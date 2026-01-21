Чепмен Гэри - Пять путей к сердцу подростка
«Пять путей к сердцу подростка» — это своего рода антикризисное управление для родителей. Гэри Чепмен напоминает, что за дверью, которой хлопнул ваш ребенок, сидит человек, отчаянно нуждающийся в принятии. Основная идея книги: если подросток чувствует себя любимым на своем языке, его сопротивление воспитанию значительно снижается.
Книга помогает родителям сменить роль «контролера» на роль «наставника». Чепмен дает конкретные советы, как преодолеть стену молчания и как пережить период эмоциональных качелей, сохраняя мир в доме. Это практическое руководство учит видеть за вызывающим поведением крик о помощи и дает инструменты для того, чтобы дружба с ребенком сохранилась и после окончания переходного возраста.
Гэри Чепмен - Пять путей к сердцу подростка
Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2002. — 322 с.
ISBN 5-7454-0658-5
The Five Love Languages of Teenagers
Гэри Чепмен - Пять путей к сердцу подростка - Содержание
Глава первая КАК ПОНЯТЬ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
Глава вторая О ВАЖНОСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ
Глава третья ПУТЬ 1: СЛОВА ПООЩРЕНИЯ
Глава четвертая ПУТЬ 2: ПРИКОСНОВЕНИЕ
Глава пятая ПУТЬ 3: ВРЕМЯ
Глава шестая ПУТЬ 4: ПОМОЩЬ
Глава седьмая Путь 5: ПОДАРКИ
Глава восьмая КАК УЗНАТЬ ВЕРНЫЙ ПУТЬ К СЕРДЦУ ВАШЕГО ПОДРОСТКА
Глава девятая ЛЮБОВЬ И ГНЕВ: ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ
Глава десятая ЛЮБОВЬ И ГНЕВ: ПОМОЩЬ НАШИМ ПОДРОСТКАМ
Глава одиннадцатая ЛЮБОВЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ
Глава двенадцатая ЛЮБОВЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Глава тринадцатая КАК ЛЮБИТЬ ПОДРОСТКОВ, НЕСМОТРЯ НА ИХ ОШИБКИ
Глава четырнадцатая «ЯЗЫКИ ЛЮБВИ» ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ-ОДИНОЧЕК
Глава пятнадцатая «ЯЗЫКИ ЛЮБВИ» В СЕМЬЕ С ОТЧИМОМ ИЛИ МАЧЕХОЙ
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