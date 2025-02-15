Люди, незнакомые с эзотерикой, часто рассматривают эту область культуры, опираясь на поверхностные представления и не всегда верные убеждения. В действительности эзотерика — целая вселенная знаний, традиций и древних практик, опошленных огромным количеством предубеждений, которые обычно распространяют СМИ.

Следует добавить, что благодаря крупным медиа укоренилась идея, будто эзотерика подменяет собой понятие оккультизма, магии, ясновидения и даже сатанизма! Однако если изучить вопрос более внимательно, становится понятно, что эзотерика уходит корнями в религиозные течения, особенно мистические, и опирается на недоступные языки; не будем забывать, что эзотерика происходит от греческого слова esoterikds — «скрытый, тайный».

Мы предлагаем научиться смотреть на эзотерику, очищая ее от ярлыков, исследуя «пути», вероятнр, пока неизвестные читателю, впервые обратившемуся к столь сложной, но весьма привлекательной теме. А что, если мы скажем, что эзотерический символизм присутствует там, где никто и не подозревает? Вы убедитесь, что многие области культуры и человеческих знаний от искусства до музыки, от архитектуры до литературы тесно связаны с языком эзотерики.

Наша книга обращена к тем читателям, кто хочет открыть для себя эзотеризм, а не просто услышать о нем, но притом отбросить сомнительные интерпретации и не путаться в извилистых философских размышлениях.

Автор не является эзотериком — он лишь исследователь, собравший информацию, изучивший научные труды, чтобы представить обзор для тех, кто хочет познать многочисленные грани эзотерики. Это простой путеводитель, который может завести далеко, предлагая множество остановок и поводов для более глубокого исследования.

Чентини, Массимо - Эзотерика в истории, культуре и искусстве

Пер. с ит. Д. Царевой. — М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2024. — 320 с. — (Код вечности).

ISBN 978-5-389-24301-9

Чентини, Массимо - Эзотерика в истории, культуре и искусстве – Содержание

Предисловие

МИР ЭЗОТЕРИКИ

Определение эзотерики

Преодоление материализма

Тайна инициации

Разные лики эзотерики

Магия слова

Таинственная Mutus Liber

Потерянное знание

Эзотерика в природе

«Тайны» природных стихий

Кузнец — «повелитель» стихии

Символика пещеры

Гора: архетип восхождения

Дерево: союз земли и неба

Двойственная природа андрогина

Парацельс и «магия» создания

«Невозможные» существа

Круги на полях

Эзотерические места

Сакральные пространства

Тайны соборов

SATOR и сакральные сооружения

Рен-ле-Шато: между историей и легендой

Эзотерическая архитектура Антонио Гауди

Мандала, символ «другого» пространства

ИСКУССТВО, МУЗЫКА И ЛИТЕРАТУРА

Эзотерика и литература

Мир сказок и легенд

Алхимический язык «Пиноккио»

Сложная вселенная «Божественной комедии»

Артюр Рембо, страдающий поэт

Герметическая эстетика Оскара Уайльда

Мистицизм, Каббала и символ у Франца Кафки

Страницы эзотерического мира Фернандо Пессоа

Эзотерика и искусство

Художник творит магию

«Меланхолия» Альбрехта Дюрера

Джорджоне и вопрос «трех»

Алхимическая тайна Пармиджанино

Сюрреалисты

Таинственные портреты Джузеппе Арчимбольдо

Эзотерика, музыка и театр

Девять ступеней книциации Людвига ван Бетховена

Музыка и масонство

Вольфганг Моцарт оживляет «Волшебную флейту»

Темное знание доктора Фауста

Языческий мир Игоря Стравинского

Клод Дебюсси, Эрик Сати и символизм

Театр алхимии Антонена Арто

ПЕРСОНЫ И ИСТОРИИ

Эзотерические общества и братства

«Верные любви»

Братство «Свободный дух»

Масоны

Карбонарии — эзотерики?

Прерафаэлиты

Воины-эзотерики

Тайные сообщества и древние культуры

Самураи

Рыцари-тамплиеры

Тевтонский орден

Эзотерический контекст нацизма

«Битва» на шахматной доске

«Жестокая» сторона эзотерики

Мафия

Ку-клукс-клан

Берсерки

Якудза

«Беати Паоли»

ПРИЛОЖЕНИЯ

Великие имена эзотерики

Использованная литература

Примечания

Использованные изображения