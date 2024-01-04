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Чентини - Демоны

Чентини - Демоны в религии искусстве и фольклоре
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, JUDAICA, CATHOLICISM, PROTESTANTISM, History, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah
Series Код вечности (5 books)

Демонология — богатая ветвь мифологии и теологии. Демонов можно найти во всех видах искусств, они побывали во всех землях от Запада до Востока, на небе и под землей. Массимо Чентини — итальянский писатель, специалист по культурной антропологии и эзотерике — предлагает проследить эволюцию образа дьявола и его свиты в мифологическом, историческом и культурноисторическом пространстве.

Дьявол — это предмет многовековых богословских изысканий, предлагающих настолько «эрудированные» интерпретации фигуры дьявола, что их уже сложно сопоставить с образом, бытующим в несколько наивном коллективном сознании. Так возникает разительный контраст между теологическим образом падшего ангела и нашими обыденными представлениями о нем, то есть о том, каким он предстает в письменной и устной культуре.

Психологический аспект проявляется в том, что даже в людях, далеких от веры, тема дьявола часто вызывает некое смутное беспокойство — ощущение, никак не связанное с религией. «Дьявол» как понятие чаще всего отождествляется со злом или смертью в самом широком смысле, без каких бы то ни было деталей антропологического характера. Его могут представлять как мрачную фигуру в тени — и тогда этот образ наполняется всеми традиционными религиозными характеристиками, но точно так же он может быть чем-то неопределенным — явлением, мрачно присутствующим во многих сферах человеческого бытия.

Именно поэтому отношение человечества к дьяволу всегда колеблется между несколько инфантильным стремлением нарисовать его зримый образ и глубокими размышлениями о сущности зла. Возникает двусмысленность — ведь как можно относиться к ангелу, который стал символом всего темного, что есть в человеке?

Эта книга предлагает краткую историю падшего ангела, анализ его многочисленных характеристик, которые так широко представлены в религиозной и особенно в культурной традиции.

Источниками для этой книги послужили богословские тексты, апокрифы, фольклор, хроники и, конечно, искусство. Исследования в этих столь различных областях помогли создать дет альную (хотя, конечно, не исчерпывающую) историю дьявола, продолжающего, несмотря ни что, волновать наше воображение.

Чентини Массимо - Демоны в религии, искусстве и фольклоре

М. Чентини; [пер. Д. Солобуто]

М. : Азбука-Аттикус, 2023. — 288 с. — (Код вечности)

ISBN 978-5-389-23203-7

Чентини Массимо - Демоны в религии, искусстве и фольклоре - Содержание

Предисловие

История и миф

  • Миф о падшем ангеле

  • Злые ангелы

Дьявол как символ зла

  • Страдания невинных

  • Два лика зла

  • Позволяет ли Бог существовать злу?

История дьявола

  • Шумеры и ассиро-вавилоняне

  • Лилит: ночной демон

  • Древний Египет

  • Кельты

  • В исламской традиции

  • Демоны индуизма

Иудейско-христианская традиция

  • Разрушительная работа Велиара

  • Иудейская Лилит

  • Имя зла обретает форму

  • Символическое послание Апокалипсиса

  • Лесные дьяволы

  • Остров кузнецов

  • Дьявол и искушение в пустыне

Христос и дьявол

  • Венец Люцифера и кровь Христа

  • Иисус Победитель

  • Католическая церковь XX века об истоках зла

  • Изгнание бесов апостолами

Антихрист

  • Откровение Иоанна Богослова

  • Последняя битва

  • 666: число зверя

Тысячи дьявольских обликов

  • Враг рода человеческого

  • Вельзевул и «повелитель мух»

  • Инфернальная иерархия

Дьявольский бестиарий

  • Хитрый змей

  • Раздавленный змей: теологическая ошибка?

  • Демонические животные

  • Белый дьявол

  • Шакал, что внушает страх

  • Великий дракон Иллуянка

Образ дьявола в искусстве изображения дьявола

  • Люцифер появляется в церкви

  • Босхи его демоны

  • Святой Михаил — вдохновитель художников

Философия и литература осмысляют образ дьявола

  • Философские диспуты

  • Изображения в романтической литературе

  • «Потерянный рай»

  • Кардуччи: Сатана-бунтарь

  • Дьявол и литературные модели

Демоническая музыка

  • Музыканты и демоны

  • «Кармина Бурана» и ваганты

  • «Дело» Паганини

  • «Сатанинская» рок-музыка

Традиция и современность фольклор

  • Крылатые выражения

  • Демонические локации

  • Прозвища дьявола

  • Дьявол и женщины

  • Дьявол и священник

  • «Роман о Фовеле»

  • Истории о демонах

Экзорцисты, бесноватые и психика

  • Проявления злых сил

  • Характеристики экзорцизма

Современный двявол

  • Сатанизм и преступления

Примечания

Библиография

Views 652
Rating 4.4 / 5
Added 04.01.2024
Author поп Упырь Лихой
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4.4/5 (4)

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