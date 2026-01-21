Чепмен Гэри - Кэмпбелл Росс - Пять путей к сердцу ребенка

«Пять путей к сердцу ребенка» — это фундаментальный труд по воспитанию, который учит родителей самому главному: как сделать так, чтобы ребенок действительно чувствовал себя любимым. Авторы объясняют, что мы можем искренне любить своих детей, но если мы выражаем это не на их языке, они могут расти с ощущением ненужности.

Сотрудничество с Россом Кэмпбеллом добавило книге профессиональной психологической глубины. Она помогает родителям понять, что «трудный» ребенок — это часто ребенок, который отчаянно ищет любви, но не умеет об этом сказать. Книга дает практические инструменты для того, чтобы наполнить жизнь ребенка радостью и уверенностью, создавая прочный фундамент для его взрослой жизни. Это чтение, которое меняет атмосферу в семье, превращая воспитание из бесконечной борьбы в процесс взаимного познания и любви.

Гэри Чепмен - Росс Кэмпбелл - Пять путей к сердцу ребенка

Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2001. — 272 с.

ISBN 5-7454-0448-5.

The Five Love Languages of Children

Гэри Чепмен - Росс Кэмпбелл - Пять путей к сердцу ребенка - Содержание

Введение - Как найти с ребенком общий язык

Глава первая Любовь — основа всего

Глава вторая Путь № 1: Прикосновение

Глава третья Путь № 2: Слова поощрения

Глава четвертая Путь № 3: Время

Глава пятая Путь № 4: Подарки

Глава шестая Путь № 5: Помощь

Глава седьмая - Как узнать верный путь к сердцу вашего ребенка

Глава восьмая Воспитывать любя

Глава девятая Обучать любя

Глава десятая Гнев и любовь

Глава одиннадцатая Если вы воспитываете ребенка в одиночку

Глава двенадцатая Если ребенок воспитывается в семье отцом и матерью

Заключение - У вас прекрасные возможности

Руководство к действию - Пять путей к сердцу ребенка

Список литературы для дальнейшего чтения