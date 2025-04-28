Чепмен Гэри - Пять языков любви в новой семье

«МЫ ПАДАЕМ В НОРУ» Кейт — мать троих детей и мачеха двоих, которая стре­милась к гармоничному соединению. Они с мужем Крисом были женаты три года, когда она обратилась за помощью. «Мы добились прогресса, — рассказала она, — но продол­жаем падать в нору». Трое ее детей — шестнадцатилетний сын и две дочери, тринадцати и девяти лет, — жили в семье постоянно, а две девочки семнадцати и восьми лет приез­жали к отцу на выходные, как было оговорено с их мате­рью. «Моя тринадцатилетняя дочь Кайла — девочка очень капризная, — сообщила Кейт. — Пытаюсь ее урезонить, но она постоянно ворчит и жалуется. Я научилась с этим справляться и не обращаю внимания на такое поведение дочери, но муж считает, что она его не уважает.

Он пола­гает, что нам не стоит легкомысленно относиться к подоб­ному поведению, нужно каждый раз ее наказывать. Это серьезная проблема, и она возникает на каждом шагу, даже если дело не касается Кайлы. Когда кто-то из детей мужа не слушается и я пытаюсь что-то сказать, Крис бросается их защищать: «Почему ты у моих детей соринку в глазу ви­дишь, а у собственных и бревна не замечаешь?» Порой жизнь сводной семьи очень сложна в силу мно­жественных переплетенных связей, как в этом примере. Мы считаем, что разумное применение принципов пяти языков любви и понимание здоровой динамики сводных семей помогут вам преодолеть подобные проблемы. Исто­рия Кейт вскрыла проблемы, характерные и для обычных семей: разногласия между родителями губят брак. Самые невинные несовпадения мгновенно превращаются в злонамеренный обман доверия. Биологические родители разрываются на части, дети мучаются от конфликта верности и преданности. Смерть или развод создают нарратив, от которого сложно избавиться и который продолжает влиять на новые семейные отношения. Крису кажется, что его не уважают, а ситуация еще сильнее усугубится, когда его падчерица станет старше.

Кейт расстроена и подавлена, ведь ей приходится разрываться между двумя любимыми и дорогими людьми. Она старалась найти решение, которое устроило бы всех, но что бы она ни делала, кто-то всегда недоволен и злится на нее. Кайла вечно спорит и жалуется (ни один родитель не хочет, чтобы ребенок вел себя подобным образом), но больше всего Кейт беспокоит не это. Из-за семейного конфликта ее дочь чувствует себя одинокой, несчастной и отвергнутой сводным отцом (а это вредно для развития ее самооценки). Кейт и Крис несчастливы в браке. Каждый рассказывает историю семьи чуть иначе, но все согласны: дома они не чувствуют себя любимыми и не ощущают, что они в безопасности. И это вряд ли можно считать гармоничным соединением.

«ЧТО ОСЛОЖНЯЕТ ЛЮБОВЬ В СВОДНОЙ СЕМЬЕ» Но почему это происходит? Они ведь любят друг друга, верно? Да, любят… но в разной степени. В этом и заключена проблема. В сводных семьях дети и взрослые по-разному определяют любовь. У них разные мотивы к ее укреплению. Для начала давайте рассмотрим, как разные определения любви осложняют отношения в сводной семье. Чтобы вывести определение, давайте проанализируем так называемые любовные ассоциации, то есть качество отношений и поступки, связанные с любовью. Сводный ребенок может любить сводного родителя, но это чувство не всегда того же уровня уважения к авторитету, как с биологическим родителем. Сводный родитель может любить всех детей одинаково, но со стеснением обнимать пасынка или падчерицу. Родитель может любить нового супруга, но не включить его имя в страховой полис, ранее оформленный на его детей.

Сводные братья и сестры могут отлично ладить и считать друг друга родными, но при этом не пригласят друг друга на ежегодную семейную фотосессию с бабушкой. А сводные бабушка и дед, которые любят всех внуков одинаково, с большей готовностью соглашаются посидеть с биологическими потомками. Вы уже поняли: существуют ассоциации любви, которые помогают нам определить любовь и понять, как она проявляется в семьях и ощущают ли ее все члены семьи. Проблемы начинаются, если у взрослых и детей определения любви вступают в конфликт. Кейт расстроена из-за того, что ее дочь «не впускает отчима в душу», а муж «выталкивает Кайлу из своего сердца».

Гэри Чепмен – Пять языков любви в новой семье: главная книга для тех, кто строит отношения в повторном браке

Цветущий сад. Язык любви, который поможет отношениям раскрыться

Издательство – «Эксмо»

Москва – 2025 г. / 224 с.

ISBN 978-5-04-188674-5

Гэри Чепмен – Пять языков любви в новой семье: главная книга для тех, кто строит отношения в повторном браке – Содержание

ОБ АВТОРАХ

ВСТУПЛЕНИЕ

1. ГАРМОНИЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, ГАРМОНИЧНАЯ ЛЮБОВЬ

«Мы падаем в нору»

Что осложняет любовь в сводной семье

«Местные» и «чужаки»

Вы мотивированы к любви, остальные все еще определяются

Навигация в океане сводной семьи

Принципы любви в сводной семье

2. ПОНИМАНИЕ ЯЗЫКОВ ЛЮБВИ

Любовь, которая обогащает жизнь

Краткое руководство по пяти языкам любви

Пять языков любви в сводных семьях

Изучите собственные языки любви

Могу ли я тебе доверять?

Учите их диалекты

Понимание культурных различий

Познай себя, когда чувствуешь себя нелюбимым

Будьте искренним

Мудрая и терпеливая любовь

3. КОГДА ВОЗНИКАЮТ КОНКУРЕНЦИЯ И КОНФЛИКТ

«Кого ты любишь больше?»

Треугольник привязанностей

Боль и утрата

Ошибки в языке любви другого человека

Случайный выбор неверного диалекта

4. СТРОИМ ЛЮБОВЬ ВМЕСТЕ В БРАКЕ

Партнер должен чувствовать себя любимым и ощущать безопасность: как использовать языки любви

Стресс сводной семьи и ваш брак

Преодоление страха с помощью любви

5. СТРОИМ ЛЮБОВЬ ВМЕСТЕ В СВОДНОМ РОДИТЕЛЬСТВЕ

Относитесь с любовью. Прислушивайтесь к любви

Пять принципов сводного родительства

6. СТРОИМ ЛЮБОВЬ ВМЕСТЕ В ОТНОШЕНИЯХ БРАТЬЕВ И СЕСТЕР

Фактор времени

Что им мешает?

Проверка реальностью

Создание атмосферы сближения

И наконец, довольствуйтесь тем, что есть

7. СТРОИМ ЛЮБОВЬ ВМЕСТЕ В ОТНОШЕНИЯХ С БАБУШКАМИ И ДЕДУШКАМИ

Сводные семьи: высокие и широкие

«Я думал, они нормально отнесутся к моему повторному браку…»

Как вы вошли в семью?

Наведение мостов между поколениями

Сила бабушек и дедушек

8. СТРОИМ ЛЮБОВЬ ВМЕСТЕ ПЕРЕД ЛИЦОМ НЕПРИЯТИЯ

Что стоит за отказом: прошлое

Что стоит за отказом: настоящее

Преодоление отказа: истинная и преданная любовь

9. ВАС ЖДЕТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ