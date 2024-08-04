Мы, двое друзей, написавших эту книгу, росли в одном штате, но жили в разных мирах. Мои (Гэри) родители были белыми. А мои (Кларенса) — чернокожими. В юности наши миры пересеклись, и с тех пор жизнь каждого из нас круто изменилась. Мы прислушивались к советам друг друга, учились другу друга и обогащали жизнь друг друга. Иными словами, моя (Гэри) жизнь стала лучше благодаря тому, что в ней появился Кларенс, а моя (Кларенса) жизнь стала лучше благодаря тому, что в ней появился Гэри.

Несмотря на то что росли мы в разных семьях, во многом наши жизни похожи. По роду деятельности мы оба консультанты, писатели и лекторы. Мы оба женаты, и у нас обоих есть дети. Мы пережили подростковый возраст своих детей. Мы путешествуем по миру, а наши книги переведены на многие языки. Иными словами — мы проживаем замечательную жизнь. По нашему определению, такая жизнь заключается в том, чтобы делать существование других людей лучше, используя все, что у нас есть.

Мы верим, что ты, наш читатель, можешь обогатить этот мир. Ты можешь сделать его лучше. Может быть, ты станешь музыкантом, спортсменом, учителем, врачом, успешным предпринимателем. И благодаря своим навыкам и умениям сделаешь этот мир богаче. Однако в полной мере раскрыть свой потенциал тебе удастся только в том случае, если ты примешь для себя решение прожить достойную жизнь. В этой книге мы обсудим мудрые решения, которые мы рекомендуем, и объясним, что мы имеем в виду, когда говорим, что ты должен быть смелым и должен взять на себя обязательство делать то, что правильно и лучше для тебя, а также для других людей в твоей жизни.

Гэри Чепмен, Кларенс Шулер - Выбор за тобой!

Пер. с англ.

СПб.: Виссон, 2021, 256 с.

Серия "Дни юности"

ISBN 978-5-6046248-2-1

Гэри Чепмен, Кларенс Шулер - Выбор за тобой! - Оглавление

Введение

Мудрое решение № 1 ИСКАТЬ МУДРОСТИ У РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ У ВЗРОСЛЫХ, КОТОРЫМ ДОВЕРЯЕШЬ

Мудрое решение № 2 НЕ ПРЕНЕБРЕГАТЬ ОБРАЗОВАНИЕМ - ПРИОБРЕТАТЬ ЗНАНИЯ

Мудрое решение № 3 ЗАСТАВИТЬ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТАТЬ НА ТЕБЯ

Мудрое решение № 4 СТРЕМИТЬСЯ К УСПЕХУ - ТРУДИТЬСЯ С УСЕРДИЕМ

Мудрое решение № 5 УВАЖИТЕЛЬНО ОТНОСИТЬСЯ К ДЕВУШКАМ И ЖЕНЩИНАМ

Мудрое решение № 6 НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЮ СЕКСУАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ

Мудрое решение № 7 ЖИТЬ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО Часть А: Отказаться от употребления алкоголя и наркотиков

Мудрое решение № 8 ЖИТЬ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО Часть Б: Отказаться от курения табака и марихуаны

Мудрое решение № 9 СТРОИТЬ ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С РАЗНЫМИ ЛЮДЬМИ

Мудрое решение № 10 ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ, НЕ ЖАЛЕЯ НА ЭТО ВРЕМЕНИ

Мудрое решение № 11 УЗНАТЬ ИСТИНУ О БОГЕ

Заключение ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ, ЗАДАВАЯ ХОРОШИЕ ВОПРОСЫ

Примечания

Благодарности