Чепмен Гэри - Кэмпбелл Росс - Пять путей к сердцу ребенка
«Пять путей к сердцу ребенка» — это фундаментальный труд по воспитанию, который учит родителей самому главному: как сделать так, чтобы ребенок действительно чувствовал себя любимым. Авторы объясняют, что мы можем искренне любить своих детей, но если мы выражаем это не на их языке, они могут расти с ощущением ненужности.
Сотрудничество с Россом Кэмпбеллом добавило книге профессиональной психологической глубины. Она помогает родителям понять, что «трудный» ребенок — это часто ребенок, который отчаянно ищет любви, но не умеет об этом сказать. Книга дает практические инструменты для того, чтобы наполнить жизнь ребенка радостью и уверенностью, создавая прочный фундамент для его взрослой жизни. Это чтение, которое меняет атмосферу в семье, превращая воспитание из бесконечной борьбы в процесс взаимного познания и любви.
Гэри Чепмен - Росс Кэмпбелл - Пять путей к сердцу ребенка
Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2001. — 272 с.
ISBN 5-7454-0448-5.
The Five Love Languages of Children
Гэри Чепмен - Росс Кэмпбелл - Пять путей к сердцу ребенка - Содержание
Введение - Как найти с ребенком общий язык
Глава первая Любовь — основа всего
Глава вторая Путь № 1: Прикосновение
Глава третья Путь № 2: Слова поощрения
Глава четвертая Путь № 3: Время
Глава пятая Путь № 4: Подарки
Глава шестая Путь № 5: Помощь
Глава седьмая - Как узнать верный путь к сердцу вашего ребенка
Глава восьмая Воспитывать любя
Глава девятая Обучать любя
Глава десятая Гнев и любовь
Глава одиннадцатая Если вы воспитываете ребенка в одиночку
Глава двенадцатая Если ребенок воспитывается в семье отцом и матерью
Заключение - У вас прекрасные возможности
Руководство к действию - Пять путей к сердцу ребенка
Список литературы для дальнейшего чтения
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