Чепмен Гэри - Семья, о которой ты мечтаешь
«Семья, о которой ты мечтаешь» — это книга-архитектор. Чепмен утверждает, что идеальных семей не существует, но существуют «здоровые» семьи, где люди умеют справляться с трудностями. Автор предлагает перестать ждать, когда семья «станет лучше сама собой», и начать осознанно внедрять пять принципов, которые он вывел за годы консультаций.
Книга наполнена практическими советами: от того, как проводить семейные советы, до способов преодоления конфликтов между поколениями. Чепмен подчеркивает, что социальный успех ничего не стоит, если дома царит холод. Он дает надежду тем, кто вырос в неблагополучных семьях, доказывая, что модель поведения можно изменить, если иметь правильные инструменты и желание. Это вдохновляющее руководство для тех, кто хочет превратить свой дом в место силы, радости и безусловного принятия.
Гэри Чепмен - Семья, о которой ты мечтаешь - Пять способов сделать ее реальностью
Пер. с англ. О. А. Рыбакова — Санкт-Петербург, издательство «Библия для всех», 2015 г., 320 с.
ISBN 978-5-7454-1363-6
Перевод осуществлен по изданию:
The Family You've Always Wanted by Gary Chapman
Northfield Publishing, first published 1997
Гэри Чепмен - Семья, о которой ты мечтаешь - Пять способов сделать ее реальностью - Содержание
Предисловие. Чужой человек в семье
ЧАСТЬ 1. СЕМЬЯ, КОТОРАЯ НЕСЁТ СЛУЖЕНИЯ
Глава 1. От боли к удовольствию - личное путешествие - Глава 2. Как семьи несут служение
ЧАСТЬ 2. БЛИЗКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МУЖЬЯМИ И ЖЁНАМИ
Глава 3. Наше желание близости - Глава 4. Пять шагов к близости
ЧАСТЬ 3. РОДИТЕЛИ, КОТОРЫЕ НАСТАВЛЯЮТ
Глава 5. Брать, делать, любить - Глава 6. Творческое обучение - Глава 7. Важность последовательного обучения
ЧАСТЬ 4. ДЕТИ, КОТОРЫЕ СЛУШАЮТСЯ И УВАЖАЮТ РОДИТЕЛЕЙ
Глава 8. Почему послушание так важно - Глава 9. Дар уважения
ЧАСТЬ 5. МУЖЬЯ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ И РУКОВОДЯТ
Глава 10. Что значит быть "главой" - Глава 11. Что делают отцы для своих семей - Глава 12. Только для жён: тонкое искусство ободрения
Эпилог
От Дерека и Шелли
Домашнее задание
No comments yet. Be the first!