каким он предстает в письменной и устной культуре.

Психологический аспект проявляется в том, что даже в людях, далеких от веры, тема дьявола часто вызывает некое смутное беспокойство — ощущение, никак не связанное с религией. «Дьявол» как понятие чаще всего отождествляется со злом или смертью в самом широком смысле, без каких бы то ни было деталей антропологического характера. Его могут представлять как мрачную фигуру в тени — и тогда этот образ наполняется всеми традиционными религиозными характеристиками, но точно так же он может быть чем-то неопределенным — явлением, мрачно присутствующим во многих сферах человеческого бытия.

Именно поэтому отношение человечества к дьяволу всегда колеблется между несколько инфантильным стремлением нарисовать его зримый образ и глубокими размышлениями о сущности зла. Возникает двусмысленность — ведь как можно относиться к ангелу, который стал символом всего темного, что есть в человеке?

Эта книга предлагает краткую историю падшего ангела, анализ его многочисленных характеристик, которые так широко представлены в религиозной и особенно в культурной традиции.

Источниками для этой книги послужили богословские тексты, апокрифы, фольклор, хроники и, конечно, искусство. Исследования в этих столь различных областях помогли создать дет альную (хотя, конечно, не исчерпывающую) историю дьявола, продолжающего, несмотря ни что, волновать наше воображение.

Чентини Массимо - Демоны в религии, искусстве и фольклоре

М. Чентини; [пер. Д. Солобуто]

М. : Азбука-Аттикус, 2023. — 288 с. — (Код вечности)

ISBN 978-5-389-23203-7

Чентини Массимо - Демоны в религии, искусстве и фольклоре - Содержание

Предисловие

История и миф

Миф о падшем ангеле

Злые ангелы

Дьявол как символ зла

Страдания невинных

Два лика зла

Позволяет ли Бог существовать злу?

История дьявола

Шумеры и ассиро-вавилоняне

Лилит: ночной демон

Древний Египет

Кельты

В исламской традиции

Демоны индуизма

Иудейско-христианская традиция

Разрушительная работа Велиара

Иудейская Лилит

Имя зла обретает форму

Символическое послание Апокалипсиса

Лесные дьяволы

Остров кузнецов

Дьявол и искушение в пустыне

Христос и дьявол

Венец Люцифера и кровь Христа

Иисус Победитель

Католическая церковь XX века об истоках зла

Изгнание бесов апостолами

Антихрист

Откровение Иоанна Богослова

Последняя битва

666: число зверя

Тысячи дьявольских обликов

Враг рода человеческого

Вельзевул и «повелитель мух»

Инфернальная иерархия

Дьявольский бестиарий

Хитрый змей

Раздавленный змей: теологическая ошибка?

Демонические животные

Белый дьявол

Шакал, что внушает страх

Великий дракон Иллуянка

Образ дьявола в искусстве изображения дьявола

Люцифер появляется в церкви

Босхи его демоны

Святой Михаил — вдохновитель художников

Философия и литература осмысляют образ дьявола

Философские диспуты

Изображения в романтической литературе

«Потерянный рай»

Кардуччи: Сатана-бунтарь

Дьявол и литературные модели

Демоническая музыка

Музыканты и демоны

«Кармина Бурана» и ваганты

«Дело» Паганини

«Сатанинская» рок-музыка

Традиция и современность фольклор

Крылатые выражения

Демонические локации

Прозвища дьявола

Дьявол и женщины

Дьявол и священник

«Роман о Фовеле»

Истории о демонах

Экзорцисты, бесноватые и психика

Проявления злых сил

Характеристики экзорцизма

Современный двявол

Сатанизм и преступления

Примечания

Библиография