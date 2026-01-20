Книга «Языки Божьей любви» предлагает революционный взгляд на личное благочестие. Гэри Чепмен утверждает, что Бог, будучи Творцом нашего разнообразия, говорит с каждым из нас на том «языке», который нам понятнее всего. Автор помогает читателю избавиться от чувства вины за то, что его молитвенная жизнь не похожа на опыт других.

Чепмен показывает, что духовный рост — это не следование универсальному шаблону, а развитие личных, глубоко индивидуальных отношений с Богом. Книга учит не только распознавать Божью любовь в своей жизни, но и выражать свою любовь к Нему наиболее естественным для себя способом. Это практичное, теплое и освобождающее руководство для всех, кто стремится к более близким и эмоционально насыщенным отношениям с Господом.

Чепмен Гэри - Языки Божьей любви

Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2004. — 240 с.

ISBN 5-7454-0853-7

Гэри Чепмен - Языки Божьей любви - Содержание

БЛАГОДАРНОСТИ

ВСТУПЛЕНИЕ: связь любви

1. ПОНИМАНИЕ ПЯТИ ЯЗЫКОВ ЛЮБВИ

2. БОГ ГОВОРИТ НА ЯЗЫКЕ ЛЮБВИ #1: Слова поощрения

3. БОГ ГОВОРИТ НА ЯЗЫКЕ ЛЮБВИ #2: Время

4. БОГ ГОВОРИТ НА ЯЗЫКЕ ЛЮБВИ #3: Подарки

5. БОГ ГОВОРИТ НА ЯЗЫКЕ ЛЮБВИ #4: Помощь

6. БОГ ГОВОРИТ НА ЯЗЫКЕ ЛЮБВИ #5: Прикосновение

7. ОБНАРУЖЕНИЕ ВАШЕГО ОСНОВНОГО ЯЗЫКА ЛЮБВИ

8. КАК НАУЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ НА НОВЫХ ДИАЛЕКТАХ ЛЮБВИ

9. КОГДА ЛЮБОВЬ КАЖЕТСЯ ДАЛЕКОЙ

10. КОГДА ЛЮБОВЬ ПОБЕЖДАЕТ

ЭПИЛОГ: Бог, говорящий на вашем языке