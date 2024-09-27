Чтение Библии меняет нас! То, что вчера казалось непонятным и неактуальным, уже при следующем прочтении покажется близким и насущным, если читать, молясь о Божьем откровении. Книга пророка Иезекииля всегда казалась сложной и далекой от моих вопросов и поисков. Теперь же я уверенно могу сказать, что главная тема книги стала главной темой моей жизни.

Эта книга о Божьей славе, которая в начале покидает храм, а в конце возвращается. В ней говорится о темных временах: временах страдания, очищения и ожидания. Но сияние в небе напоминает о том, что это время закончится и Божья слава вернется. Я жду этого славного времени… Когда опустевшая земля вновь станет садом Эдемским. Когда оживут сухие кости павших в бою. Когда полчища Гога будут разбиты. Когда над всеми народами явится слава Господня. И когда не только о нашем храме, но о всем нашем мире будут говорить: «Господь там!»

Да благословит нас Бог Израилев быть внимательными слушателями, прилежными исполнителями и верными служителями этого древнего и вечно нового пророческого слова!

Михаил Черенков - Время услышать пророков - Иезекииль и наши дни

Корнталь: Свет на Востоке, 2023, 96 с.

Издание первое

ISBN 978-3-949694-19-6

Михаил Черенков - Время услышать пророков - Иезекииль и наши дни - Содержание