Гэри Чепмен - Что следует знать перед вступлением в брак

Когда я был студентом, я изучал антропологию. Позднее я защитил диссертацию в этой же области. Более сорока лет я продолжал изучать культуру человека и неизменно приходил к одному и тому же выводу: брак между мужчиной и женщиной является основой любого человеческого общества. Реальность такова, что, когда дети вырастают, большинство из них вступает в брак. В Соединенных Штатах каждый год празднуется более двух миллионов свадеб, или более четырех миллионов человек говорят «Да» в ответ на вопрос: «Согласны ли вы взять в мужья этого мужчину?» или «Согласны ли вы взять в жены эту женщину?». Практически все эти пары надеются «жить долго и счастливо». Никто из них не вступает в брак для того, чтобы сделать свою жизнь невыносимой или сделать невыносимой жизнь своего спутника жизни. И все же остается фактом, что процент разводов в западной культуре давно перевалил за пятьдесят и чаще всего супруги разводятся в течение первых семи лет совместной жизни.

Вступая в брак, люди не планируют разводиться. Развод становится результатом отсутствия подготовки к браку и неспособности учиться выстраивать совместные близкие отношения. Вызывает недоумение, что все мы понимаем, как важно учить ся, чтобы овладеть навыками и умениями во всех остальных сторонах человеческой жизни, — но при этом совершенно не понимаем важности подобной. Эта книга не о том, как планировать свадебные мероприятия. Эта книга о том, как достичь счастливой семейной жизни. подготовки, когда речь заходит о браке. Большинство людей тратит куда больше времени на то, чтобы овладеть какой-либо профессией, и гораздо меньше времени и сил уделяет подготовке к браку. Но тогда не стоит удивляться, что люди гораздо успешнее в профессиональной карьере и куда менее успешны в построении своего семейного счастья.

Решение вступить в брак определяет нашу дальнейшую жизнь более радикально, чем любое другое важное решение, которое мы только принимаем в жизни. И все же люди продолжают поспешно вступать в брак, обладая при этом весьма скудной подготовкой, а порой и вообще не обладая никакой подготовкой, надеясь при этом на счастливую семейную жизнь. Свадебное торжество длится всего лишь несколько часов, тогда как семейная жизнь

длится, хочется надеяться, всю жизнь.