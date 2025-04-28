Чепмен Гэри - Пять языков любви в новой семье
«МЫ ПАДАЕМ В НОРУ» Кейт — мать троих детей и мачеха двоих, которая стремилась к гармоничному соединению. Они с мужем Крисом были женаты три года, когда она обратилась за помощью. «Мы добились прогресса, — рассказала она, — но продолжаем падать в нору». Трое ее детей — шестнадцатилетний сын и две дочери, тринадцати и девяти лет, — жили в семье постоянно, а две девочки семнадцати и восьми лет приезжали к отцу на выходные, как было оговорено с их матерью. «Моя тринадцатилетняя дочь Кайла — девочка очень капризная, — сообщила Кейт. — Пытаюсь ее урезонить, но она постоянно ворчит и жалуется. Я научилась с этим справляться и не обращаю внимания на такое поведение дочери, но муж считает, что она его не уважает.
Он полагает, что нам не стоит легкомысленно относиться к подобному поведению, нужно каждый раз ее наказывать. Это серьезная проблема, и она возникает на каждом шагу, даже если дело не касается Кайлы. Когда кто-то из детей мужа не слушается и я пытаюсь что-то сказать, Крис бросается их защищать: «Почему ты у моих детей соринку в глазу видишь, а у собственных и бревна не замечаешь?» Порой жизнь сводной семьи очень сложна в силу множественных переплетенных связей, как в этом примере. Мы считаем, что разумное применение принципов пяти языков любви и понимание здоровой динамики сводных семей помогут вам преодолеть подобные проблемы. История Кейт вскрыла проблемы, характерные и для обычных семей: разногласия между родителями губят брак. Самые невинные несовпадения мгновенно превращаются в злонамеренный обман доверия. Биологические родители разрываются на части, дети мучаются от конфликта верности и преданности. Смерть или развод создают нарратив, от которого сложно избавиться и который продолжает влиять на новые семейные отношения. Крису кажется, что его не уважают, а ситуация еще сильнее усугубится, когда его падчерица станет старше.
Кейт расстроена и подавлена, ведь ей приходится разрываться между двумя любимыми и дорогими людьми. Она старалась найти решение, которое устроило бы всех, но что бы она ни делала, кто-то всегда недоволен и злится на нее. Кайла вечно спорит и жалуется (ни один родитель не хочет, чтобы ребенок вел себя подобным образом), но больше всего Кейт беспокоит не это. Из-за семейного конфликта ее дочь чувствует себя одинокой, несчастной и отвергнутой сводным отцом (а это вредно для развития ее самооценки). Кейт и Крис несчастливы в браке. Каждый рассказывает историю семьи чуть иначе, но все согласны: дома они не чувствуют себя любимыми и не ощущают, что они в безопасности. И это вряд ли можно считать гармоничным соединением.
«ЧТО ОСЛОЖНЯЕТ ЛЮБОВЬ В СВОДНОЙ СЕМЬЕ» Но почему это происходит? Они ведь любят друг друга, верно? Да, любят… но в разной степени. В этом и заключена проблема. В сводных семьях дети и взрослые по-разному определяют любовь. У них разные мотивы к ее укреплению. Для начала давайте рассмотрим, как разные определения любви осложняют отношения в сводной семье. Чтобы вывести определение, давайте проанализируем так называемые любовные ассоциации, то есть качество отношений и поступки, связанные с любовью. Сводный ребенок может любить сводного родителя, но это чувство не всегда того же уровня уважения к авторитету, как с биологическим родителем. Сводный родитель может любить всех детей одинаково, но со стеснением обнимать пасынка или падчерицу. Родитель может любить нового супруга, но не включить его имя в страховой полис, ранее оформленный на его детей.
Сводные братья и сестры могут отлично ладить и считать друг друга родными, но при этом не пригласят друг друга на ежегодную семейную фотосессию с бабушкой. А сводные бабушка и дед, которые любят всех внуков одинаково, с большей готовностью соглашаются посидеть с биологическими потомками. Вы уже поняли: существуют ассоциации любви, которые помогают нам определить любовь и понять, как она проявляется в семьях и ощущают ли ее все члены семьи. Проблемы начинаются, если у взрослых и детей определения любви вступают в конфликт. Кейт расстроена из-за того, что ее дочь «не впускает отчима в душу», а муж «выталкивает Кайлу из своего сердца».
Гэри Чепмен – Пять языков любви в новой семье: главная книга для тех, кто строит отношения в повторном браке
Цветущий сад. Язык любви, который поможет отношениям раскрыться
Издательство – «Эксмо»
Москва – 2025 г. / 224 с.
ISBN 978-5-04-188674-5
Гэри Чепмен – Пять языков любви в новой семье: главная книга для тех, кто строит отношения в повторном браке – Содержание
- ОБ АВТОРАХ
- ВСТУПЛЕНИЕ
1. ГАРМОНИЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, ГАРМОНИЧНАЯ ЛЮБОВЬ
- «Мы падаем в нору»
- Что осложняет любовь в сводной семье
- «Местные» и «чужаки»
- Вы мотивированы к любви, остальные все еще определяются
- Навигация в океане сводной семьи
- Принципы любви в сводной семье
2. ПОНИМАНИЕ ЯЗЫКОВ ЛЮБВИ
- Любовь, которая обогащает жизнь
- Краткое руководство по пяти языкам любви
- Пять языков любви в сводных семьях
- Изучите собственные языки любви
- Могу ли я тебе доверять?
- Учите их диалекты
- Понимание культурных различий
- Познай себя, когда чувствуешь себя нелюбимым
- Будьте искренним
- Мудрая и терпеливая любовь
3. КОГДА ВОЗНИКАЮТ КОНКУРЕНЦИЯ И КОНФЛИКТ
- «Кого ты любишь больше?»
- Треугольник привязанностей
- Боль и утрата
- Ошибки в языке любви другого человека
- Случайный выбор неверного диалекта
4. СТРОИМ ЛЮБОВЬ ВМЕСТЕ В БРАКЕ
- Партнер должен чувствовать себя любимым и ощущать безопасность: как использовать языки любви
- Стресс сводной семьи и ваш брак
- Преодоление страха с помощью любви
5. СТРОИМ ЛЮБОВЬ ВМЕСТЕ В СВОДНОМ РОДИТЕЛЬСТВЕ
- Относитесь с любовью. Прислушивайтесь к любви
- Пять принципов сводного родительства
6. СТРОИМ ЛЮБОВЬ ВМЕСТЕ В ОТНОШЕНИЯХ БРАТЬЕВ И СЕСТЕР
- Фактор времени
- Что им мешает?
- Проверка реальностью
- Создание атмосферы сближения
- И наконец, довольствуйтесь тем, что есть
7. СТРОИМ ЛЮБОВЬ ВМЕСТЕ В ОТНОШЕНИЯХ С БАБУШКАМИ И ДЕДУШКАМИ
- Сводные семьи: высокие и широкие
- «Я думал, они нормально отнесутся к моему повторному браку…»
- Как вы вошли в семью?
- Наведение мостов между поколениями
- Сила бабушек и дедушек
8. СТРОИМ ЛЮБОВЬ ВМЕСТЕ ПЕРЕД ЛИЦОМ НЕПРИЯТИЯ
- Что стоит за отказом: прошлое
- Что стоит за отказом: настоящее
- Преодоление отказа: истинная и преданная любовь
9. ВАС ЖДЕТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
- Взрослые сводные дети оглядываются назад
- Ключевые моменты
- Слияние на песках
- ЭПИЛОГ
- БЛАГОДАРНОСТЬ
- ПРИМЕЧАНИЯ
Большое спасибо!