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Чепмен Гэри - Пять путей к сердцу подростка

Чепмен Гэри - Пять путей к сердцу подростка
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling

«Пять путей к сердцу подростка» — это своего рода антикризисное управление для родителей. Гэри Чепмен напоминает, что за дверью, которой хлопнул ваш ребенок, сидит человек, отчаянно нуждающийся в принятии. Основная идея книги: если подросток чувствует себя любимым на своем языке, его сопротивление воспитанию значительно снижается.

Книга помогает родителям сменить роль «контролера» на роль «наставника». Чепмен дает конкретные советы, как преодолеть стену молчания и как пережить период эмоциональных качелей, сохраняя мир в доме. Это практическое руководство учит видеть за вызывающим поведением крик о помощи и дает инструменты для того, чтобы дружба с ребенком сохранилась и после окончания переходного возраста.

Гэри Чепмен - Пять путей к сердцу подростка

Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2002. — 322 с.
ISBN 5-7454-0658-5
The Five Love Languages of Teenagers

Гэри Чепмен - Пять путей к сердцу подростка - Содержание

  • Глава первая КАК ПОНЯТЬ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ

  • Глава вторая О ВАЖНОСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ

  • Глава третья ПУТЬ 1: СЛОВА ПООЩРЕНИЯ

  • Глава четвертая ПУТЬ 2: ПРИКОСНОВЕНИЕ

  • Глава пятая ПУТЬ 3: ВРЕМЯ

  • Глава шестая ПУТЬ 4: ПОМОЩЬ

  • Глава седьмая Путь 5: ПОДАРКИ

  • Глава восьмая КАК УЗНАТЬ ВЕРНЫЙ ПУТЬ К СЕРДЦУ ВАШЕГО ПОДРОСТКА

  • Глава девятая ЛЮБОВЬ И ГНЕВ: ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ

  • Глава десятая ЛЮБОВЬ И ГНЕВ: ПОМОЩЬ НАШИМ ПОДРОСТКАМ

  • Глава одиннадцатая ЛЮБОВЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

  • Глава двенадцатая ЛЮБОВЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

  • Глава тринадцатая КАК ЛЮБИТЬ ПОДРОСТКОВ, НЕСМОТРЯ НА ИХ ОШИБКИ

  • Глава четырнадцатая «ЯЗЫКИ ЛЮБВИ» ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ-ОДИНОЧЕК

  • Глава пятнадцатая «ЯЗЫКИ ЛЮБВИ» В СЕМЬЕ С ОТЧИМОМ ИЛИ МАЧЕХОЙ

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Added 21.01.2026
Author brat christifid
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