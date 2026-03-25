Чэпмен Анни - 10 советов моей дочери на пороге взрослой жизни
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Pastoral Care Counseling

Когда дочь покидает родительский дом, сердце матери переполняется и гордостью, и тревогой. Успели ли мы передать всё самое важное? Анни Чэпмен помогает подобрать те самые слова, которые станут опорой для девушки в начале её самостоятельного пути.

Эта книга — доверительный разговор о вещах, которые определяют судьбу: о выборе спутника жизни, об отношении к деньгам, о ценности репутации и, прежде всего, о живой вере в Бога. Автор делится своим опытом, помогая дочерям избежать типичных ошибок, а матерям — стать мудрыми наставницами, чьи советы будут звучать в сердце ребенка даже через многие годы.

Анни Чэпмен – 10 советов моей дочери на пороге взрослой жизни

Александрия: Издательство «Ездра», 2002. – 161 с.

ISBN 966-8182-11-1

Анни Чэпмен – 10 советов моей дочери на пороге взрослой жизни – Содержание

Пролог

  • Глава 1. Выбор, а не стечение обстоятельств. Жизнь - это не стечение обстоятельств, а результат выбора. Я хочу, чтобы моя дочь строила свою жизнь на прочном основании веры в Христа. Мне хочется поделиться с ней жизненным опытом и тем, как лучше всего сделать правильный выбор

  • Глава 2. Красавица или чудовище? Я хочу, чтобы моя дочь знала, что ее внешность и поведение должны быть наилучшим образом своего Создателя

  • Глава 3. Чистая душой и телом. Я хочу, чтобы моя дочь знала: Бог сотворил ее для того, чтобы она шла разумной и чистой дорогой. Я хочу, чтобы она понимала: ее тело - это храм Духа Святого

  • Глава 4. Чудо замужества. Я хочу, чтобы моя дочь знала, что быть женой благочестивого человека - это наивысшая честь и призвание, которое у нее может быть. Как супруга, она является членом команды служителей Божьих

  • Глава 5. Истинное материнство. Я хочу, чтобы моя дочь знала, что нет такой работы, карьеры, должности или возможности, которую хоть приблизительно можно было бы сравнить с важностью материнства

  • Глава 6. Курс молодой домохозяйки. Я хочу, чтобы моя дочь знала: Бог высоко ценит ее труд создательницы домашнего очага. Он считает любую работу по дому, большую или маленькую, важной составной частью атмосферы любви и защищенности в доме

  • Глава 7. Деньги все-таки важны. Я хочу, чтобы моя дочь знала, как обращаться с деньгами. Ей необходимы глубокие библейские знания о деньгах. Она должна развивать в себе простую детскую веру в Бога, как своего Обеспечителя, и бороться с человеческой склонностью к алчности

  • Глава 8. Милосердие к плохим людям. Я хочу, чтобы моя дочь знала, как вести себя с тяжелыми людьми

  • Глава 9. Мужественно смотрите в лицо страху. Я хочу, чтобы моя дочь знала: нужно обязательно иметь смелость. Если она преодолеет соблазн и победит страх и переживания, то сможет эффективно справиться и со всеми другими упадочными настроениями

  • Глава 10. Блистательный финиш. Я хочу, чтобы моя дочь знала, что прожить свою жизнь с преданным сердцем, посвятить ее Христу - это самое большое наследие, которое она может оставить тем, кто придет после нее

Эпилог

Истинные мысли настоящих мам. Последние наставления мамы

Примечания

