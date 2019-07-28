С конца 1920-х гг. началось массовое закрытие уже приходских храмов. В 1929 г. в Ленинграде было закрыто 49 православных церквей, в 1930 г. еще 40, в последующие два года — 50, к ноябрю 1933 г. в огромном городе оставался всего 61 православный храм.

При этом закрытие церквей в 1930-е гг. часто сопровождалось сносом их зданий, даже если они считались памятниками архитектуры.

Разгром религиозных организаций в 1941 г. не уничтожил потребность колоссального количества людей в вере, и как только во время Великой Отечественной войны изменилась религиозная политика Советского государства, сразу началось возрождение храмов.

Н.Ю.Черепенина, М.В.Шкаровский - Православные храмы Санкт-Петербурга. Справочник

Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ Санкт-Петербург 1999 г. – 372 с.

ISBN 5-86789-025-2

Н.Ю.Черепенина, М.В.Шкаровский - Православные храмы Санкт-Петербурга. Справочник - Содержание

Сокращения и аббревиатуры

Предуведомление читателю

ПРИХОДСКИЕ ЦЕРКВИ

ХРАМЫ ДОМОВЫЕ И ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА

ЧАСОВНИ ПРИХОДСКИХ ЦЕРКВЕЙ

ХРАМЫ ПРИ МОНАСТЫРСКИХ ПОДВОРЬЯХ

ЧАСОВНИ ПРИ МОНАСТЫРСКИХ ПОДВОРЬЯХ

ХРАМЫ НА КЛАДБИЩАХ

ЕДИНОВЕРЧЕСКИЕ ЦЕРКВИ

Приложение

Указатель имен

Указатель храмов

Перечень архивных фондов

Н.Ю.Черепенина, М.В.Шкаровский - Православные храмы Санкт-Петербурга. Справочник - Предуведомление читателю

Эта книга представляет собой обзор материалов Центрального государственного архива Санкт-Петербурга (ЦГА СПб.), относящихся к истории православных храмов города, и продолжает «Справочник по истории православных монастырей и соборов г. Санкт-Петербурга 1917-1945 гг.» (ДЕАН-АДИА - М.; СПб., 1996).

В ней отражена история наиболее многочисленной категории храмов города (в его довоенных границах) — приходских, военного ведомства, домовых, кладбищенских и при монастырских подворьях. Основная цель авторов — ввести в научный оборот обширную массу архивных документов, поиски которых сопряжены с большими трудностями из-за особого положения Церкви в рассматриваемые годы.

Декрет от 20 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» (другое его название «О свободе совести, церковных и религиозных обществах») не только лишил Церковь источников существования, собственности — конфискации неоднократно происходили и в прошлом, — но и запретил религиозным организациям иметь статус юридического лица, обусловил правовой произвол их положения. Этот запрет красной нитью проходит через все последующее законодательство Советской республики. Церковь не имела прав юридического лица, была лишена и своей памяти — собственных архивов. Поэтому обращение к церковной истории России вообще и отдельных храмов в частности наталкивается на острейшую проблему поиска информации, разбросанной в многочисленных архивных делах.

Документы по истории Русской Православной Церкви (РПЦ) за 1917-1945 гг. Петрограда —Ленинграда сохранились главным образом в материалах органов, занимавшихся контролем за ее деятельностью, первоначально это были отделы юстиции, затем специальные подразделения (церковные столы, отделы регистрации обществ и союзов) отделов управления (административных), с 1931 г. - инспекторы по вопросам культов при исполкомах всех уровней (районных, городском, губернском и затем областном). Наблюдательные дела по отдельным церквам сохранились далеко не полностью. В ряде районов города (например, Василеостровском, Володарском) они были Предуведомление читателю уничтожены. С начала 1930-х гг. наблюдательные дела сосредоточивались у инспектора по вопросам культов Ленсовета и впоследствии были сданы в ЦГА СПб. в составе фонда Ленгорисполкома (ф. 7384, оп. 33).

Отрывочные материалы по истории домовых храмов имеются также в архивных фондах тех организаций, где они существовали: больничных — в документах отделов здравоохранения, учебных заведений — в фондах Ленгубоно, институтов. Эти материалы также использовались при составлении справочника.

С начала 1920-х гг. закрытие церквей должно было осуществляться только на основании решений местных органов власти, в справочник включены данные каталогов ЦГА СПб. по этому вопросу.

Расположение материала позволяет наглядно воспроизвести историю большинства городских церквей и применить методы статистического анализа. Помимо документов архива для определения принадлежности храма к тому или иному течению в РПЦ (Петроградской автокефалии, обновленчеству, Патриаршей Церкви, «Живой Церкви», иосифлянству), для восстановления имен настоятелей, выяснения судьбы зданий авторы использовали разнообразную справочную литературу, воспоминания, специальные исследования.

Анализ материалов справочника позволяет также выявить и проследить основные тенденции в истории церковной жизни «северной столицы».

К осени 1917 г. Петроградская епархия была одной из самых крупных и богатых в стране. По подсчетам авторов, в Петрограде с ближайшими пригородами имелось 498 храмов, а на территории епархии в ее современных границах — еще 750. К осени 1941 г. на всю епархию оставался лишь 21 православный храм, в том числе в Ленинграде - 8 и в его пригородах — 5. Первая волна закрытия церквей началась в конце 1917 г., когда перестали действовать домовые церкви при дворцах и особняках, конфискованных у владельцев. Из 20 таких храмов в справочнике отражена история трех, один из которых — Рождества Иоанна Предтечи при Каменноостровском дворце — просуществовал до 1938 г. Закрылись, почти не оставив следа в архивах, многие церкви при государственных учреждениях, воинских частях, учебных заведениях. Но некоторые из них, опираясь на поддержку верующих, становились приходскими и продолжали функционировать уже в новом качестве.