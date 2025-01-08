Чепмен Гэри - Как улучшить отношения дома
Гэри Чепмен - Как улучшить отношения дома
Киев, БРАЙТ СТАР ПАБЛИШИНГ Кириченко 2011 г. - 64 с.
ISBN 978-966-426-162-0
Гэри Чепмен - Как улучшить отношения дома - Содержание
Введение
I. Начните с правильного места
II. Ощутите силу любви
III. Пригласите в свою жизнь перемены
Эпилог
Некоторые мысли, достойные запоминания
Как изменить супругу, не прибегая к манипулированию: План из трех шагов
Что бы мне хотелось изменить в своей жене
Что бы мне хотелось изменить в своем муже
Примечания
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