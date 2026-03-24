Черенков - Накануне

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Михаил Черенков - Лицом к лицу - Евангельская вера в современной культуре

Одесса: Христианское просвещение, 2008. — 128 с.

Серия «Национальные евангельские авторы».

ISBN 5-8404-0197-8

Михаил Черенков - Лицом к лицу - Евангельская вера в современной культуре - Содержание

Предисловие. Предчувствие Реформации

  • Церковь в «мире накануне перемен»

  • Христианство в нестабильном мире. Чего ожидать?

  • В жизни и служении — призвание одно

  • Инвестируя в перемены. Как вера становится преобразующей

  • Христианское свидетельство в мире интернет-СМИ: инновации и традиции, исторический рубеж

  • «На земле, как на небе»

  • «Находящимся в рассеянии — радоваться»

  • Неповторимость — Жизни знак

  • Самое время подумать о Смысле

  • О сакральном как примитивном

  • О праве и Правде

  • Зачем Церковь?

  • Церковь завтрашнего дня

  • Личность, общество, государство в социально-богословской перспективе

  • Кадры Церкви: проблемы и задачи христианского образования на выходе из постсоветского транзита

  • Лучшие инвестиции — в образование

  • Кризис образования и образование в эпоху кризиса

  • О рациональном и религиозном в современных дискуссиях

  • Есть ли Бог в современной культуре?

  • Об отчаянии мира и надежде христиан

  • Будущее теологии и теология будущего: теолого-философские рефлексии

  • Апокалиптика города

  • Начиная с себя. Новая Реформация

  • Открытое христианство: к Богу, жизни, людям

  • «Всем разумением твоим»

  • О дерзости просящих

  • О церкви и церковности. Новые форматы церковности

  • как ответ на кризис церкви 123 Христианство в постсекулярном ландшафте: возможность,воображение и производство нового

  • Грядущая Реформация как возвращение к Евангелию

  • Возрождение соборности как условие и перспектива евангельского движения

  • Власть в Церкви: Кто в доме хозяин?

  • О реформах и Реформации

  • Назад к истокам — назад к Христу

  • В ожидании Встречи

  • До и после Рождества

  • В ожидании вечной субботы

  • Блаженны плачущие

  • Сокрушение Бога ради

  • О благодарении

  • Он знает, кто я

  • Выбери жизнь (Втор.30:19)

  • В христианстве ищи Христа

  • Служение Богу и служение людям

  • Все или ничего. О христианском недовольстве

  • Бог есть Любовь

  • Принимайте друг друга

  • К слову о Причастии

  • Жатва есть кончина века (Мф.13:40)

  • Простираясь вперед

  • О званных и избранных (Мф.22:1-14)

  • Почему не здесь и сейчас?

  • «...Доколе Он придет» (1Кор.11:26)

Об авторе

Added 24.03.2026
Comments (1 comment)

Z
zalservik 6 days ago
Благодарю.

