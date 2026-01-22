Чепмен Гэри - А почему бы нам не заняться любовью?
Книга «А почему бы нам не заняться любовью?» — это деликатное, но очень прямое руководство по улучшению интимной жизни в браке. Гэри Чепмен утверждает, что секс — это «барометр» отношений: если в спальне проблемы, причину нужно искать в качестве эмоционального общения и доверия.
Автор призывает пары перестать относиться к сексу как к «супружескому долгу» и начать видеть в нем Божий дар и способ выразить глубочайшую любовь. Книга наполнена практическими советами и ответами на вопросы, которые пары часто стесняются задавать специалистам. Она помогает супругам разрушить стену отчуждения, восстановить нежность и сделать свою интимную жизнь источником радости и обновления для всего брака.
Гэри Чепмен - А почему бы нам не заняться любовью?
Пер. с англ. Д. Туманов. - К.: Кириченко, 2011. — 72 с.
ISBN 978-966-426-198-9
Гэри Чепмен - А почему бы нам не заняться любовью? - Содержание
Введение
Глава I. Любовь и секс: идеальное сочетание
Глава II. Любовь: занятие требуюшее терпения
Глава III. Любовь всегда дает, никогда и ничего не требуя взамен
Глава IV. Любовь - это не просто чувство
Глава V. Любовь и язык любви
Глава VI. Любовь не причиняет вреда
Глава VII. Любовь прощает ошибки
Глава VIII. Любовь - дело всей жизни
Эпилог
О чем стоит помнить
Чего хотят мужья
Чего хотят жены
Примечания
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