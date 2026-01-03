Надежда для разрушенных браков/Пер. с англ. Д. Туманов. — К. Кириченко, 2008.— 184 с.

ISBN 978-966-426-127-9

Что случилось с нашей мечтой?

Создаем основу для дальнейшей работы

Личный рост во времена разлуки

Вы и Бог: работа над ошибками

Вы и ваш супруг: работа над ошибками

Чем дальше, тем лучше

Любовь должна быть твердой

Смогу ли я справиться с одиночеством?

Переживая горечь разлуки

Что делать, если ваш супруг решил вернуться?

Супруг настаивает на разводе: что делать?