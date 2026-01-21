Чепмен Гэри - Семья, о которой ты мечтаешь

«Семья, о которой ты мечтаешь» — это книга-архитектор. Чепмен утверждает, что идеальных семей не существует, но существуют «здоровые» семьи, где люди умеют справляться с трудностями. Автор предлагает перестать ждать, когда семья «станет лучше сама собой», и начать осознанно внедрять пять принципов, которые он вывел за годы консультаций.

Книга наполнена практическими советами: от того, как проводить семейные советы, до способов преодоления конфликтов между поколениями. Чепмен подчеркивает, что социальный успех ничего не стоит, если дома царит холод. Он дает надежду тем, кто вырос в неблагополучных семьях, доказывая, что модель поведения можно изменить, если иметь правильные инструменты и желание. Это вдохновляющее руководство для тех, кто хочет превратить свой дом в место силы, радости и безусловного принятия.

Гэри Чепмен - Семья, о которой ты мечтаешь - Пять способов сделать ее реальностью

Пер. с англ. О. А. Рыбакова — Санкт-Петербург, издательство «Библия для всех», 2015 г., 320 с.

ISBN 978-5-7454-1363-6

Перевод осуществлен по изданию:

The Family You've Always Wanted by Gary Chapman

Northfield Publishing, first published 1997

Гэри Чепмен - Семья, о которой ты мечтаешь - Пять способов сделать ее реальностью - Содержание

Предисловие. Чужой человек в семье

ЧАСТЬ 1. СЕМЬЯ, КОТОРАЯ НЕСЁТ СЛУЖЕНИЯ

Глава 1. От боли к удовольствию - личное путешествие - Глава 2. Как семьи несут служение

ЧАСТЬ 2. БЛИЗКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МУЖЬЯМИ И ЖЁНАМИ

Глава 3. Наше желание близости - Глава 4. Пять шагов к близости

ЧАСТЬ 3. РОДИТЕЛИ, КОТОРЫЕ НАСТАВЛЯЮТ

Глава 5. Брать, делать, любить - Глава 6. Творческое обучение - Глава 7. Важность последовательного обучения

ЧАСТЬ 4. ДЕТИ, КОТОРЫЕ СЛУШАЮТСЯ И УВАЖАЮТ РОДИТЕЛЕЙ

Глава 8. Почему послушание так важно - Глава 9. Дар уважения

ЧАСТЬ 5. МУЖЬЯ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ И РУКОВОДЯТ

Глава 10. Что значит быть "главой" - Глава 11. Что делают отцы для своих семей - Глава 12. Только для жён: тонкое искусство ободрения

Эпилог

От Дерека и Шелли

Домашнее задание