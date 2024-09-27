Черенков - Время услышать пророков - Иезекииль и наши дни
Чтение Библии меняет нас! То, что вчера казалось непонятным и неактуальным, уже при следующем прочтении покажется близким и насущным, если читать, молясь о Божьем откровении. Книга пророка Иезекииля всегда казалась сложной и далекой от моих вопросов и поисков. Теперь же я уверенно могу сказать, что главная тема книги стала главной темой моей жизни.
Эта книга о Божьей славе, которая в начале покидает храм, а в конце возвращается. В ней говорится о темных временах: временах страдания, очищения и ожидания. Но сияние в небе напоминает о том, что это время закончится и Божья слава вернется. Я жду этого славного времени… Когда опустевшая земля вновь станет садом Эдемским. Когда оживут сухие кости павших в бою. Когда полчища Гога будут разбиты. Когда над всеми народами явится слава Господня. И когда не только о нашем храме, но о всем нашем мире будут говорить: «Господь там!»
Да благословит нас Бог Израилев быть внимательными слушателями, прилежными исполнителями и верными служителями этого древнего и вечно нового пророческого слова!
Михаил Черенков - Время услышать пророков - Иезекииль и наши дни
Корнталь: Свет на Востоке, 2023, 96 с.
Издание первое
ISBN 978-3-949694-19-6
Михаил Черенков - Время услышать пророков - Иезекииль и наши дни - Содержание
- Сияние в небе
- Пусть знают
- Среди своих
- Нести на себе беззаконие
- Среди народов
- И узнают, что Я Господь
- Конец надменности сильных
- Слава и мерзость
- Знак на челах людей скорбящих
- Люди и херувимы
- Еще не близко?
- Слово сбудется
- Было ли слово Господне?
- Когда Бог не отвечает
- Какое преимущество?
- Помнить и стыдиться
- На своем месте
- Обратитесь и живите
- Плачевная песнь
- Ради имени Моего
- Все не будет как прежде
- Искал Я человека
- Расплата за неверность
- Тяжелый труд очищения
- Мщение мстящим
- Будут искать тебя, но уже не найдут
- Когда ты сделался богатым
- Ты человек, а не Бог
- Умалю тебя, чтобы ты не господствовал
- Сломанные руки фараонов
- Кому ты уподобляешь себя?
- Трепетать за душу свою
- Быть на страже
- Не есть друг друга
- По мере ненависти твоей
- Когда земля станет садом Эдемским?
- Оживут ли сухие кости?
- Бог против Гога
- Что будет с Гогом?
- Возвращение славы Господней
- Быть в числе верных
- Знать границы и меры, чтобы творить суд и правду
- Река из храма
- Господь там
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