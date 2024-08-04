Чепмен Гэри - Шулер - Выбор за тобой
Мы, двое друзей, написавших эту книгу, росли в одном штате, но жили в разных мирах. Мои (Гэри) родители были белыми. А мои (Кларенса) — чернокожими. В юности наши миры пересеклись, и с тех пор жизнь каждого из нас круто изменилась. Мы прислушивались к советам друг друга, учились другу друга и обогащали жизнь друг друга. Иными словами, моя (Гэри) жизнь стала лучше благодаря тому, что в ней появился Кларенс, а моя (Кларенса) жизнь стала лучше благодаря тому, что в ней появился Гэри.
Несмотря на то что росли мы в разных семьях, во многом наши жизни похожи. По роду деятельности мы оба консультанты, писатели и лекторы. Мы оба женаты, и у нас обоих есть дети. Мы пережили подростковый возраст своих детей. Мы путешествуем по миру, а наши книги переведены на многие языки. Иными словами — мы проживаем замечательную жизнь. По нашему определению, такая жизнь заключается в том, чтобы делать существование других людей лучше, используя все, что у нас есть.
Мы верим, что ты, наш читатель, можешь обогатить этот мир. Ты можешь сделать его лучше. Может быть, ты станешь музыкантом, спортсменом, учителем, врачом, успешным предпринимателем. И благодаря своим навыкам и умениям сделаешь этот мир богаче. Однако в полной мере раскрыть свой потенциал тебе удастся только в том случае, если ты примешь для себя решение прожить достойную жизнь. В этой книге мы обсудим мудрые решения, которые мы рекомендуем, и объясним, что мы имеем в виду, когда говорим, что ты должен быть смелым и должен взять на себя обязательство делать то, что правильно и лучше для тебя, а также для других людей в твоей жизни.
Гэри Чепмен, Кларенс Шулер - Выбор за тобой!
Пер. с англ.
СПб.: Виссон, 2021, 256 с.
Серия "Дни юности"
ISBN 978-5-6046248-2-1
Гэри Чепмен, Кларенс Шулер - Выбор за тобой! - Оглавление
Введение
- Мудрое решение № 1 ИСКАТЬ МУДРОСТИ У РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ У ВЗРОСЛЫХ, КОТОРЫМ ДОВЕРЯЕШЬ
- Мудрое решение № 2 НЕ ПРЕНЕБРЕГАТЬ ОБРАЗОВАНИЕМ - ПРИОБРЕТАТЬ ЗНАНИЯ
- Мудрое решение № 3 ЗАСТАВИТЬ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТАТЬ НА ТЕБЯ
- Мудрое решение № 4 СТРЕМИТЬСЯ К УСПЕХУ - ТРУДИТЬСЯ С УСЕРДИЕМ
- Мудрое решение № 5 УВАЖИТЕЛЬНО ОТНОСИТЬСЯ К ДЕВУШКАМ И ЖЕНЩИНАМ
- Мудрое решение № 6 НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЮ СЕКСУАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ
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Мудрое решение № 7 ЖИТЬ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО
- Часть А: Отказаться от употребления алкоголя и наркотиков
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Мудрое решение № 8 ЖИТЬ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО
- Часть Б: Отказаться от курения табака и марихуаны
- Мудрое решение № 9 СТРОИТЬ ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С РАЗНЫМИ ЛЮДЬМИ
- Мудрое решение № 10 ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ, НЕ ЖАЛЕЯ НА ЭТО ВРЕМЕНИ
- Мудрое решение № 11 УЗНАТЬ ИСТИНУ О БОГЕ
Заключение ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ, ЗАДАВАЯ ХОРОШИЕ ВОПРОСЫ
Примечания
Благодарности
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