Чентини - Эзотерика в истории, культуре и искусстве
Люди, незнакомые с эзотерикой, часто рассматривают эту область культуры, опираясь на поверхностные представления и не всегда верные убеждения. В действительности эзотерика — целая вселенная знаний, традиций и древних практик, опошленных огромным количеством предубеждений, которые обычно распространяют СМИ.
Следует добавить, что благодаря крупным медиа укоренилась идея, будто эзотерика подменяет собой понятие оккультизма, магии, ясновидения и даже сатанизма! Однако если изучить вопрос более внимательно, становится понятно, что эзотерика уходит корнями в религиозные течения, особенно мистические, и опирается на недоступные языки; не будем забывать, что эзотерика происходит от греческого слова esoterikds — «скрытый, тайный».
Мы предлагаем научиться смотреть на эзотерику, очищая ее от ярлыков, исследуя «пути», вероятнр, пока неизвестные читателю, впервые обратившемуся к столь сложной, но весьма привлекательной теме. А что, если мы скажем, что эзотерический символизм присутствует там, где никто и не подозревает? Вы убедитесь, что многие области культуры и человеческих знаний от искусства до музыки, от архитектуры до литературы тесно связаны с языком эзотерики.
Наша книга обращена к тем читателям, кто хочет открыть для себя эзотеризм, а не просто услышать о нем, но притом отбросить сомнительные интерпретации и не путаться в извилистых философских размышлениях.
Автор не является эзотериком — он лишь исследователь, собравший информацию, изучивший научные труды, чтобы представить обзор для тех, кто хочет познать многочисленные грани эзотерики. Это простой путеводитель, который может завести далеко, предлагая множество остановок и поводов для более глубокого исследования.
Чентини, Массимо - Эзотерика в истории, культуре и искусстве
Пер. с ит. Д. Царевой. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024. — 320 с. — (Код вечности).
ISBN 978-5-389-24301-9
Чентини, Массимо - Эзотерика в истории, культуре и искусстве – Содержание
Предисловие
МИР ЭЗОТЕРИКИ
Определение эзотерики
Преодоление материализма
Тайна инициации
Разные лики эзотерики
Магия слова
Таинственная Mutus Liber
Потерянное знание
Эзотерика в природе
«Тайны» природных стихий
Кузнец — «повелитель» стихии
Символика пещеры
Гора: архетип восхождения
Дерево: союз земли и неба
Двойственная природа андрогина
Парацельс и «магия» создания
«Невозможные» существа
Круги на полях
Эзотерические места
Сакральные пространства
Тайны соборов
SATOR и сакральные сооружения
Рен-ле-Шато: между историей и легендой
Эзотерическая архитектура Антонио Гауди
Мандала, символ «другого» пространства
ИСКУССТВО, МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА
Эзотерика и литература
Мир сказок и легенд
Алхимический язык «Пиноккио»
Сложная вселенная «Божественной комедии»
Артюр Рембо, страдающий поэт
Герметическая эстетика Оскара Уайльда
Мистицизм, Каббала и символ у Франца Кафки
Страницы эзотерического мира Фернандо Пессоа
Эзотерика и искусство
Художник творит магию
«Меланхолия» Альбрехта Дюрера
Джорджоне и вопрос «трех»
Алхимическая тайна Пармиджанино
Сюрреалисты
Таинственные портреты Джузеппе Арчимбольдо
Эзотерика, музыка и театр
Девять ступеней книциации Людвига ван Бетховена
Музыка и масонство
Вольфганг Моцарт оживляет «Волшебную флейту»
Темное знание доктора Фауста
Языческий мир Игоря Стравинского
Клод Дебюсси, Эрик Сати и символизм
Театр алхимии Антонена Арто
ПЕРСОНЫ И ИСТОРИИ
Эзотерические общества и братства
«Верные любви»
Братство «Свободный дух»
Масоны
Карбонарии — эзотерики?
Прерафаэлиты
Воины-эзотерики
Тайные сообщества и древние культуры
Самураи
Рыцари-тамплиеры
Тевтонский орден
Эзотерический контекст нацизма
«Битва» на шахматной доске
«Жестокая» сторона эзотерики
Мафия
Ку-клукс-клан
Берсерки
Якудза
«Беати Паоли»
ПРИЛОЖЕНИЯ
Великие имена эзотерики
Использованная литература
Примечания
Использованные изображения
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