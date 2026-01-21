Чепмен Гэри - Пять путей к сердцу подростка

«Пять путей к сердцу подростка» — это своего рода антикризисное управление для родителей. Гэри Чепмен напоминает, что за дверью, которой хлопнул ваш ребенок, сидит человек, отчаянно нуждающийся в принятии. Основная идея книги: если подросток чувствует себя любимым на своем языке, его сопротивление воспитанию значительно снижается.

Книга помогает родителям сменить роль «контролера» на роль «наставника». Чепмен дает конкретные советы, как преодолеть стену молчания и как пережить период эмоциональных качелей, сохраняя мир в доме. Это практическое руководство учит видеть за вызывающим поведением крик о помощи и дает инструменты для того, чтобы дружба с ребенком сохранилась и после окончания переходного возраста.

Гэри Чепмен - Пять путей к сердцу подростка

Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2002. — 322 с.

ISBN 5-7454-0658-5

The Five Love Languages of Teenagers

Гэри Чепмен - Пять путей к сердцу подростка - Содержание