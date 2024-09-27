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Черенков - Время услышать пророков - Иезекииль и наши дни

Михаил Черенков - Время услышать пророков - Иезекииль и наши дни
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology
Чтение Библии меняет нас! То, что вчера казалось непонятным и неактуальным, уже при следующем прочтении покажется близким и насущным, если читать, молясь о Божьем откровении. Книга пророка Иезекииля всегда казалась сложной и далекой от моих вопросов и поисков. Теперь же я уверенно могу сказать, что главная тема книги стала главной темой моей жизни.
Эта книга о Божьей славе, которая в начале покидает храм, а в конце возвращается. В ней говорится о темных временах: временах страдания, очищения и ожидания. Но сияние в небе напоминает о том, что это время закончится и Божья слава вернется. Я жду этого славного времени… Когда опустевшая земля вновь станет садом Эдемским. Когда оживут сухие кости павших в бою. Когда полчища Гога будут разбиты. Когда над всеми народами явится слава Господня. И когда не только о нашем храме, но о всем нашем мире будут говорить: «Господь там!»
Да благословит нас Бог Израилев быть внимательными слушателями, прилежными исполнителями и верными служителями этого древнего и вечно нового пророческого слова!

Михаил Черенков - Время услышать пророков - Иезекииль и наши дни

Корнталь: Свет на Востоке, 2023, 96 с.
Издание первое
ISBN 978-3-949694-19-6

Михаил Черенков - Время услышать пророков - Иезекииль и наши дни - Содержание

  • Сияние в небе
  • Пусть знают
  • Среди своих
  • Нести на себе беззаконие
  • Среди народов
  • И узнают, что Я Господь
  • Конец надменности сильных
  • Слава и мерзость
  • Знак на челах людей скорбящих
  • Люди и херувимы
  • Еще не близко?
  • Слово сбудется
  • Было ли слово Господне?
  • Когда Бог не отвечает
  • Какое преимущество?
  • Помнить и стыдиться
  • На своем месте
  • Обратитесь и живите
  • Плачевная песнь
  • Ради имени Моего
  • Все не будет как прежде
  • Искал Я человека
  • Расплата за неверность
  • Тяжелый труд очищения
  • Мщение мстящим
  • Будут искать тебя, но уже не найдут
  • Когда ты сделался богатым
  • Ты человек, а не Бог
  • Умалю тебя, чтобы ты не господствовал
  • Сломанные руки фараонов
  • Кому ты уподобляешь себя?
  • Трепетать за душу свою
  • Быть на страже
  • Не есть друг друга
  • По мере ненависти твоей
  • Когда земля станет садом Эдемским?
  • Оживут ли сухие кости?
  • Бог против Гога
  • Что будет с Гогом?
  • Возвращение славы Господней
  • Быть в числе верных
  • Знать границы и меры, чтобы творить суд и правду
  • Река из храма
  • Господь там
Views 299
Rating 4.7 / 5
Added 27.09.2024
Author brat Andron
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4.7/5 (3)

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