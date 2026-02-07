Чепмен Ґері - Хвилина, присвячена мові любови

Книга всесвітньо відомого консультанта з питань подружжя Ґері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любови» — це унікальний духовний путівник, розрахований на цілий рік. Спираючись на свій понад тридцятирічний досвід роботи з парами, автор пропонує короткі щоденні роздуми, які допомагають вкорінити стосунки у Божій любові та взаєморозумінні. Головна ідея книги полягає в тому, що навіть одна хвилина на день, присвячена усвідомленому спілкуванню та молитві, здатна змінити клімат у родині та зміцнити шлюбні кайдани.

Кожен день року пропонує нове духовне осяяння, засноване на концепції «п’яти мов любові». Чепмен наголошує, що такі фундаментальні речі, як повага, прощення та безумовна любов, є засадничими не лише для подружжя, а й для будь-яких романтичних стосунків на етапі заручин чи побачень. Книга побудована у зручному форматі: біблійна цитата, лаконічний роздум та молитва, яка слугує відправною точкою для особистої або спільної розмови з Богом. Це допомагає парі не лише краще пізнати одне одного, а й спільно зростати у вірі.

Видання від «Свічадо» стане ідеальним подарунком для пар, які прагнуть зберегти тепло своїх сердець серед щоденної метушні. Незалежно від того, чи ваші стосунки зараз перебувають на піку радості, чи проходять крізь шторм випробувань, ці щоденні «хвилини любові» стануть надійним якорем. Ґері Чепмен вчить розмовляти мовою коханої людини так, щоб її «емоційний резервуар» завжди залишався повним, а спільний шлях був сповнений надії та Божого благословення.

Ґері Чепмен — Хвилина, присвячена мові любови : роздуми на кожен день року

Львів : Свічадо, 2025. — 384 с.

ISBN 978-966-938-988-6 (паперова версія)

ISBN 978-617-8600-59-4 (електронна версія)

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